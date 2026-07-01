КАВАГОЭ

КАВАГОЭ - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Сай­та­ма.

Население 335,6 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на острове Хон­сю, на реке Син­га­си, в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от То­кио. Че­рез Кавагоэ про­хо­дят ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «Кан-Эцу» (То­кио - На­гао­ка) и 3 железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли.

Воз­ник во­круг зам­ка, по­стро­ен­но­го в середине XV века семь­ёй Ота у бро­да че­рез реку Син­га­си (название пе­ре­во­дит­ся как «реч­ная пе­ре­пра­ва»; за­мок раз­ру­шен в 1870-х годах). Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр и во­енный фор­пост на пу­ти в Эдо (ны­не То­кио). В пе­ри­од То­ку­га­ва (1603-1867 годы) был из­вес­тен про­изводством ме­бе­ли. С 1895 года железнодорожная стан­ция. Го­род с 1922 года.

Кавагоэ - важ­ный центр ту­риз­ма (4,9 млн. человек еже­год­но). Сре­ди основных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - храм Ки­та-ин (830 год; со­хра­ни­лись строе­ния начала XVII века, 540 ка­мен­ных ста­туй уче­ни­ков Буд­ды , 1782-1825 годы), ко­ло­коль­ня То­ки-но-Ка­нэ (1624 год, высота 16 м, сим­вол Кавагоэ), ста­рин­ные скла­ды «Ку­рад­зу­ку­ри» (строи­лись из ог­не­упор­ных ма­те­риа­лов с 1720 года). Кам­пу­сы То­кий­ско­го университета, университетов Сё­би и Тоё. Музыкальный кол­ледж То­хо (1965 год). Городской му­зей.

В Кавагоэ - штаб-квар­ти­ра и за­вод ком­па­нии «Honda Foundry» (порш­ни, го­лов­ки ци­лин­д­ров, ко­лёс­ные сту­пи­цы, др. ком­плек­тую­щие для ав­то­мо­биль­ной промышленности). Пред­при­ятия элек­трон­ной (за­вод ком­па­нии «Pioneer Corporation»), элек­тро­тех­нической («Sanken Electric Co.», «De­nyo»), хи­мической («Toyo Ink Manufactu­ring Co.»), фар­ма­цев­тической («Sanofi-Aventis»), тек­стиль­ной («Nisshinbo Industries») и пи­ще­вой промышленности. За­вод иг­ро­вых ав­то­ма­тов ком­па­нии «Sammy» (2001 год).

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