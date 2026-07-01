КАВАГОЭ
КАВАГОЭ - город в Японии, префектура Сайтама.
Население 335,6 тыс. человек (2008 год). Расположен на острове Хонсю, на реке Сингаси, в 40 км к северо-западу от Токио. Через Кавагоэ проходят скоростная автострада «Кан-Эцу» (Токио - Нагаока) и 3 железнодорожные магистрали.
Возник вокруг замка, построенного в середине XV века семьёй Ота у брода через реку Сингаси (название переводится как «речная переправа»; замок разрушен в 1870-х годах). Развивался как торговый центр и военный форпост на пути в Эдо (ныне Токио). В период Токугава (1603-1867 годы) был известен производством мебели. С 1895 года железнодорожная станция. Город с 1922 года.
Кавагоэ - важный центр туризма (4,9 млн. человек ежегодно). Среди основных достопримечательностей - храм Кита-ин (830 год; сохранились строения начала XVII века, 540 каменных статуй учеников Будды, 1782-1825 годы), колокольня Токи-но-Канэ (1624 год, высота 16 м, символ Кавагоэ), старинные склады «Курадзукури» (строились из огнеупорных материалов с 1720 года). Кампусы Токийского университета, университетов Сёби и Тоё. Музыкальный колледж Тохо (1965 год). Городской музей.
В Кавагоэ - штаб-квартира и завод компании «Honda Foundry» (поршни, головки цилиндров, колёсные ступицы, др. комплектующие для автомобильной промышленности). Предприятия электронной (завод компании «Pioneer Corporation»), электротехнической («Sanken Electric Co.», «Denyo»), химической («Toyo Ink Manufacturing Co.»), фармацевтической («Sanofi-Aventis»), текстильной («Nisshinbo Industries») и пищевой промышленности. Завод игровых автоматов компании «Sammy» (2001 год).