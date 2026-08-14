КАВАФИС КОНСТАНТИНОС ПЕТРУ
КАВАФИС КОНСТАНТИНОС ПЕТРУ - греческий поэт.
Писал на английском и новогреческом языках. Родился в семье коммерсанта. С 1870 года жил в Лондоне, с 1882 года - в Стамбуле, с 1885 года - в Александрии. Служил министерским чиновником. Первые стихи написал на английском языке.
При жизни издал два сборника стихотворений (1904, 1910 годы); б. ч. поздней лирики была выпущена малыми тиражами на отдельных листах. Реформатор новогреческой лирики, Кавафис отошёл от господствовавших романтических канонов, отказался от пышных сравнений и метафор, создав поэзию, в которой сильные эмоции выражены предельно лаконично.
В центре лучших стихотворений Кавафиса («В ожидании варваров», «Срок Нерона» и др.) - драматичное несовпадение точек зрения персонажей, не знающих о приближающейся катастрофе, и читателя, который осведомлён о последствиях потрясений, выпавших на долю героев. Воссоздавая события преимущественно эллинистическо-римской и византийской эпох, Кавафис показал их вневременную сущность, выделив постоянно воспроизводящиеся в истории модели человеческого поведения. Любовная лирика Кавафиса отличается экспрессивностью и эротизмом. Творчество Кавафиса - одно из значительных художественных достижений модернизма в европейской литературе.
Сочинения:
Лирика. М., 1984;
Стихотворения. Тал., 1989;
Проза. М., 2003;
Собрание стихотворений. Афины, 2003 (на новогреческом яз.)