КАВАФИС КОНСТАНТИНОС ПЕТРУ

КАВАФИС КОНСТАНТИНОС ПЕТРУ - греческий поэт.

Пи­сал на английском и но­во­гре­че­ском язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та. С 1870 года жил в Лон­до­не, с 1882 года - в Стам­бу­ле, с 1885 года - в Алек­сан­д­рии. Слу­жил ми­ни­стер­ским чи­нов­ни­ком. Пер­вые сти­хи на­пи­сал на английском языке.

При жиз­ни из­дал два сбор­ни­ка сти­хо­тво­ре­ний (1904, 1910 годы); б. ч. позд­ней ли­ри­ки бы­ла вы­пу­ще­на ма­лы­ми ти­ра­жа­ми на отдельных лис­тах. Ре­фор­ма­тор но­во­гре­че­ской ли­ри­ки, Кавафис ото­шёл от гос­под­ство­вав­ших ро­ман­тических ка­но­нов, от­ка­зал­ся от пыш­ных срав­не­ний и ме­та­фор, соз­дав по­эзию, в ко­то­рой силь­ные эмо­ции вы­ра­же­ны пре­дель­но ла­ко­нич­но.

В цен­тре луч­ших сти­хо­тво­ре­ний Кавафиса («В ожи­да­нии вар­ва­ров», «Срок Не­ро­на» и др.) - дра­ма­тич­ное не­сов­па­де­ние то­чек зре­ния пер­со­на­жей, не знаю­щих о при­бли­жаю­щей­ся ка­та­ст­ро­фе, и чи­та­те­ля, ко­то­рый ос­ве­дом­лён о по­след­ст­ви­ях по­тря­се­ний, вы­пав­ших на до­лю ге­ро­ев. Вос­соз­да­вая со­бы­тия пре­имущественно эл­ли­ни­сти­че­ско-римской и ви­зантийской эпох, Кавафис по­ка­зал их вне­вре­мен­ную сущ­ность, вы­де­лив по­сто­ян­но вос­про­из­во­дя­щие­ся в ис­то­рии мо­де­ли че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния. Лю­бов­ная ли­ри­ка Кавафиса от­ли­ча­ет­ся экс­прес­сив­но­стью и эро­тиз­мом. Твор­че­ст­во Кавафиса - од­но из зна­чительных ху­дожественных дос­ти­же­ний мо­дер­низ­ма в ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре.

Сочинения:

Ли­ри­ка. М., 1984;

Сти­хо­тво­ре­ния. Тал., 1989;

Про­за. М., 2003;

Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. Афи­ны, 2003 (на но­во­гре­че­ском яз.)