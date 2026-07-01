КАВАД I

Кавад I (араб. Кубаз, новоперс. Кубад; в греко-римских источниках — Кабадес) (449 — 13.09.531, Ктесифон) — шаханшах Ирана (488 — ок. 496, 499—531) из династии Сасанидов.

Сын Пероза, юношей был в заложниках у эфталитов. Возведен на престол влиятельным вельможей Зармихром после низложения Балаша, но вскоре, чтобы ослабить могущество знатных родов и зороастрийского жречества, устранил Зармихра и сделал своим советником Маздака, приняв ряд мер, соответствовавших его учению. Около 496 свергнут знатью, поставившей шаханшахом его брата Джамаспа, и заточен, но бежал к эфталитскому царю и в 499, вернув при его помощи трон, истребил значительную часть аристократии и поставил Маздака во главе духовной иерархии государства, а его сторонников назначил на важные посты. В 500 успешно отбил натиск савиров и заложил новые города в Армении древней , в Парсе (древней Персиде ) и Хузестане, расширил ирригационную и транспортную сети.

Истощив казну, потребовал у императора Анастасия I выплат золотом за оборону кавказских перевалов от гуннов и получил отказ. В ответ напал на Византию в Месопотамии (см. Ирано-византийские войны V-VII в. ) и, даже временно примирившись с ней, в 524—526 провоцировал набеги Лахмидов на Сирию. В ответ византийцы, вступив в Персармению, принудили его к переговорам, но в 527 конфликт разгорелся с новой силой. В 528/529 (по другим данным, в 526) К., обеспокоенный чрезмерным усилением маздакитских вождей, отказал своему старшему сыну Кавусу — их приверженцу и воспитаннику — в праве престолонаследия в пользу младшего — Хусрава (Ануширван Хосров I), с помощью которого организовал избиение маздакитов. Незадолго до кончины приступил к преобразованиям, которые получили продолжение в царствование Хосрова I.

Лит.: Cameron A. Agathias on the Sassanians // Dumbarton Oaks Papers. XXIII (1969—1970). P. 67—183. Howard-Johnston J. The Two Great Powers in Late Antiquity. A Comparison // The Byzantine and Early Islamic Near East III / Ed. by A. Cameron. Princeton, 1995. P. 157—226. Rubin Z. The Reforms of Khusro Anūshirvan // The Byzantine and Early Islamic Near East III / Ed. by A. Cameron. Princeton, 1995. P. 227—297.