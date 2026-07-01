КАВАБАТА ЯСУНАРИ
КАВАБАТА ЯСУНАРИ - японский писатель.
Родился в семье врача. Рано потерял родителей. После окончания Токийского университета (1924 год) вместе с др. литераторами создал журнал «Бунгэй дзидай» («Литературная эпоха») - орган писателей-«неосенсуалистов», противопоставлявших свою творческую манеру реализму. Первый успех Кавабате принесла лирическая повесть «Танцовщица из Идзу» (1925 год, русский перевод 1971 год).
Слава пришла после публикации романа «Бродяги из Асакуса» (1929-1930 годы). Среди наиболее значительных произведений Кавабата - повесть «Снежная страна» (1937 год, русский перевод 1971 год), романы «Тысячекрылый журавль» (1951 год, русский перевод 1971 год), «Стон горы» (1953 год, русский перевод 1973 год). Кавабата писал также короткие рассказы, которые издал в сборнике «Рассказы на ладони» (1952 год, русский перевод 2006 год), построенном по принципу традиционного японского жанра рэнга.
Пронизанная меланхолическим лиризмом, отмеченная изящной простотой стиля проза Кавабата представляет собой чередование коротких эпизодов, нередко не связанных единым сюжетом. Среди центральных тем Кавабата - любование красотой утраченного прошлого, поиск гармонии и успокоения в одиночестве и смерти. Покончил с собой. Нобелевская преамия. (1968 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 35 т. Токио, 1999 (на япон. яз.); Избранные произведения. СПб., 2002