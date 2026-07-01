КАВАБАТА ЯСУНАРИ

КАВАБАТА ЯСУНАРИ - японский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Ра­но по­те­рял ро­ди­те­лей. По­сле окон­ча­ния То­кий­ско­го университета (1924 год) вме­сте с др. ли­те­ра­то­ра­ми соз­дал журнал «Бун­гэй дзи­дай» («Ли­те­ра­тур­ная эпо­ха») - ор­ган пи­са­те­лей-«не­осен­суа­ли­стов», про­ти­во­пос­тав­ляв­ших свою творческую ма­не­ру реа­лиз­му. Пер­вый ус­пех Кавабате при­нес­ла ли­рическая по­весть «Тан­цов­щи­ца из Ид­зу» (1925 год, русский перевод 1971 год).

Сла­ва при­шла по­сле пуб­ли­ка­ции ро­ма­на «Бро­дя­ги из Аса­ку­са» (1929-1930 годы). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний Кавабата - по­весть «Снеж­ная стра­на» (1937 год, русский перевод 1971 год), ро­ма­ны «Ты­ся­че­кры­лый жу­равль» (1951 год, русский перевод 1971 год), «Стон го­ры» (1953 год, русский перевод 1973 год). Кавабата пи­сал так­же ко­рот­кие рас­ска­зы, ко­то­рые из­дал в сборнике «Рас­ска­зы на ла­до­ни» (1952 год, русский перевод 2006 год), по­стро­ен­ном по прин­ци­пу тра­диционного японского жан­ра рэн­га.

Про­ни­зан­ная ме­лан­хо­лическим ли­риз­мом, от­ме­чен­ная изящ­ной про­сто­той сти­ля про­за Кавабата пред­став­ля­ет со­бой че­ре­до­ва­ние ко­рот­ких эпи­зо­дов, не­ред­ко не свя­зан­ных еди­ным сю­же­том. Сре­ди центральных тем Кавабата - лю­бо­ва­ние кра­со­той ут­ра­чен­но­го про­шло­го, по­иск гар­мо­нии и ус­по­кое­ния в оди­но­че­ст­ве и смер­ти. По­кон­чил с со­бой. Но­бе­лев­ская преамия. (1968 год).

Сочинения:

Собр. соч.: В 35 т. То­кио, 1999 (на япон. яз.); Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. СПб., 2002