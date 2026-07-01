КАУТИЛЬЯ

Каутилья — персонаж древнеиндийской политической доктрины; в традиции известен как Вишнугупта; отождествлялся также с Чанакьей (Cān.akya) — легендарным советником царя Чандрагупты Маурья (ок. 340/311 — 297 до н. э.).

Чанакье приписывается составление «Артхашастры» — главного памятника древнеиндийской политической мысли. Исследования терминологии и исторической основы «Артхашастры», в частности, в работах А. А. Вигасина, показали, что «Артхашастра» составлена приблизительно на рубеже нашей эры, соответственно гипотетическое авторство К./Чанакьи не может быть подкреплено аргументами. Наиболее авторитетные исследования (Т. Барроу) исходят из того, что Чанакья и К. — разные лица. К. как автор «Артхашастры» выступает советником воображаемого царя, которого наставляет советами в искусстве управления. К. мыслит определенными категориями, главной из которых является круг («мандала»), который соответствует владениям как самого царя, так и его врагов и союзников. Государство, по мысли К., предстает как семичленный организм, состоящий из самого царя, его министра-советника, сельской территории, города-крепости, казны, войска и союзника. В основе конструкции К. лежали диаграммы, в том числе космологические, нумерология и традиционные логические схемы. К. определяет политику царя как обретение населенных земель с целью расширенного налогообложения. Политика царя должна быть нацелена на достижение «артха» — политической пользы.

Лит.: Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права. М., 1984; King, Governance and Law in Ancient India: Kaut.liya’s Arthaśāstra / A new annotated translation by Patrick Olivelle. New York, 2013.