КАУНИЦ-РИТБЕРГ ВЕНЦЕЛЬ АНТОН

Кауниц-Ритберг (нем. Kaunitz-Rietberg), Венцель Антон (02.02.1711, Вена — 27.06.1794, Вена) — граф, с 1764 — имперский князь, из моравской ветви древнего богемского рода, дипломат, крупнейший австрийский государственный деятель эпохи просвещенного абсолютизма.

В 1731 блестяще окончил Лейпцигский университет, где изучал имперское право. В 1735 получил место в Имперском надворном совете, высшем судебном органе Священной Римской империи ; в 1742—1744 был посланником в Турине, в 1744—1746 полномочным министром при штатгальтере Австрийских Нидерландов. Представляя интересы Австрии на мирном конгрессе в Ахене (1748), впервые проявил себя как выдающийся дипломат. В 1750—1753 служил посланником, затем послом в Париже, где ближе познакомился с идеями Просвещения . В 1753—1792 в должности канцлера К.-Р. возглавлял Личную придворную государственную канцелярию, превратив ее в полноценное внешнеполитическое ведомство монархии Габсбургов. Создал Государственный совет, совещательный орган при монархе (1760). Был одним из творцов так называемой дипломатической революции, или ниспровержения альянсов (renversement des alliances), — исторического примирения Австрии и Франции, которые заключили в 1756 оборонительный, а в 1757 наступательный союз против Пруссии (к нему присоединились Россия и Швеция), что стало важным шагом на пути к созданию коалиций перед Семилетней войной .

Принимал участие в подготовке Первого раздела Польши (1772), способствовал заключению в 1781 союза с Россией и его продлению в 1789. С начала 1760-х определял направление реформ внутри монархии Габсбургов, выступая за консолидацию и централизацию земель Австрийского дома, секуляризацию различных сфер общественной жизни, введение всеобщего налогообложения и начального образования. Будучи коллекционером, знатоком искусства и меценатом, содействовал основанию Академии наук и изящных искусств в Брюсселе (1769), объединению нескольких академий в Вене в Академию художеств (1772). Наибольшим влиянием в политике К.-Р. пользовался при Марии Терезии , с Иосифом II расходился не столько в существе преобразований, сколько в методах их проведения, призывая императора более внимательно относиться к традициям наследственных земель. При Леопольде II и Франце II выступал против сближения с Пруссией и вынужден был уйти в отставку.

Соч.: Denkschriften des Fürsten Kaunitz / Hrsg. A. Beer // Archiv für österreichische Geschichte. 1872. Bd. 48. S. 1—158; Joseph II., Leopold II und Kaunitz. Ihr Briefwechsel / Hrsg. von A. Beer. Wien, 1873; Kaunitz, Philipp Cobenzl und Spielmann. Ihr Briefwechsel (1779—1792) / Hrsg. von H. Schlitter. Wien, 1899.

Лит.: Klingenstein G. Der Aufstieg des Hauses Kaunitz. Studien zur Herkunft und Bildung des Staatskanzlers Wenzel Anton. Göttingen, 1975; Kulenkampf A. Österreich und das alte Reich. Die Reichspolitik des Staatskanzlers Kaunitz unter Maria Theresia und Joseph II. Köln, 2005; Schilling L. Kaunitz und das Renversement des Alliances. Studien zur außenpolitischen Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz. Berlin, 1994; Szabo F. A. Kaunitz and Enlightened Absolutism 1753—1780. Cambridge, 1994; Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg. 1711—1794: Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung / Hrsg. von G. Klingenstein und F. A. J. Szabo. Graz, 1996; Ивонин Ю. И. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории. 2007. № 4. С. 27—50; Петрова М. А. Екатерина II и Иосиф II: формирование российско-австрийского союза. 1780—1790. М., 2011.