КАУНАС

Город в Литве, административный центр Каунасского уезда.

Нас. 355,5 тыс. чел. (2008; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Виль­ню­са). Рас­по­ло­жен на пе­ре­се­че­нии круп­ных ав­то­мо­биль­ных и ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей (Виль­нюс – Клай­пе­да, Вар­ша­ва – Ри­га, Дау­гав­пилс – Ка­ли­нин­град). Порт на р. Ня­му­нас (Не­ман), при впа­де­нии в не­го р. Ня­рис. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1030; в ле­то­пи­сях под 1361 – как по­се­ле­ние при зам­ке. Вхо­дил в со­став Же­май­тии. Имел важ­ное стра­те­гич. зна­че­ние в борь­бе же­май­тов с Ли­вон­ским ор­де­ном . Не­од­но­крат­но за­хва­ты­вал­ся и ра­зо­рял­ся кре­сто­нос­ца­ми [1317–20, 1362, 1385, 1391, 1400–09; нем. назв. Кау­эн (Kauen)]. С сер. 14 в. в со­ста­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1408 кн. Ви­товт да­ро­вал К. ма­где­бург­ское пра­во. В 15 в. пре­вра­тил­ся в ре­мес­лен­ный и тор­го­вый центр. С 1441 К., по­сле под­пи­са­ния со­гла­ше­ния с Ган­зой, – ме­сто­на­хо­ж­де­ние од­ной из её фак­то­рий (до 1532). По Люб­лин­ской унии 1569 вме­сте с ВКЛ во­шёл в Речь По­спо­ли­ту. К кон. 16 в. стал од­ним из наи­бо­лее раз­ви­тых го­ро­дов. 18.8.1655 взят рус. вой­ска­ми в хо­де рус­ско-поль­ских войн 17 в., в 1701 за­хва­чен и ра­зо­рён швед. ар­ми­ей. Зна­чи­тель­но по­ст­ра­дал от эпи­де­мий чу­мы 1657 и 1708 и по­жа­ров 1731–32. С 1795 в со­ста­ве Рос. им­пе­рии (в 1795–1915 име­но­вал­ся Ков­но). В 1812 ок­ку­пи­ро­ван и раз­граб­лен на­по­ле­о­нов­ской ар­ми­ей. С 1843 К. – центр Ко­вен­ской губ. В 1861 че­рез го­род про­шла Пе­тер­бург­ско-Вар­шав­ская ж. д. Со 2-й пол. 19 в. раз­ви­вал­ся как про­мыш­лен­ный (к 1902 здесь на­счи­ты­ва­лось ок. 45 пред­при­ятий) и од­но­вре­мен­но как круп­ный во­ен. центр (в 1882–1887 по­строе­ны 8 фор­тов, 9 ба­та­рей, 2 ли­нии ук­ре­п­ле­ний). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны в авг. 1915 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. С ию­ня 1917 в со­ста­ве Ли­тов. рес­пуб­ли­ки. 21.12.1918 в К. соз­дан Со­вет ра­бо­чих де­пу­та­тов (раз­гром­лен 10.1.1919). С 1920, по­сле за­хва­та Виль­ню­са Поль­шей, К. – сто­ли­ца Ли­тов. рес­пуб­ли­ки. В К. Нар. сейм Лит­вы 21.7.1940 про­воз­гла­сил соз­да­ние Ли­тов. ССР, всту­пив­шей 3.8.1940 в со­став СССР. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, с 24.6.1941 по 1.8.1944, ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми, силь­но раз­ру­шен. В го­ро­де про­во­ди­лись мас­со­вые аре­сты и рас­стре­лы ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Ряд фор­тов на ок­раи­не К. был пре­вра­щён в конц­ла­ге­ря. В Де­вя­том фор­те в 1941–44 унич­то­же­но ок. 80 тыс. чел. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од К. был вос­ста­нов­лен. С 1990 в со­ста­ве Ли­тов. Рес­пуб­ли­ки.

В сред­ние ве­ка в сев. час­ти К. на­хо­дились го­тич. ка­мен­но-кир­пич­ный за­мок (у слия­ния рек Ня­му­нас и Ня­рис; 13–16 вв., со­хра­ни­лись руи­ны час­ти стен и две круг­лые баш­ни) и по­сад; в юж­ной – тор­го­вый по­сад («Не­мец­кий угол») и порт. В се­вер­ной, наи­бо­лее древ­ней час­ти К. (Ста­ром го­ро­де) рас­по­ло­же­ны зда­ния и ком­плек­сы по­стро­ек в го­тич. сти­ле: кир­пич­ные кос­тё­лы Ви­тов­та (14–15 вв.; 3-не­фный заль­ный, с тран­сеп­том и мно­го­ярус­ной 8-гран­ной баш­ней на зап. фа­са­де), Св. Гер­тру­ды (2-я пол. 15 – нач. 16 вв.), Св. Юр­ги­са (Св. Ге­ор­гия; 1471–1504; 3-не­фный заль­ный, без ба­шен; прес­би­те­рий с по­ли­го­наль­ной ап­си­дой, 16 в.) в мо­на­сты­ре бер­нар­дин­цев; ц. Св. Ми­ка­лоя­у­са (Св. Ни­ко­лая, кон. 15 в., пе­ре­строе­на), ко­ро­лев­ская кор­чма на ул. Виль­няу­са (15–16 вв.), «Дом Пер­ку­на­са» (кон. 15 – нач. 16 вв.) с го­тич. фрон­то­ном из фи­гур­но­го кир­пи­ча. Ве­ли­че­ст­вен­ный ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла – са­мое боль­шое го­тич. зда­ние в Лит­ве (1408–13; пер­во­на­чаль­но 3-не­фный заль­ный, в 17 в. пре­вра­щён в ба­зи­ли­ку; оформ­ле­ние ин­терь­е­ра – по­сле 1732, ко­ло­коль­ня – 17 в.). Ре­нес­санс­ная ар­хи­тек­ту­ра пред­став­ле­на жи­лым до­мом на ул. Куз­мос (кон. 15 – нач. 16 вв.), ан­самб­лем мо­на­сты­ря бер­нар­ди­нок с кос­тё­лом Св. Трои­цы (1624–34, с эле­мен­та­ми го­ти­ки) и до­мом А. Ма­саль­ски­са (1634; де­ко­ри­ро­ван пи­ля­ст­ра­ми, ни­ша­ми, во­лю­та­ми). В сти­ле ба­рок­ко воз­ве­де­ны: кос­тёл Те­ла Гос­под­ня до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­сты­ря (1682–90), кос­тёл Св. Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1666–1720) с иезу­ит­ским кол­ле­гиу­мом (18 в.). Ше­девр зре­ло­го ба­рок­ко – ан­самбль мо­на­сты­ря ка­маль­ду­лов в Па­жайс­ли­се, цен­тром ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся кос­тёл с 6-уголь­ным ку­по­лом (1667 – ок. 1696, ар­хи­тек­то­ры Дж. Фре­диа­ни, Л. Фре­до, К. и П. Пу­ти­ни, рос­пись ин­терь­е­ра – М. А. Пал­ло­ни, Дж. Ро­си, ба­рель­е­фы – И. Мер­ли; ны­не му­зей). Ра­ту­ша (16–18 вв.) с гра­ци­оз­ной 8-этаж­ной баш­ней («Бе­лая ле­бедь») в цен­тре пло­ща­ди, ок­ру­жён­ной до­ма­ми 15 в., со­еди­ня­ет эле­мен­ты разл. сти­лей (1542, арх. Б. Хой­нов­ски; ор­дер­ное оформ­ле­ние фа­са­дов – 1771–80, арх. Й. Ма­те­ке­рис).

В 19 в. К. за­страи­вал­ся по ге­не­раль­ным пла­нам (1847 и 1871); к вос­то­ку от Ста­ро­го го­ро­да воз­ник­ла но­вая часть го­ро­да с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой, со­еди­нён­ная со ста­рой гл. ули­цей К. – ны­не пе­ше­ход­ной Лайс­вес ал­ле­ей (дли­на 1,7 км). Бы­ли по­строе­ны Ко­вен­ская кре­пость (1882–1915), гар­ни­зон­ный пра­во­слав­ный со­бор Св. Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1891–95, арх. К. Х. Ли­ма­рен­ко) в не­ови­зан­тий­ском сти­ле, зда­ние муз. те­ат­ра (1890–1892, арх. И. Га­ли­не­вич; ре­кон­ст­рук­ция зри­тель­но­го за­ла и гл. фа­са­да – 1923, арх. В. Ду­бе­нец­кис; при­строй­ка фойе и под­соб­ных по­ме­ще­ний – 1932, арх. В. Жям­каль­нис-Ланд­сбер­гис).

В 1919–40 К. раз­ви­вал­ся ин­тен­сив­но, но без еди­но­го пла­на. Бы­ли по­строе­ны: гос­ти­ни­ца «Лит­ва» (1923–25, арх. В. Ду­бе­нец­кис), не­оклас­сич. зда­ние Ли­тов. бан­ка (1925–28, арх. М. Сон­гай­ла; скуль­п­тур­ный де­кор – арх. К. Скле­рюс), ан­самбль Ли­тов. ве­те­ри­нар­ной ака­де­мии (1930–31, арх. Й. Ясю­кай­тис), Центр. поч­тамт (1931–32, арх. Ф. Виз­ба­рас), зда­ние Му­зея куль­ту­ры Ви­тов­та Ве­ли­ко­го (1930–36, арх. Ду­бе­нец­кис и др.; ны­не Нац. ху­дож. му­зей и Во­ен. му­зей Ви­тов­та); тор­го­во-пром. па­ла­та (ны­не гор. б-ка; 1937–38, арх. В. Жям­каль­нис-Ланд­сбер­гис), Дом офи­це­ров (1937–1939; ар­хи­тек­то­ры С. Ку­до­кас, Й. Ко­валь­скис); са­мый боль­шой в При­бал­ти­ке ба­зи­ли­каль­ный кос­тёл Вос­кре­се­ния Гос­под­ня (1934–40), ме­четь (1930, ар­хи­тек­то­ры В. Мих­не­ви­чюс, А. Не­тик­са) и др. В 1930-е гг. сло­жил­ся р-н Жа­ля­каль­нис, за­стро­ен­ный особ­ня­ка­ми, с ве­ду­щим к не­му фу­ни­ку­лё­ром (1931). В сов. пе­ри­од К. за­страи­вал­ся по ге­не­раль­ным пла­нам 1953 (ар­хи­тек­то­ры К. Бу­час, А. Сла­вин­скас), 1958, 1970 (арх. П. Яну­лис), 1983. Воз­ник­ли но­вые мик­ро­рай­оны со сбор­ны­ми до­ма­ми; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на пл. Ю. Яно­ни­са (1970), по­строе­ны во­кзал (1949–53, арх. П. А. Аша­стин), Кау­нас­ская ГЭС (1955–59, арх. П. Л. Ры­жик, инж. Д. Н. Хре­нов), го­ро­док Ли­тов. с.-х. ака­де­мии в Но­рей­киш­ке­се (1960, близ Кау­на­са; ар­хи­тек­то­ры Й. На­ва­кас, К. Зи­кус и др.), зда­ние «Пром­про­ек­та» (1963–65, ар­хи­тек­то­ры А. Сприн­дис, В. Стау­скас) и др.

Па­мят­ни­ки: «Кни­го­но­ша» (брон­за, гра­нит, 1928–39, скульп­тор Ю. Зи­ка­рас); Ви­тов­ту (1931, скульп­тор В. Гри­бас, вос­ста­нов­лен в 1992), М. Пет­рау­ска­су (брон­за, гра­нит, 1937, скульп­тор Б. Пунд­зюс); «Сея­тель» (брон­за, гра­нит, 1939, скульп­тор Б. Бу­час); «Во­до­нос­ка» (це­мент, 1939–40, скульп­тор Б. Пунд­зюс); С. Не­рис (брон­за, гра­нит, 1955, Бу­час), Й. Май­ро­ни­су (гра­нит, 1977, скульп­тор Г. Йо­ку­бо­нис) и др. В кон. 20 – нач. 21 вв. вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся ут­ра­чен­ные в сов. пе­ри­од мо­ну­мен­ты (боль­шин­ст­во па­мят­ни­ков сов. пе­рио­да пе­ре­не­се­ны в Парк сов. скульп­ту­ры, от­кры­тый в 2001 в мес­теч­ке Гру­тас, под Дру­ски­нин­ка­ем); в скве­ре Во­ен. му­зея Ви­тов­та по­сле вос­ста­нов­ле­ния в 1989 ста­туи Сво­бо­ды (брон­за, гра­нит, 1922–28, Зи­ка­рас) сло­жил­ся но­вый ме­мо­ри­аль­ный ан­самбль.

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – НИИ: са­до­вод­ст­ва (1938; совр. назв. и ста­тус с 1990), ле­со­во­дства (1950), энер­ге­ти­че­ский (1948; совр. назв. с 1992), тек­стиль­ный (1960). Уни­вер­си­те­ты: Ви­тов­та (офиц. назв. – Ви­тау­та­са Ве­ли­ко­го, 1922; в 1950 за­крыт, вновь от­крыт в 1989), тех­но­ло­гиче­ский (1922), ме­ди­цин­ский (1922; совр. ста­тус с 1998), с.-х. (1924); ака­де­мии: ве­те­ри­нар­ная (1936), фи­зич. вос­пи­та­ния (1945); Ме­ж­ду­нар. шко­ла ме­недж­мен­та (1999). Пуб­лич­ная б-ка (1950; совр. ста­тус с 1995).

Око­ло 40 му­зе­ев, в т. ч. зоо­ло­ги­че­ский (1919), ис­то­ри­че­ский [1921, его фи­лиа­лы – Ка­у­нас­ский за­мок (1964) и «Дом Пер­ку­на­са» (1969)]; Нац. ху­дож. му­зей М. К. Чюр­лё­ни­са (ос­но­ван в 1921, от­крыт в 1925 как га­ле­рея, с 1936 Му­зей куль­ту­ры Ви­тов­та Ве­ли­ко­го, с 1944 совр. назв.; его фи­лиа­лы – Га­ле­рея вит­ра­жа и скульп­ту­ры; ли­тов. изо­бра­зит., де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное и нар. иск-во 16–20 вв., рус. иск-во 19–20 вв.; со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний Чюр­лё­ни­са); Во­ен. му­зей Ви­тов­та (1921), пе­да­го­ги­че­ский (1922), ли­тов. лит-ры им. Май­ро­ни­са (1936), ис­то­рии ли­тов. ме­ди­ци­ны и фар­ма­цев­ти­ки (1936), чер­тей (1966), ли­тов. му­зы­ки им. М. и К. Пет­ра­у­ска­сов (1969), ке­ра­ми­ки (1977), авиа­ци­он­ный (1990), ли­тов. нар. му­зы­ки им. П. Стул­ги (1991). Ху­дож. га­ле­рея М. Жи­лин­ска­са (1989). Ме­мо­ри­аль­ные му­зеи: скульп­то­ра Ю. Зи­ка­ра­са, С. Не­рис (1962), ос­но­ва­те­ля Му­зея чер­тей А. Жмуйд­зи­нави­чю­са, худ. Л. Труй­ки­са и пе­ви­цы М. Ра­кау­скай­те (1994) и др. Те­ат­ры: дра­мы (1920), Гос. муз. (1940; по­ста­нов­ка опер и опе­ретт), ку­кол (1958), Мо­ло­дёж­ный ка­мер­ный (1976, до 1986 те­атр-сту­дия), Ма­лый (1992), для де­тей и мо­ло­дё­жи «Вил­ко­ла­кис» («Обо­ро­тень», 1992) и др.

В 1920–30-х гг. в го­ро­де про­хо­ди­ли все­ли­тов­ские празд­ни­ки пес­ни. Гос. хор (1985), Гор. сим­фо­нич. ор­кестр (2004, соз­дан в 1970 как Ка­мер­ный ор­кестр ), Кау­нас­ский струн­ный квар­тет (1981). Осн. кон­церт­ная пло­щад­ка – зал фи­лар­мо­нии. На баш­не Во­ен. му­зея Ви­тов­та в 1935 ус­та­нов­лен ка­рий­он (об­нов­лён в 1958, 2006), с 1956 про­во­дят­ся кон­цер­ты ко­ло­коль­ной му­зы­ки. Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Кау­нас-джаз», др. муз. фес­ти­ва­ли. Зоо­сад (1938). Бо­та­нич. сад (1923).

В К. в 1939 про­хо­дил чем­пио­нат Ев­ро­пы по бас­кет­бо­лу. Бас­кет­боль­ный клуб «Жаль­ги­рис» (Дво­рец спор­та, ок. 4,5 тыс. мест) – 5-крат­ный чем­пи­он СССР (1947–87), 14-крат­ный чем­пи­он Лит­вы (1992–2008), об­ла­да­тель Меж­кон­ти­нен­таль­но­го куб­ка (1986), Куб­ка Ев­ро­пы (1998), Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (1999). Фут­боль­ный клуб «Кау­нас» (ста­ди­он «Да­рюс ир Ги­ре­нас», ок. 9 тыс. мест) – 8-крат­ный чем­пи­он Лит­вы (1999–2007).

К. – круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный и тор­го­во-фи­нан­со­вый центр стра­ны. Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти – ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (в т. ч. стан­ко-, при­бо­ро­строе­ние, про­из-во элек­тро­тех­нич. про­дук­ции, обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, мед. обо­ру­до­ва­ния и др.), хи­ми­че­ская (ис­кусств. во­лок­на, из­де­лия из пла­ст­мас­сы и ре­зи­ны – ком­па­ния «Linolitas» и др.), фар­ма­цев­ти­че­ская («Valentis» и др.). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты лёг­кая (про­из-во три­ко­таж­ных, шёл­ко­вых, шер­стя­ных и швей­ных из­де­лий, обу­ви) и пи­ще­вая (мяс­ная, мо­лоч­ная, сы­ро­дель­ная, му­ко­моль­ная, кон­ди­тер­ская) пром-сть; круп­ное про­из-во ма­ка­рон­ных из­де­лий (ком­па­ния «Amber Pasta»). Ста­рей­ший про­из­во­ди­тель ал­ко­голь­ной про­дук­ции – ком­па­ния «Stumbras» (с 1906). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в т. ч. ме­бель­ной), бу­маж­ной, по­ли­гра­фич. от­рас­лей. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (кир­пич­ный за­вод «Roku keramika», ос­но­ван в 1603). Ху­дож. ре­мёс­ла (из­го­тов­ле­ние из­де­лий из шер­сти, тис­нё­ной ко­жи, де­ре­ва; ху­дож. ке­ра­ми­ка и др.). Важ­ный сек­тор эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (бан­ков­ско-фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния; пред­при­ятия тор­гов­ли и об­ществ. пи­та­ния, гос­ти­нич­ный биз­нес и др.). Центр ту­риз­ма (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го и де­ло­во­го). Кау­нас­ская ГЭС (ок. 100 МВт).

Иллюстрации:

Кау­нас. «Дом Пер­ку­на­са». Кон. 15 – нач. 16 вв. Архив БРЭ.;

Ку­пол ко­стёла мо­на­сты­ря ка­маль­ду­лов в Па­жайс­ли­се. 1667 – ок. 1696. Архив БРЭ.;

Кау­нас. Кос­тёл Свя­то­го Юр­ги­са в бер­нар­дин­ском мо­на­сты­ре. 1471–1504. Архив БРЭ.

Автор статьи: А. А. Гер­цен (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)