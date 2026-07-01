КАУНАС
Город в Литве, административный центр Каунасского уезда.
Нас. 355,5 тыс. чел. (2008; второй по численности населения город страны после Вильнюса). Расположен на пересечении крупных автомобильных и ж.-д. магистралей (Вильнюс – Клайпеда, Варшава – Рига, Даугавпилс – Калининград). Порт на р. Нямунас (Неман), при впадении в него р. Нярис. Междунар. аэропорт.
Впервые упоминается в 1030; в летописях под 1361 – как поселение при замке. Входил в состав Жемайтии. Имел важное стратегич. значение в борьбе жемайтов с Ливонским орденом. Неоднократно захватывался и разорялся крестоносцами [1317–20, 1362, 1385, 1391, 1400–09; нем. назв. Кауэн (Kauen)]. С сер. 14 в. в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1408 кн. Витовт даровал К. магдебургское право. В 15 в. превратился в ремесленный и торговый центр. С 1441 К., после подписания соглашения с Ганзой, – местонахождение одной из её факторий (до 1532). По Люблинской унии 1569 вместе с ВКЛ вошёл в Речь Посполиту. К кон. 16 в. стал одним из наиболее развитых городов. 18.8.1655 взят рус. войсками в ходе русско-польских войн 17 в., в 1701 захвачен и разорён швед. армией. Значительно пострадал от эпидемий чумы 1657 и 1708 и пожаров 1731–32. С 1795 в составе Рос. империи (в 1795–1915 именовался Ковно). В 1812 оккупирован и разграблен наполеоновской армией. С 1843 К. – центр Ковенской губ. В 1861 через город прошла Петербургско-Варшавская ж. д. Со 2-й пол. 19 в. развивался как промышленный (к 1902 здесь насчитывалось ок. 45 предприятий) и одновременно как крупный воен. центр (в 1882–1887 построены 8 фортов, 9 батарей, 2 линии укреплений). Во время 1-й мировой войны в авг. 1915 оккупирован герм. войсками. С июня 1917 в составе Литов. республики. 21.12.1918 в К. создан Совет рабочих депутатов (разгромлен 10.1.1919). С 1920, после захвата Вильнюса Польшей, К. – столица Литов. республики. В К. Нар. сейм Литвы 21.7.1940 провозгласил создание Литов. ССР, вступившей 3.8.1940 в состав СССР. Во время 2-й мировой войны, с 24.6.1941 по 1.8.1944, оккупирован герм. войсками, сильно разрушен. В городе проводились массовые аресты и расстрелы местного населения. Ряд фортов на окраине К. был превращён в концлагеря. В Девятом форте в 1941–44 уничтожено ок. 80 тыс. чел. В послевоенный период К. был восстановлен. С 1990 в составе Литов. Республики.
В средние века в сев. части К. находились готич. каменно-кирпичный замок (у слияния рек Нямунас и Нярис; 13–16 вв., сохранились руины части стен и две круглые башни) и посад; в южной – торговый посад («Немецкий угол») и порт. В северной, наиболее древней части К. (Старом городе) расположены здания и комплексы построек в готич. стиле: кирпичные костёлы Витовта (14–15 вв.; 3-нефный зальный, с трансептом и многоярусной 8-гранной башней на зап. фасаде), Св. Гертруды (2-я пол. 15 – нач. 16 вв.), Св. Юргиса (Св. Георгия; 1471–1504; 3-нефный зальный, без башен; пресбитерий с полигональной апсидой, 16 в.) в монастыре бернардинцев; ц. Св. Микалояуса (Св. Николая, кон. 15 в., перестроена), королевская корчма на ул. Вильняуса (15–16 вв.), «Дом Перкунаса» (кон. 15 – нач. 16 вв.) с готич. фронтоном из фигурного кирпича. Величественный кафедральный собор Святых Петра и Павла – самое большое готич. здание в Литве (1408–13; первоначально 3-нефный зальный, в 17 в. превращён в базилику; оформление интерьера – после 1732, колокольня – 17 в.). Ренессансная архитектура представлена жилым домом на ул. Кузмос (кон. 15 – нач. 16 вв.), ансамблем монастыря бернардинок с костёлом Св. Троицы (1624–34, с элементами готики) и домом А. Масальскиса (1634; декорирован пилястрами, нишами, волютами). В стиле барокко возведены: костёл Тела Господня доминиканского монастыря (1682–90), костёл Св. Франциска Ксаверия (1666–1720) с иезуитским коллегиумом (18 в.). Шедевр зрелого барокко – ансамбль монастыря камальдулов в Пажайслисе, центром которого является костёл с 6-угольным куполом (1667 – ок. 1696, архитекторы Дж. Фредиани, Л. Фредо, К. и П. Путини, роспись интерьера – М. А. Паллони, Дж. Роси, барельефы – И. Мерли; ныне музей). Ратуша (16–18 вв.) с грациозной 8-этажной башней («Белая лебедь») в центре площади, окружённой домами 15 в., соединяет элементы разл. стилей (1542, арх. Б. Хойновски; ордерное оформление фасадов – 1771–80, арх. Й. Матекерис).
В 19 в. К. застраивался по генеральным планам (1847 и 1871); к востоку от Старого города возникла новая часть города с регулярной планировкой, соединённая со старой гл. улицей К. – ныне пешеходной Лайсвес аллеей (длина 1,7 км). Были построены Ковенская крепость (1882–1915), гарнизонный православный собор Св. Михаила Архангела (1891–95, арх. К. Х. Лимаренко) в неовизантийском стиле, здание муз. театра (1890–1892, арх. И. Галиневич; реконструкция зрительного зала и гл. фасада – 1923, арх. В. Дубенецкис; пристройка фойе и подсобных помещений – 1932, арх. В. Жямкальнис-Ландсбергис).
В 1919–40 К. развивался интенсивно, но без единого плана. Были построены: гостиница «Литва» (1923–25, арх. В. Дубенецкис), неоклассич. здание Литов. банка (1925–28, арх. М. Сонгайла; скульптурный декор – арх. К. Склерюс), ансамбль Литов. ветеринарной академии (1930–31, арх. Й. Ясюкайтис), Центр. почтамт (1931–32, арх. Ф. Визбарас), здание Музея культуры Витовта Великого (1930–36, арх. Дубенецкис и др.; ныне Нац. худож. музей и Воен. музей Витовта); торгово-пром. палата (ныне гор. б-ка; 1937–38, арх. В. Жямкальнис-Ландсбергис), Дом офицеров (1937–1939; архитекторы С. Кудокас, Й. Ковальскис); самый большой в Прибалтике базиликальный костёл Воскресения Господня (1934–40), мечеть (1930, архитекторы В. Михневичюс, А. Нетикса) и др. В 1930-е гг. сложился р-н Жалякальнис, застроенный особняками, с ведущим к нему фуникулёром (1931). В сов. период К. застраивался по генеральным планам 1953 (архитекторы К. Бучас, А. Славинскас), 1958, 1970 (арх. П. Янулис), 1983. Возникли новые микрорайоны со сборными домами; реконструирована пл. Ю. Янониса (1970), построены вокзал (1949–53, арх. П. А. Ашастин), Каунасская ГЭС (1955–59, арх. П. Л. Рыжик, инж. Д. Н. Хренов), городок Литов. с.-х. академии в Норейкишкесе (1960, близ Каунаса; архитекторы Й. Навакас, К. Зикус и др.), здание «Промпроекта» (1963–65, архитекторы А. Сприндис, В. Стаускас) и др.
Памятники: «Книгоноша» (бронза, гранит, 1928–39, скульптор Ю. Зикарас); Витовту (1931, скульптор В. Грибас, восстановлен в 1992), М. Петраускасу (бронза, гранит, 1937, скульптор Б. Пундзюс); «Сеятель» (бронза, гранит, 1939, скульптор Б. Бучас); «Водоноска» (цемент, 1939–40, скульптор Б. Пундзюс); С. Нерис (бронза, гранит, 1955, Бучас), Й. Майронису (гранит, 1977, скульптор Г. Йокубонис) и др. В кон. 20 – нач. 21 вв. восстанавливаются утраченные в сов. период монументы (большинство памятников сов. периода перенесены в Парк сов. скульптуры, открытый в 2001 в местечке Грутас, под Друскининкаем); в сквере Воен. музея Витовта после восстановления в 1989 статуи Свободы (бронза, гранит, 1922–28, Зикарас) сложился новый мемориальный ансамбль.
Среди науч. учреждений – НИИ: садоводства (1938; совр. назв. и статус с 1990), лесоводства (1950), энергетический (1948; совр. назв. с 1992), текстильный (1960). Университеты: Витовта (офиц. назв. – Витаутаса Великого, 1922; в 1950 закрыт, вновь открыт в 1989), технологический (1922), медицинский (1922; совр. статус с 1998), с.-х. (1924); академии: ветеринарная (1936), физич. воспитания (1945); Междунар. школа менеджмента (1999). Публичная б-ка (1950; совр. статус с 1995).
Около 40 музеев, в т. ч. зоологический (1919), исторический [1921, его филиалы – Каунасский замок (1964) и «Дом Перкунаса» (1969)]; Нац. худож. музей М. К. Чюрлёниса (основан в 1921, открыт в 1925 как галерея, с 1936 Музей культуры Витовта Великого, с 1944 совр. назв.; его филиалы – Галерея витража и скульптуры; литов. изобразит., декоративно-прикладное и нар. иск-во 16–20 вв., рус. иск-во 19–20 вв.; собрание произведений Чюрлёниса); Воен. музей Витовта (1921), педагогический (1922), литов. лит-ры им. Майрониса (1936), истории литов. медицины и фармацевтики (1936), чертей (1966), литов. музыки им. М. и К. Петраускасов (1969), керамики (1977), авиационный (1990), литов. нар. музыки им. П. Стулги (1991). Худож. галерея М. Жилинскаса (1989). Мемориальные музеи: скульптора Ю. Зикараса, С. Нерис (1962), основателя Музея чертей А. Жмуйдзинавичюса, худ. Л. Труйкиса и певицы М. Ракаускайте (1994) и др. Театры: драмы (1920), Гос. муз. (1940; постановка опер и оперетт), кукол (1958), Молодёжный камерный (1976, до 1986 театр-студия), Малый (1992), для детей и молодёжи «Вилколакис» («Оборотень», 1992) и др.
В 1920–30-х гг. в городе проходили вселитовские праздники песни. Гос. хор (1985), Гор. симфонич. оркестр (2004, создан в 1970 как Камерный оркестр), Каунасский струнный квартет (1981). Осн. концертная площадка – зал филармонии. На башне Воен. музея Витовта в 1935 установлен карийон (обновлён в 1958, 2006), с 1956 проводятся концерты колокольной музыки. Междунар. фестиваль «Каунас-джаз», др. муз. фестивали. Зоосад (1938). Ботанич. сад (1923).
В К. в 1939 проходил чемпионат Европы по баскетболу. Баскетбольный клуб «Жальгирис» (Дворец спорта, ок. 4,5 тыс. мест) – 5-кратный чемпион СССР (1947–87), 14-кратный чемпион Литвы (1992–2008), обладатель Межконтинентального кубка (1986), Кубка Европы (1998), Кубка европ. чемпионов (1999). Футбольный клуб «Каунас» (стадион «Дарюс ир Гиренас», ок. 9 тыс. мест) – 8-кратный чемпион Литвы (1999–2007).
К. – крупный индустриальный и торгово-финансовый центр страны. Ведущие отрасли пром-сти – машиностроение и металлообработка (в т. ч. станко-, приборостроение, произ-во электротехнич. продукции, оборудования для пищевой и металлообрабатывающей пром-сти, мед. оборудования и др.), химическая (искусств. волокна, изделия из пластмассы и резины – компания «Linolitas» и др.), фармацевтическая («Valentis» и др.). Традиционно развиты лёгкая (произ-во трикотажных, шёлковых, шерстяных и швейных изделий, обуви) и пищевая (мясная, молочная, сыродельная, мукомольная, кондитерская) пром-сть; крупное произ-во макаронных изделий (компания «Amber Pasta»). Старейший производитель алкогольной продукции – компания «Stumbras» (с 1906). Предприятия деревообрабатывающей (в т. ч. мебельной), бумажной, полиграфич. отраслей. Произ-во стройматериалов (кирпичный завод «Roku keramika», основан в 1603). Худож. ремёсла (изготовление изделий из шерсти, тиснёной кожи, дерева; худож. керамика и др.). Важный сектор экономики – сфера услуг (банковско-финансовые учреждения; предприятия торговли и обществ. питания, гостиничный бизнес и др.). Центр туризма (культурно-познавательного и делового). Каунасская ГЭС (ок. 100 МВт).
Иллюстрации:
Каунас. «Дом Перкунаса». Кон. 15 – нач. 16 вв. Архив БРЭ.;
Купол костёла монастыря камальдулов в Пажайслисе. 1667 – ок. 1696. Архив БРЭ.;
Каунас. Костёл Святого Юргиса в бернардинском монастыре. 1471–1504. Архив БРЭ.
Автор статьи: А. А. Герцен (экономика).