КАУФМАН ИЛЛАРИОН ИГНАТЬЕВИЧ

Кауфман, Илларион Игнатьевич (05.07[17.07].1847 или 04[16].07. 1848, Одесса — 25.12.1915 [07.01.1916], Петроград) — российский ученый, экономист, автор научных трудов по истории финансов в России.

Окончил юридический факультет Харьковского университета (1869). С 1873 — чиновник особых поручений при Государственном контролере. Участвовал в работе Центрального статистического комитета МВД. Доктор наук (1877). С 1877 — член комиссии исследования железнодорожного дела в России, член особого совещания при Министерстве финансов о взимании тарифа в металлической валюте на перевозки по железным дорогам. С декабря 1884 — и. о. помощника генерал-контролера в железнодорожном отделе Государственного контроля. С 1886 — помощник председателя временной комиссии для поверки отчетов частных железных дорог. С 1889 преподавал на юридическом факультете Петербургского университета. Профессор с 1893. Член совета Государственного дворянского земельного банка (с 1891). Разработчик экономического обоснования денежной реформы 1895—1897. Один из учредителей Международного статистического института в Лондоне (1895). Рецензент русского перевода 1-го тома «Капитала» К. Маркса (1872). Член Совета по учебным делам при Министерстве финансов (1896). Глава комиссии по разработке материалов всеобщей переписи населения России (1897). Член совета Государственного банка от Министерства финансов (1898). С 1905 — преподаватель в Императорском училище правоведения. Заместитель управляющего Госбанка (с 1908). Член Комитета по делам зернохранилищ Госбанка (с 1912).

Соч.: Теории колебания цен. Харьков, 1867; К учению о деньгах и кредите. Харьков, 1868; Статистика русских банков. СПб., 1872—1876; Теория и практика банкового дела. СПб., 1873—1877; Наши неподтвержденные долги. СПб., 1874; Государственный банк, консолидация неподтвержденных долгов и упрочение кредитной денежной системы. СПб., 1874; Преобразование нашей кредитной денежной системы. СПб., 1874; Статистика городских сберегательных касс. СПб., 1875; История банкового дела в Великобритании и Ирландии. СПб., 1877; Обзор проектов, вышедших в 1861—1878 гг. по вопросу о преобразовании кредитной денежной системы России. СПб., 1878; Бумажно-денежные проекты и экстраординарные финансы. СПб., 1879; Статистика поземельной собственности в приозерных губерниях. СПб., 1885; Статистические сведения о землевладении в Привислянских губерниях. СПб., 1886; Государственные долги России, финансово-статистические очерки. СПб., 1886; Статистика государственных финансов России в 1862—1884 гг. СПб., 1886; Кредитные билеты, их упадок и восстановление. СПб., 1888; Сведения о международной хлебной торговле, преимущественно России. СПб., 1889; О задолженности землевладения и приток капиталов к нему со времени освобождения крестьян. СПб., 1889; Основание расчетов по публичным займам, государственным, городским, железнодорожным, ипотечным и т. п. СПб., 1891; Вексельные курсы России за 50 лет, 1841—1890. СПб., 1892; Государственный долг Англии с 1688 по 1890. СПб., 1893; Из истории бумажных денег в России. СПб., 1909; Серебряный рубль в России от его возникновения до конца XIX века. СПб., 1910.

Лит.: Базулин Ю. В. Илларион Игнатьевич Кауфман — ученый и педагог Петербургского университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. 2002, Вып. 2.