КАУФМАН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

Кауфман, Александр Аркадьевич (12.03 или 18.03.1864, Берлин — 18.05.1919, Петроград) — экономист, статистик, автор работ по вопросам землепользования и землевладения в Сибири, аграрным общинам, переселенческим вопросам, статистике.

Один из лидеров партии кадетов (см. Конституционно-демократическая партия ), автор ее аграрной программы (1906). Профессор петербургских Высших женских курсов, доктор наук (1908).

В 1870-х учился в немецкой школе Видемана. Окончил филологическую гимназию при Санкт-Петербургском филологическом институте (1881) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1885).

Работал в службе по поземельному устройству крестьян. В 1887—1906 — в Министерстве земледелия и государственных имуществ (исследовал хозяйственный быт крестьян Тобольской и Томской губ.).

Считал, что крестьянская община совместима с экономическим прогрессом, но выступал против идеализации ее народниками, обосновал теорию относительного малоземелья, обусловленного кризисом сельского хозяйства. Считал, что никакое расширение крестьянского землевладения не может радикально улучшить положение крестьян.

С ноября 1889 — действительный член Императорского Русского географического общества. Награжден Большой золотой медалью по отделению этнографии и статистики Русского географического общества (1891).

С 1907 — преподаватель в Демидовском женском коммерческом училище и гимназии М. Н. Стоюниной в Санкт-Петербурге, в Московском университете, Санкт-Петербургском институте высших коммерческих знаний.

Участвовал в издании «Северного вестника». Печатался в «Юридическом вестнике», «Русской мысли», «Речи», «Полярной звезде», «Русском богатстве», «Сибири», «Русских ведомостях», «Archiv fur soziale Gesetzgebung und Statistik» и других изданиях. Разрабатывал аграрный проект партии кадетов.

Соч.: Очерк способов полеводства в Ишимском округе Тобольской губернии. СПб., 1889; Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири. Вып. 5, 9, 11, 13, 18. СПб., 1889—1892; Община и успехи сельского хозяйства в Сибири. СПб., 1894; Отзыв действительного члена Императорского Русского географического общества А. А. Кауфмана об исследованиях землепользования и хозяйственного быта государственных крестьян и инородцев Иркутской и Енисейской губерний. СПб., 1894; Крестьянское землепользование и хозяйство Тобольской и Томской губерний. СПб., 1894; Отчет старшего производителя работ Кауфмана по командировке в Тургайскую область для выяснения вопроса о возможности её колонизации. Ч. 1. СПб., 1896; Крестьянская община в Сибири по местным исследованиям 1886—1892 гг. СПб., 1897; К вопросу о причинах и вероятной будущности русских переселений. М., 1898; Сибирское переселение на исходе XIX века. Историко-статистический очерк. СПб., 1901; Материалы по вопросу о колонизационной вместимости Приамурского края. СПб., 1904; Переселение и колонизация. СПб., 1905; Земля и культура. К вопросу о земельной реформе. М., 1906; К вопросу о происхождении русской земельной общины. М., 1907; Формы хозяйства в их историческом развитии. М., 1910; Статистика. Ее приемы и ее значение для общественных наук. М., 1911; Теория и методы статистики. М., 1912; Аграрный вопрос в России. М., 1918; Статистическая наука в России: Теория и методология: 1806—1917. М., 1922.

Лит.: Струве П. Б. Кауфман Александр Аркадьевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890—1907; Кауфман, Александр Аркадьевич // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908—1913.