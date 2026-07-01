КАУДИЛЬИЗМ

Каудильизм (от исп. caudillo — «вождь», «лидер») — политическое и социологическое понятие крайнего авторитаризма.

Исторически соотносится с военными диктатурами в Латинской Америке в XIX в. Отличительные черты каудильистских режимов состояли в опоре власти не только на военных, но и на поддержку, как правило, городских плебейских слоев, иногда и специфических сельских слоев, как, например, гаучо в Аргентине или льенерос в Венесуэле. Типичными режимами такого рода были правительства М. И. Бельсу и М. Мельгарехо в Боливии, Санта-Аны в Мексике Х. М. Росаса в Аргентине, Х. А. Паес в Венесуэле. При всех примитивных формах социальной мобилизации и реальной диктаторской власти, каудильистские режимы способствовали постепенному формированию национальных республиканских институтов новых независимых государств, а также обеспечили защиту национальной государственности после Войны за независимость. Само испанское понятие каудильо относится не только к военным диктатурам, но и к любым другим популярным вождям вне зависимости от их политической ориентации.

Лит.: Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. М., 2012; Lynch J. Caudillos en Hispanoamérica. 1800—1850. Madrid, 1993.