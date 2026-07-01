КАТУАРЫ

Катуары — семейство российских предпринимателей и общественных деятелей французского происхождения.

Основатель — уроженец Лотарингии, французский дворянин Жан Батист Катуар де Бионкур (1789—1831), который переехал в Россию, торговал в Москве импортным продовольствием и винами, стал купцом 1-й гильдии, в 1821 принял российское подданство с именем Ивана Николаевича К. Его жена, Анна Ивановна, урожденная Леве (1789—1873), из английской семьи, расширила дело, управляла делами в совместном капитале с детьми.

Их сыновья — Константин Иванович (1823—1876), Лев Иванович (1827—1899) и Андрей Иванович (1829—1887) — учредили Торговый дом «Вдова А. И. Катуар с сыновьями» (1869), состояли в купеческом и биржевом обществах, входили в Московскую городскую думу. Сохранив оптовую торговую фирму, они владели также кирпичным заводом и шелкокрутильной фабрикой в селе Верхние Котлы, керамическим и кирпичным заводами близ железной дороги Савеловского направления (где впоследствии появилась станция Катуар), были акционерами свеклосахарных заводов в Подольской и Киевской губерниях.

Сыновья Льва Ивановича: Георгий Львович (1861—1926) — композитор, музыковед, с 1917 профессор Московской консерватории; Лев Львович (1864—1922) — кадет, один из активных гласных Московской городской думы, в октябре 1913 был избран городским головой Москвы, по политическим соображениям (как и его коллеги из кадетской группы князь Г. Е. Львов и профессор математики С. А. Чаплыгин) не был представлен на утверждение императору Николаю II и не вступил в должность; Андрей Львович (1865—1919) после отца возглавил семейное дело, состоял в правлении нескольких компаний.

Сын Андрея Ивановича К., Александр Андреевич (1863—1913), восстановив дворянский статус, единственный получил право носить фамилию Катуар де Бионкур. В 1909 он передал в Исторический музей библиотеку и собрание художественно выполненных образцов стрелкового оружия европейских мастеров начиная с XVI в.

Лит.: Быков В. Н. Московская власть: гласные Городской думы (1863—1917). Биографический словарь. М., 2009. С. 330—333; Палтусова И. Н. Коллекция оружия А. А. Катуар де Бионкура. М., 2003; Французские первопоселенцы в Москве и некоторые потомки: Сборник / Автор-составитель В. М. Егоров-Федосов. М., 2005.