КАТТАК

Го­род на вос­то­ке Ин­дии , штат Орис­са.

Нас. 633,9 тыс. чел. (2008). Рас­по­ло­жен в дель­те р. Ма­ха­на­ди, в 30 км к се­ве­ро-вос­то­ку от сто­ли­цы шта­та Бху­ба­неш­вар. Транс­порт­ный узел; че­рез К. про­хо­дят ж.-д. и ав­то­мо­биль­ные ма­ги­ст­ра­ли Каль­кут­та – Чен­наи. Го­род ок­ру­жён ка­на­ла­ми (ис­поль­зу­ют­ся для су­до­ход­ст­ва и оро­ше­ния по­се­вов ри­са).

Ос­но­ван как во­ен. ла­герь в 989. С нач. 13 в. К. – ре­зи­ден­ция ди­на­стии Ган­гов. Один из пра­ви­те­лей этой ди­на­стии, Анан­габ­хи­ма­де­ва III (1211–38), ук­ре­пил го­род, по­стро­ив в 1229 форт Ба­ра­ба­ти. С нач. 15 в. под вла­стью ди­на­стии Гад­жа­па­ти; при её пра­ви­те­лях со­хра­нил ста­тус сто­ли­цы и круп­но­го тор­го­во­го цен­тра. В 16 в. пе­ре­шёл под властьВе­ли­ких Мо­го­лов. К 1750-м гг. в К. во­ца­ри­лась ди­на­стия Ма­рат­ха . 14.10.1803, в хо­де 2-й анг­ло-ма­ратх­ской вой­ны, пе­ре­шёл под брит. кон­троль (до об­ра­зо­ва­ния не­за­ви­си­мой Ин­дии в 1947). В кон. 19 в. свя­зан ж.-д. ли­ния­ми с Мад­ра­сом и Каль­кут­той. Со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты фор­та Ба­ра­ба­ти (1229, пе­ре­стро­ен в 18 в.; во­ро­та, ме­четь), сикх­ский храм Даа­тан-Са­хиб, свя­щен­ное ме­сто ин­дуи­стов и му­суль­ман Куа­да­ми-Ра­сул; по­строй­ки в ев­роп. сти­лях (зда­ние Вер­хов­но­го су­да, 1948). Центр. н.-и. ин-т ри­са. Кам­пус и юри­дич. кол­ледж ун-та Ут­ка­ли (1943; близ го­ро­да Бху­ба­неш­вар).

К. – центр круп­но­го рай­она воз­де­лы­ва­ния ри­са и тор­гов­ли с.-х. про­дук­ци­ей (рис, джут). Пред­при­ятия тек­стиль­ной (джу­то­вые и хлоп­ко­вые тка­ни) и пи­ще­вой пром-сти; про­из-во элек­тро­обо­ру­до­ва­ния (в т. ч. элек­тро­ба­та­рей). Ху­дож. кус­тар­ные про­мыс­лы (фи­ли­гран­ные из­де­лия из се­реб­ра и зо­ло­та, резь­ба по сло­но­вой кос­ти и др.).

Автор статьи: А. С. Буг­ров (эко­но­ми­ка).

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