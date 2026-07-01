КАТТАК
Город на востоке Индии, штат Орисса.
Нас. 633,9 тыс. чел. (2008). Расположен в дельте р. Маханади, в 30 км к северо-востоку от столицы штата Бхубанешвар. Транспортный узел; через К. проходят ж.-д. и автомобильные магистрали Калькутта – Ченнаи. Город окружён каналами (используются для судоходства и орошения посевов риса).
Основан как воен. лагерь в 989. С нач. 13 в. К. – резиденция династии Гангов. Один из правителей этой династии, Анангабхимадева III (1211–38), укрепил город, построив в 1229 форт Барабати. С нач. 15 в. под властью династии Гаджапати; при её правителях сохранил статус столицы и крупного торгового центра. В 16 в. перешёл под властьВеликих Моголов. К 1750-м гг. в К. воцарилась династия Маратха. 14.10.1803, в ходе 2-й англо-маратхской войны, перешёл под брит. контроль (до образования независимой Индии в 1947). В кон. 19 в. связан ж.-д. линиями с Мадрасом и Калькуттой. Сохранились: фрагменты форта Барабати (1229, перестроен в 18 в.; ворота, мечеть), сикхский храм Даатан-Сахиб, священное место индуистов и мусульман Куадами-Расул; постройки в европ. стилях (здание Верховного суда, 1948). Центр. н.-и. ин-т риса. Кампус и юридич. колледж ун-та Уткали (1943; близ города Бхубанешвар).
К. – центр крупного района возделывания риса и торговли с.-х. продукцией (рис, джут). Предприятия текстильной (джутовые и хлопковые ткани) и пищевой пром-сти; произ-во электрооборудования (в т. ч. электробатарей). Худож. кустарные промыслы (филигранные изделия из серебра и золота, резьба по слоновой кости и др.).
Автор статьи: А. С. Бугров (экономика).