КАТРМЕР Этьенн Марк

Французский вос­то­ко­вед.

С 1809 проф. греч. лит-ры в Ру­ан­ском ун-те, с 1815 чл. Ака­де­мии над­пи­сей, с 1819 проф. се­мит­ских язы­ков в Кол­леж де Франс , позд­нее проф. перс. яз. в Шко­ле жи­вых вост. язы­ков. Наи­бо­лее из­вес­тен кри­тич. из­да­ния­ми тру­дов Ибн Халь­ду­на («Prolégomènes d’Ebn-Khal­doun; texte arabe publie, d’ap­rès les manuscrits de la Bibliothèque im­périale, par M. Quatremère», vol. 1–3, 1858), Ра­шид ад-Ди­на («Histoires des Mongols de la Perse», 1836), Мак­ри­зи («Histoire des sultans mamlouks, de l’Égypte, écrite en arabe par Taki-eddin-Ahmed-Makrizi», vol. 1–2, 1837–45). Ав­тор ря­да ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии, ис­то­рич. гео­гра­фии и лит-ре стран Вос­то­ка, пре­им. Егип­та .

Сочинения:

Mémoires géographiques et historiques sur l’Égypte, et sur quelques voisines. P., 1811. Vol. 1–2;

Observations sur quelques points de la géographie de l’Égypte. P., 1812;

Mélanges d’hi­s­toire et de philologie orientale. P., 1854;

His­toire des Mongols de la Perse [par] Raschid-El­din. Amst., 1968 (ed.).