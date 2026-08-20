КАТОН СТАРШИЙ, МАРК ПОРЦИЙ (лат. Marcus Porcius Cato)

Римский политический деятель и писатель.

Катон происходил из незнатной плебейской семьи и возвысился в годы Второй Пунической войны благодаря покровительству патрицианского рода Валериев Флакков. В 204 г. до н.э. Катон был избран квестором, а в 198 г. до н.э., будучи претором, управлял Сардинией. В 195 г. до н.э. Катон стал консулом, после чего получил по жребию Ближнюю Испанию, где в тот момент бушевало восстание кельтиберов. Хотя сохранившиеся источники сообщают в основном о победах Катона (Liv. XXXIV, 18-21), поскольку опирались на его автобиографические сочинения, последующие события в Испании показали неоднозначность достигнутых результатов (Liv. XXXV, 1).

Во время Сирийской войны Катон служил в штабе Ацилия Глабриона и принимал участие в битве при Фермопилах (191 г. до н.э.). В дальнейшем он особенно превозносил свою роль в исходе этого сражения. В Риме Катон часто выступал с речами в сенате, на форуме и в судах, осуждая по разным поводам политиков-нобилей , главным образом, из числа сторонников Публия Корнелия Сципиона Африканского . За свою долгую жизнь Катон судился 44 раза и, подвергаясь обвинению, всегда выходил из судебных поединков победителем.

По всей видимости, именно Катон сыграл решающую роль в осуждении братьев Луция и Публия Корнелия Сципионов в ходе судебных процессов 80-х годов II в. до н.э. В 184 г. до н.э. политическая карьера Катона увенчалась избранием в цензоры . Его решительность в проведении законодательных мер против роскоши и строгость по отношению к их нарушителям заслужила ему среди потомков прозвище Цензория (Censorius). Также Катон принимал участие в борьбе против нарушений во время выборов и злоупотреблений наместников в провинциях, а также выступал в поддержку законодательных ограничений римской магистратуры (законов о возрастных ограничениях при занятии магистратур и о запрещении повторного консульства).

Катон считается родоначальником латинской прозы: его «Начала» (Origines) – первая история Рима на латинском языке (от нее до нас дошли лишь фрагменты), в которой автор намеренно исключил из повествования имена римских политиков и полководцев. Произведение Катона «О сельском хозяйстве» (De agri cultura) является наиболее ранним из дошедших до нас сочинений на латинском языке, а сочинения, написанные для сына можно считать одним из первых в истории примеров специальной учебной литературы. Катон также уже в древности считался одним из первых римских ораторов, издававших свои речи, благодаря чему от некоторых из них до нас дошли фрагменты.

Катон считался активным противником чрезмерной эллинизации римской культуры, однако на этот счет существуют различные точки зрения. Наиболее известным из политических выступлений последних лет жизни Катона стала его активная агитация в римском сенате в пользу разрушения Карфагена после его возвращения из дипломатической миссии в конце 150-х гг. до н.э.; по преданию, свои речи в сенате он заканчивал фразой «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен» (Ceterum censeo Carthaginem delendam esse). Умер Катон вскоре после начала Третьей Пунической войны.

Сочинения :

Peter H. Historicorum Romanorum reliquiae. Vol. I. Leipzig, 1906. P. 55-97;

Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae / Ed. E. Malcovati. Aug. Taurinorum, 1955;

Марк Порций Катон. Земледелие. / Пер. и комм. М. Е. Сергеенко при участии С. И. Протасовой. М.; Л., 1950;

Фрагменты речей Марка Порция Катона. / Пер. Н. Н. Трухиной. // Трухина Н. Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики (II в. до н.э.). М., 1986. C. 172-182.

Иллюстрация :

Бюст патриция из коллекции Торлония, предположительно Катон Старший