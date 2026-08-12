КАТОН МЛАДШИЙ
Политический деятель в Древнем Риме периода поздней Республики, последовательный республиканец.
Правнук Катона Старшего. Рано осиротел и вместе с братом Цепионом и сёстрами Сервилиями воспитывался в доме дяди по материнской линии Ливия Друза Младшего (см. Друз). С детства отличался упорством и целеустремлённостью; склонностью к справедливости, скромностью и честностью заслужил авторитет среди современников. Убеждённый стоик. Обладая ораторскими навыками, К. М. мог выступать с речами без отдыха целый день. Столь же вынослив и неприхотлив, а также смел был в походах, за что пользовался уважением среди солдат. Принадлежал к сенатской олигархии, ненавидел Суллу, участвовал в 72 в подавлении восстания Спартака, в 67–66 был воен. трибуном в Македонии, легатом командующего на Пропонтиде, в 64 – квестором, в 62 – плебейским трибуном, в 58 отправлен послом на Кипр, в 54 стал претором, затем, видимо, пропретором на Сицилии. Просенатская ориентация К. М. проявилась при подавлении движения Катилины, когда он настоял в 63 на казни катилинарцев, и получила хвалебный отзыв Цицерона (Цезарь на это ответил публикацией «Антикатон»). К. М. был яростным врагом Цезаря в гражд. войне 49–48, сражался на стороне Гнея Помпея. В 47–46 являлся пропретором пров. Африка и комендантом помпеянского гарнизона в Утике. Узнав о победе Цезаря при Тапсе (46), покончил жизнь самоубийством.
Автор статьи: И. Л. Маяк.