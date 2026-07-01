КАТОЛИКОС

Ти­тул пред­стоя­те­лей не­ко­то­рых вос­точ­ных хри­сти­ан­ских Церк­вей.

(от греч. ϰαθολιϰός – все­общий, все­лен­ский) С 5 в. упот­реб­ля­ет­ся при­ме­ни­тель­но к пред­стоя­те­лям Церк­ви Вос­то­ка (см. Ас­си­рий­ская цер­ковь Вос­то­ка), Гру­зин­ской и Алу­ан­ской (Ал­бан­ской) це­рк­вей, со 2-й пол. 4 в. – Ар­мян­ской це­рк­ви. Ны­не в Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви, Ас­си­рий­ской церк­ви Вос­то­ка, Гру­зин­ской пра­во­слав­ной церк­ви ти­ту­лы К. и пат­ри­арх вы­сту­па­ют в ка­че­ст­ве си­но­ни­мов. В Арм. апо­столь­ской церк­ви су­ще­ст­ву­ет два К.: Вер­хов­ный пат­ри­арх и К. всех ар­мян с пре­сто­лом в Эч­ми­ад­зи­не (Ар­ме­ния) и К. Ве­ли­ко­го До­ма Ки­ли­кий­ско­го в Ан­тиль­я­се (Ли­ван), при­знаю­щий пер­вен­ст­во Эч­ми­ад­зин­ско­го пре­сто­ла. Ти­тул груз. К. су­ще­ст­во­вал с 460-х гг. по 1811; вос­ста­нов­лен в 1917 (ре­зи­ден­ция – в Тби­ли­си). Ти­тул К. но­сят так­же пред­стоя­те­ли при­над­ле­жа­щей к Си­рий­ско­му (не­хал­ки­до­нит­ско­му) пат­ри­ар­ха­ту Ма­лан­кар­ской церк­ви в Ин­дии (ре­зи­ден­ция – в Кот­тая­ме) и Арм. ка­то­лич. церк­ви (ре­зи­ден­ция – в Бей­ру­те).

Автор статьи: Е. Д. Джа­гац­па­нян.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)