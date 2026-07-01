КАТОЛИКОС
Титул предстоятелей некоторых восточных христианских Церквей.
(от греч. ϰαθολιϰός – всеобщий, вселенский) С 5 в. употребляется применительно к предстоятелям Церкви Востока (см. Ассирийская церковь Востока), Грузинской и Алуанской (Албанской) церквей, со 2-й пол. 4 в. – Армянской церкви. Ныне в Армянской апостольской церкви, Ассирийской церкви Востока, Грузинской православной церкви титулы К. и патриарх выступают в качестве синонимов. В Арм. апостольской церкви существует два К.: Верховный патриарх и К. всех армян с престолом в Эчмиадзине (Армения) и К. Великого Дома Киликийского в Антильясе (Ливан), признающий первенство Эчмиадзинского престола. Титул груз. К. существовал с 460-х гг. по 1811; восстановлен в 1917 (резиденция – в Тбилиси). Титул К. носят также предстоятели принадлежащей к Сирийскому (нехалкидонитскому) патриархату Маланкарской церкви в Индии (резиденция – в Коттаяме) и Арм. католич. церкви (резиденция – в Бейруте).
Автор статьи: Е. Д. Джагацпанян.