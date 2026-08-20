КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Условное наименование тенденции в литературе Западной Европы конца 19 – 20 вв., проявившейся в обращении к идеям католицизма, противопоставляемым материалистическому и позитивистскому мировоззрению.
В центре творчества писателей К. в. – осознание трагич. последствий отхода от христианской традиции и утраты сознания человеческой греховности; их гл. темы – жизнь духа, предстающая более реальной, чем жизнь плоти; свобода воли как источник добра и зла; спасительная сила простой, искренней веры (нередко олицетворяемая в образе священника); критика буржуазной цивилизации с христианских позиций. Один из ведущих жанров К. в. – т. н. католический роман, представленный творчеством Ж. К. Гюисманса, Ж. Бернаноса, Ф. Мориака. Среди др. писателей, связанных с К. в.: Л. Блуа, Ш. Пеги, П. Клодель, Ж. Грин, Дж. Г. Ньюмен, Дж. М. Хопкинс, Г. К. Честертон, И. Во, Г. Грин, Дж. Р. Толкин, М. С. Спарк.