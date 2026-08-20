КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ус­лов­ное на­име­но­ва­ние тен­ден­ции в ли­те­ра­ту­ре Западной Ев­ро­пы конца 19 – 20 вв., про­явив­шей­ся в об­ра­ще­нии к иде­ям ка­то­ли­циз­ма , про­ти­во­пос­тав­ляе­мым ма­те­риа­ли­стическому и по­зи­ти­ви­ст­ско­му ми­ро­воз­зре­нию.

В цен­тре твор­че­ст­ва пи­са­те­лей К. в. – осоз­на­ние тра­гич. по­след­ст­вий от­хо­да от хри­сти­ан­ской тра­ди­ции и ут­ра­ты соз­на­ния че­ло­ве­че­ской гре­хов­но­сти; их гл. те­мы – жизнь ду­ха, пред­стаю­щая бо­лее ре­аль­ной, чем жизнь пло­ти; сво­бо­да во­ли как ис­точ­ник до­б­ра и зла; спа­си­тель­ная си­ла про­стой, ис­крен­ней ве­ры (не­ред­ко оли­це­тво­ряе­мая в об­ра­зе свя­щен­ни­ка); кри­ти­ка бур­жу­аз­ной ци­ви­ли­за­ции с хри­сти­ан­ских по­зи­ций. Один из ве­ду­щих жан­ров К. в. – т. н. ка­то­ли­че­ский ро­ман, пред­став­лен­ный твор­че­ст­вом Ж. К. Гю­ис­ман­са, Ж. Бер­на­но­са, Ф. Мо­риа­ка. Сре­ди др. пи­са­те­лей, свя­зан­ных с К. в.: Л. Блуа, Ш. Пе­ги, П. Кло­дель, Ж. Грин, Дж. Г. Нью­мен, Дж. М. Хоп­кинс, Г. К. Чес­тер­тон, И. Во, Г. Грин, Дж. Р. Тол­кин, М. С. Спарк.

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