КАТОЛИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ В НИДЕРЛАНДАХ

Католическая народная партия (КНП, нидерл. Katholieke Volkspartij, KVP) — христианско-демократическая политическая партия в Нидерландах в 1945—1980.

Основана 22 декабря 1945 на базе Римско-католической государственной партии (РКГП, оформилась в 1926 из Всеобщего союза римско-католических объединений избирателей), придерживалась прогрессивного курса с упором на социальную политику, возрождение моральных и семейных ценностей (самый известный лозунг партии (1948) — «Здоровая семья, здоровые люди: КНП — семейная партия»). Основу КНП составляли католики, но открыта она была для представителей любого вероисповедания. Одним из основателей партии и ее лидером в 1946—1961 был К. П. М. Ромме, занимавший в 1937—1939 пост министра по социальной политике в кабинете Х. Колейна . Уже в 1946 партия победила на выборах, вошла в коалиционный кабинет с Партией труда (ПТ), ее представитель Л. Белл стал премьер-министром Нидерландов (1946—1948). КНП являлась одной из ведущих политических сил страны. Хотя численность партии плавно снижалась (в 1955 около 430 тыс. человек, в 1963 — 312 тыс.), число ее депутатских мандатов в нижней палате Генеральных штатов увеличивалось: с 32 в 1946 до 50 (т. е. 30 % от общего числа мест) в 1963; а в верхней палате за те же годы — с 17 до 26. В течение всего своего существования КНП входила во все коалиционные правительственные кабинеты, а ее представители неоднократно их возглавляли: Л. Белл (2-й кабинет, 1958—1959), Я. де Квай (1959—1963), В. Марейнен (1963—1965), И. Калс (1965—1966) и П. де Йонг (1967—1971).

Во внутренней политике была сторонницей сильного государства со смешанной экономикой, в которой значительное государственное влияние должно сочетаться со свободным рынком. В международной сфере поддерживала европейскую интеграцию и сотрудничество с НАТО ; в колониальных вопросах — независимость Индонезии и Суринама, в то же время выступала за формирование нидерландского содружества по образцу британского.

Для католического населения Нидерландов КНП являлась важнейшим объединяющим центром. Ее представители в парламенте были тесно связаны с католическими организациями страны во всех отраслях хозяйства — здравоохранении, науке, культуре и образовании. Существовала Молодежная организация КНП (нидерл. Katholieke Volkspartij Jongeren Organisatie, KVPJO), официальный орган — газета «K.V.P.-67».

С середины 1960-х численность КНП и ее представительство в парламенте начали снижаться (в 1967 — 156 тыс. человек, 42 депутатских мандата в нижней палате; в 1972 — 82,5 тыс. человек, 27 мандатов). В 1976 КНП с целью сохранить электоральный паритет с набиравшей силу левоцентристской коалицией объединилась с двумя другими крупнейшими нидерландскими христианско-демократическими партиями — Антиреволюционной партией и Христианско-историческим союзом — в избирательный блок Христианско-демократический призыв, победивший на парламентских выборах 1977. 11 октября 1980 блок был преобразован в партию Христианско-демократический призыв, входившие в него партии самораспустились.

Лит.: Bornewasser J. A. Katholieke Volkspartij 1945—1980. Bd I: Herkomst en groei (tot 1963). Nijmegen, 1995. Bd. II: Heroriëntatie en integratie (1963—1980). Nijmegen, 2000.