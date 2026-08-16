КАТОЛИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИРЛАНДИИ 1823

Ирландская по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция.

Соз­да­на в Дуб­ли­не Д. О’Коннеллом для ру­ко­во­дства дви­же­ни­ем за эман­си­па­цию ка­то­ли­ков. За­ме­ни­ла ос­но­ван­ный им же в 1811 Ка­то­лич. со­вет (Catholic Board), ко­то­рый рас­пал­ся из-за внутр. про­ти­во­ре­чий. К. а. И. фи­нан­си­ро­ва­лась за счёт член­ских взно­сов. Еже­год­но они со­став­ля­ли 1 ги­нею (при­мер­но столь­ко же со­став­ля­ла 6-ме­сяч­ная арен­да до­ста­точ­но круп­но­го зе­мель­но­го уча­ст­ка), по­это­му чле­на­ми орг-ции пер­во­на­чаль­но бы­ли толь­ко со­стоя­тель­ные ир­ланд­цы. По­сле ус­та­нов­ле­ния для ас­со­ции­ро­ван­ных чле­нов еже­ме­сяч­ных взно­сов в раз­ме­ре 1 пен­ни (т. н. ка­то­лич. рен­та) воз­мож­ность уча­ст­во­вать в дея­тель­но­сти К. а. И. по­лу­чи­ли са­мые бед­ные слои на­се­ле­ния. Бла­го­да­ря вве­де­нию «ка­то­лич. рен­ты» К. а. И. пре­вра­ти­лась в мас­со­вую орг-цию, ка­ж­дый уча­ст­ник ко­то­рой стал счи­тать де­ло эман­си­па­ции ка­то­ли­ков, в ко­то­рое он вло­жил день­ги, сво­им лич­ным де­лом. Сред­ст­ва К. а. И. тра­ти­лись на ор­га­ни­за­цию по­ли­тич. ак­ций, а так­же на под­держ­ку са­мых бед­ных ир­ланд­цев-ка­то­ли­ков, пре­ж­де все­го тех, ко­го анг­ли­ча­не со­гна­ли с зем­ли. С 1826 К. а. И. фи­нан­си­ро­ва­ла так­же из­би­рат. кам­па­нии ирл. кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты пар­ла­мен­та . По­сле 1828 фи­нан­сы и дея­тель­ность орг-ции по­сте­пен­но ока­за­лись под кон­тро­лем Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. С при­ня­ти­ем в 1829 Бил­ля об эман­си­па­ции ка­то­ли­ков гл. цель, ко­то­рую ста­ви­ла пе­ред со­бой К. а. И., бы­ла дос­тиг­ну­та и ас­со­циа­ция пре­кра­ти­ла свою дея­тель­ность.

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