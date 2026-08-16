КАТОЛИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИРЛАНДИИ 1823
Ирландская политическая организация.
Создана в Дублине Д. О’Коннеллом для руководства движением за эмансипацию католиков. Заменила основанный им же в 1811 Католич. совет (Catholic Board), который распался из-за внутр. противоречий. К. а. И. финансировалась за счёт членских взносов. Ежегодно они составляли 1 гинею (примерно столько же составляла 6-месячная аренда достаточно крупного земельного участка), поэтому членами орг-ции первоначально были только состоятельные ирландцы. После установления для ассоциированных членов ежемесячных взносов в размере 1 пенни (т. н. католич. рента) возможность участвовать в деятельности К. а. И. получили самые бедные слои населения. Благодаря введению «католич. ренты» К. а. И. превратилась в массовую орг-цию, каждый участник которой стал считать дело эмансипации католиков, в которое он вложил деньги, своим личным делом. Средства К. а. И. тратились на организацию политич. акций, а также на поддержку самых бедных ирландцев-католиков, прежде всего тех, кого англичане согнали с земли. С 1826 К. а. И. финансировала также избират. кампании ирл. кандидатов в депутаты парламента. После 1828 финансы и деятельность орг-ции постепенно оказались под контролем Римско-католич. церкви. С принятием в 1829 Билля об эмансипации католиков гл. цель, которую ставила перед собой К. а. И., была достигнута и ассоциация прекратила свою деятельность.