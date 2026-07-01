КАТО ТОМОСАБУРО

Като, Томосабуро (22.02.1861, Хиросима — 24.08.1923, Токио) — японский государственный и военный деятель.

Адмирал флота (1923, посмертно), виконт (1923, посмертно). Из семьи самурая. Окончил военно-морскую академию (1884), служил на командных и штабных должностях. Заместитель морского министра (1906–1908), морской министр в кабинетах С. Окума , М. Тэраути, Т. Хара, К. Такахаси и собственном (10 августа 1915 — 15 мая 1923). Возглавлял японскую делегацию на Вашингтонской конференции 1921–1922, участвовал в подготовке Договора пяти держав, что сыграло роль при его назначении главой правительства. В бытность К. премьер-министром (12 июня 1922 — 24 августа 1923) Япония вывела войска из Шаньдуна и с Дальнего Востока России и приступила к сокращению морских вооружений, что вызвало недовольство военных кругов.