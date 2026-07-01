КАТО КИЁМАСА

Като, Киёмаса (25.07.1562, провинция Овари (ныне в преф. Айти) — 02.08.1611, Кумамото) — японский военный и политический деятель конца XVI — начала XVII в., владетельный князь.

Родился в семье рядового воина и изготовителя мечей. С детства стал служить крупному полководцу и будущему объединителю Японии Тоётоми Хидэёси, поскольку их матери были двоюродными сестрами. Неизменно сопровождал Хидэёси в его объединительных походах. В ходе похода на Кюсю в 1586 получил во владение северную половину провинции Хиго, где основал замок Кумамото. Активный участник военных походов в Корею 1592—1593 и 1597—1598 (см. Имджинская война ). В 1592 возглавил один из двух экспедиционных корпусов, с которым прошел от Пусана до северной границы Кореи, первым из японцев побывав в землях маньчжуров. В ходе борьбы, развернувшейся между вассалами Хидэёси после его смерти, поддержал Токугава Иэясу. После основания военного правительства в Эдо получил во владение всю провинцию Хиго, став первым главой княжества Кумамото. В конце жизни прилагал усилия по примирению Токугава Иэясу и Тоётоми Хидэёри, наследника Хидэёси. Был ревностным последователем буддийской школы Нитирэн и активным противником христианства.

Лит.: Климов В. Ю. Правила Като Киёмаса // Кюнеровский сборник: материалы восточноазиатских и юго-восточноазиатских исследований: этнография, фольклор, искусство, история, археология, музееведение, 2008—2010. Вып. 6. СПб., 2010. С. 221—240.