КАТО ГЭНТИ
Като, Гэнти (17.06.1873, Токио — 08.05.1965, Готэмба, преф. Сидзуока) — японский историк-религиовед.
Из семьи буддийского священника. Окончил Токийский университет, доктор словесности (1909). Преподавал в Токийском университете, университетах Комадзава, Тайсё и Кокугакуин (до 1945). Основоположник научного (в том числе компаративистского) изучения истории и философии синто как «национальной религии японцев», которой посвящены его основные сочинения, включая адресованные иностранной аудитории.
Соч.: Като Гэнти сю (Сочинения Като Гэнти). Т. 1—10. Токио, 2004 (на яп. яз.); The Study of Shinto, the Religion of the Japanese Nation. Tokyo, 1926 (1971); Shinto’s Terra Incognita to be Exploder Yet. Tokyo, 1958; A Historical Study of the Religious Development of Shinto. Tokyo, 1973; Что такое синто (1935) // Национальная религия японцев синто. М., 2008.
Лит.: Hilkema-Vos N. Kato Genchi — A Neglected Pioneer in Comparative Religion // Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 17. 1990. № 4.