КАТМАНДУ

Сто­ли­ца Не­па­ла , административный центр ан­чо­ла Кат­ман­ду.

Нас. 911,1 тыс. чел. (в аг­ло­ме­ра­ции 1611,6 тыс. чел.; 2008). Рас­по­ло­жен в Ги­ма­ла­ях, на выс. 1360 м, в меж­гор­ной до­ли­не Кат­ман­ду, на р. Баг­ма­ти. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог: рас­хо­дят­ся на се­вер (к гра­ни­це с Ки­та­ем), юг (к гра­ни­це с Ин­ди­ей ) и за­пад стра­ны (свя­зы­ва­ют К. с г. По­кха­ра). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. Триб­ху­ва­на.

Ос­но­ван в 723 рад­жой Гу­на­ка­ма­де­ва, ко­то­рый пе­ре­нёс сю­да сто­ли­цу сво­его го­су­дар­ст­ва из г. Ла­лит­пур (ны­не Па­тан). Назв. в пе­ре­во­де с не­паль­ско­го яз. оз­на­ча­ет «де­рев. за­мок». До 16 в. име­но­вал­ся Кан­ти­пур. На­хо­дясь на пе­ре­се­че­нии древ­них пу­тей, свя­зы­вав­ших Ти­бет с Ин­ди­ей, К. при­об­рёл зна­че­ние важ­но­го тор­го­во­го и ре­лиг. цен­тра. В 13–15 вв. сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва ди­на­стии Мал­ла. По­сле его рас­па­да с 1482 К. – центр од­но­им. кня­же­ст­ва. С 1769 сто­ли­ца гос-ва Не­пал. Го­род силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ний в 1833 и 1934.

Об­лик зна­чит. час­ти го­ро­да со­хра­нил­ся с 17–18 вв. В ста­рых квар­та­лах – уз­кие улоч­ки, за­стро­ен­ные 2–3-этаж­ны­ми зда­ния­ми в нац. сти­ле с де­рев. га­ле­рея­ми и кар­ни­за­ми, с фа­са­да­ми, по­кры­ты­ми резь­бой и скульп­ту­рой. В цен­тре го­ро­да – ко­ро­лев­ский дво­рец На­ра­ян­хи­ти-Дар­бар в сти­ле клас­си­циз­ма (нач. 20 в.). Сре­ди др. ар­хит. па­мят­ни­ков: де­рев. па­го­да Катх-Ман­дир (Кас­та­ман­дап, 1596), от ко­то­рой К. по­лу­чил своё назв.; ком­плекс двор­цов и хра­мов не­вар­ских пра­ви­те­лей «Ха­ну­ман Дхо­ка» (15–18 вв.; св. 50 по­стро­ек) с двор­цом ко­ро­лей ди­на­стии Мал­ла (рос­пи­си), 3-ярус­ной па­го­дой Та­лед­жу (1549) и двор­цом Вас­сан­тпур-Дар­бар (2-я пол. 18 в.); дво­рец пра­ви­тель­ст­ва Синг­ха-Дар­бар в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (нач. 20 в.), баш­ня Бхим­се­на (1825). На ок­раи­нах К. – сту­па Бод­натх (5 в. н. э., пе­ре­строе­на в 7–9 вв. н. э.; выс. ок. 40 м) и рас­по­ло­жен­ный на вер­ши­не хол­ма ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ный ком­плекс Сва­ямб­ху­натх («Обезь­я­ний храм»; за­вер­шён­ная ко­нич. баш­ней сту­па, ок­ру­жён­ная 13 хра­ма­ми; все со­ору­же­ния – 3 в. до н. э., пе­ре­строе­ны в 8–9 вв. н. э.; ка­мен­ные буд­дий­ские рель­е­фы 6–8 вв.), ком­плекс ин­дуи­ст­ских хра­мов Па­шу­па­ти­натх (за­ло­жен в 13 в.; центр. храм Ши­вы – 1585–1614; на тер­ра­сах и у мос­та че­рез р. Баг­ма­ти – скульп­ту­ра 5–8 вв.). В сер. 20 в. по­стро­е­ны: зда­ние Вер­хов­но­го су­да, Гор­ное бю­ро. Ме­мо­ри­аль­ные ка­мен­ные стол­бы; па­мят­ни­ки ко­ро­лям Не­па­ла и пра­ви­те­лям ди­на­стии Ра­на (кон. 19 – 1-я пол. 20 вв.), бор­цам ре­во­лю­ции 1951.

К. – круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Не­па­ла. Ко­ро­лев­ская ака­де­мия Не­па­ла (1957), Нац. со­вет по нау­ке и тех­ни­ке (1975), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия нау­ки и тех­ни­ки (1982), Ме­ж­ду­нар. центр ин­тег­ри­ро­ван­но­го раз­ви­тия гор­ных ра­йо­нов (1983). Ун-т им. Триб­ху­ва­на (1959), Ун-т К. (1985; совр. ста­тус с 1991), Гос. сан­ск­рит­ский ун-т им. Ма­хен­д­ры (1986). Не­паль­ско-инд. куль­тур­ный центр и биб­лио­те­ка (1952). Круп­ней­шая биб­лио­те­ка – «Бир лайб­ре­ри» (14 в.; со­б­ра­ние древ­них ру­ко­пи­сей с ми­ниа­тю­ра­ми), в её хра­ни­ли­щах – 15 тыс. ру­ко­пи­сей на не­паль­ском, не­ва­ри, сан­ск­ри­те и др. язы­ках, воз­раст ста­рей­шей ру­ко­пи­си на паль­мо­вых ли­сть­ях – 1600 лет. Б-ка Кай­зе­ра (1969). Му­зеи: Триб­ху­ва­на, Ма­хен­д­ры, ну­миз­ма­ти­че­ский. На ба­зе «Аро­хан ти­этр групп» (1982) ра­бо­та­ет нац. те­ат­раль­ная шко­ла «Гу­ру­кул» (2002) и про­во­дит­ся нац. те­ат­раль­ный фес­ти­валь. В К. так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: «Сан­ск­ритик Сан­ст­хан», «Ран­га Са­рат­хи», «Джьё­типундж сайн ти­этр» и др. На ста­дио­не «Да­са­ратх Ран­га­са­ла» (25 тыс. мест) про­хо­ди­ли Юж­но­ази­ат­ские иг­ры (1984, 1999), Ку­бок Юж. Азии по фут­бо­лу (1997).

Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ля, гос­ти­нич­ный биз­нес, об­ществ. пи­та­ние и др.), важ­ная от­расль ко­то­рой – иностр. ту­ризм (раз­ви­ва­ет­ся с 1960-х гг.). К. – центр осн. ин­ду­ст­ри­аль­но­го рай­она стра­ны (в пре­де­лах до­ли­ны Кат­ман­ду со­сре­до­то­че­но ок. 90% пром. по­тен­циа­ла Не­па­ла). Пре­об­ла­да­ют мел­кие пред­при­ятия лёг­кой [ко­же­вен­но-обув­ной, тек­стиль­ной (в т. ч. хлоп­ча­то­бу­маж­ной), джу­то­вой, швей­ной и др.], пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ной), фар­ма­цев­тич. (пре­па­ра­ты на ос­но­ве ле­кар­ст­вен­ных трав) пром-сти; по про­из-ву строй­ма­те­ри­а­лов (це­мент, кир­пич, че­ре­пи­ца и др.), то­ва­ров бы­то­вой хи­мии; ре­монт­но-ме­ха­нич. мас­тер­ские. Ху­дож. ре­мёс­ла (из­го­тов­ле­ние ков­ров, пред­ме­тов при­клад­но­го иск-ва, юве­лир­ных из­де­лий и т. д.). В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – до­бы­ча мра­мора.

Близ К. – свя­ти­ли­ще Виш­ну (Буд­ха-Ни­ла­кант­ха) с его рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ем (7–8 вв.), храм-па­го­да Чан­гу-На­ра­ян (нач. 4 в.; пе­ре­стро­ен в 1585 и кон. 17 – нач. 18 вв.) с ме­мо­ри­аль­ной сте­лой ко­ро­ля Ма­на­де­вы (464), са­ды Ба­лед­жи с фон­та­на­ми (18 в.) и двор­цом (19 в.), по­строй­ки быв. сто­лич­ных ре­зи­ден­ций Бхак­та­пур, Ла­лит­пур, Кир­ти­пур; Нац. му­зей Не­па­ла (1928), Му­зей ес­теств. ис­то­рии (1975). Ар­хит. па­мят­ни­ки до­ли­ны Кат­ман­ду (бо­лее 800) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Автор статьи: А. И. Во­ро­па­ев (эко­но­ми­ка).

Иллюстрации:

Кат­ман­ду. Сту­па храмового комплекса Сва­ям­бху­натх. 8–9 вв.

Кат­ман­ду. Хра­мо­вый ком­плекс Па­шу­па­ти­натх. 13–17 вв.

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