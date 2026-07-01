КАТМАНДУ
Столица Непала, административный центр анчола Катманду.
Нас. 911,1 тыс. чел. (в агломерации 1611,6 тыс. чел.; 2008). Расположен в Гималаях, на выс. 1360 м, в межгорной долине Катманду, на р. Багмати. Узел автомобильных дорог: расходятся на север (к границе с Китаем), юг (к границе с Индией) и запад страны (связывают К. с г. Покхара). Междунар. аэропорт им. Трибхувана.
Основан в 723 раджой Гунакамадева, который перенёс сюда столицу своего государства из г. Лалитпур (ныне Патан). Назв. в переводе с непальского яз. означает «дерев. замок». До 16 в. именовался Кантипур. Находясь на пересечении древних путей, связывавших Тибет с Индией, К. приобрёл значение важного торгового и религ. центра. В 13–15 вв. столица государства династии Малла. После его распада с 1482 К. – центр одноим. княжества. С 1769 столица гос-ва Непал. Город сильно пострадал от землетрясений в 1833 и 1934.
Облик значит. части города сохранился с 17–18 вв. В старых кварталах – узкие улочки, застроенные 2–3-этажными зданиями в нац. стиле с дерев. галереями и карнизами, с фасадами, покрытыми резьбой и скульптурой. В центре города – королевский дворец Нараянхити-Дарбар в стиле классицизма (нач. 20 в.). Среди др. архит. памятников: дерев. пагода Катх-Мандир (Кастамандап, 1596), от которой К. получил своё назв.; комплекс дворцов и храмов неварских правителей «Хануман Дхока» (15–18 вв.; св. 50 построек) с дворцом королей династии Малла (росписи), 3-ярусной пагодой Таледжу (1549) и дворцом Вассантпур-Дарбар (2-я пол. 18 в.); дворец правительства Сингха-Дарбар в стиле неоклассицизма (нач. 20 в.), башня Бхимсена (1825). На окраинах К. – ступа Боднатх (5 в. н. э., перестроена в 7–9 вв. н. э.; выс. ок. 40 м) и расположенный на вершине холма архитектурно-скульптурный комплекс Сваямбхунатх («Обезьяний храм»; завершённая конич. башней ступа, окружённая 13 храмами; все сооружения – 3 в. до н. э., перестроены в 8–9 вв. н. э.; каменные буддийские рельефы 6–8 вв.), комплекс индуистских храмов Пашупатинатх (заложен в 13 в.; центр. храм Шивы – 1585–1614; на террасах и у моста через р. Багмати – скульптура 5–8 вв.). В сер. 20 в. построены: здание Верховного суда, Горное бюро. Мемориальные каменные столбы; памятники королям Непала и правителям династии Рана (кон. 19 – 1-я пол. 20 вв.), борцам революции 1951.
К. – крупный центр науки, образования и культуры Непала. Королевская академия Непала (1957), Нац. совет по науке и технике (1975), Королевская академия науки и техники (1982), Междунар. центр интегрированного развития горных районов (1983). Ун-т им. Трибхувана (1959), Ун-т К. (1985; совр. статус с 1991), Гос. санскритский ун-т им. Махендры (1986). Непальско-инд. культурный центр и библиотека (1952). Крупнейшая библиотека – «Бир лайбрери» (14 в.; собрание древних рукописей с миниатюрами), в её хранилищах – 15 тыс. рукописей на непальском, невари, санскрите и др. языках, возраст старейшей рукописи на пальмовых листьях – 1600 лет. Б-ка Кайзера (1969). Музеи: Трибхувана, Махендры, нумизматический. На базе «Арохан тиэтр групп» (1982) работает нац. театральная школа «Гурукул» (2002) и проводится нац. театральный фестиваль. В К. также работают театры: «Санскритик Санстхан», «Ранга Саратхи», «Джьётипундж сайн тиэтр» и др. На стадионе «Дасаратх Рангасала» (25 тыс. мест) проходили Южноазиатские игры (1984, 1999), Кубок Юж. Азии по футболу (1997).
Б. ч. работающих занята в сфере услуг (торговля, гостиничный бизнес, обществ. питание и др.), важная отрасль которой – иностр. туризм (развивается с 1960-х гг.). К. – центр осн. индустриального района страны (в пределах долины Катманду сосредоточено ок. 90% пром. потенциала Непала). Преобладают мелкие предприятия лёгкой [кожевенно-обувной, текстильной (в т. ч. хлопчатобумажной), джутовой, швейной и др.], пищевой (в т. ч. сахарной), фармацевтич. (препараты на основе лекарственных трав) пром-сти; по произ-ву стройматериалов (цемент, кирпич, черепица и др.), товаров бытовой химии; ремонтно-механич. мастерские. Худож. ремёсла (изготовление ковров, предметов прикладного иск-ва, ювелирных изделий и т. д.). В окрестностях города – добыча мрамора.
Близ К. – святилище Вишну (Будха-Нилакантха) с его рельефным изображением (7–8 вв.), храм-пагода Чангу-Нараян (нач. 4 в.; перестроен в 1585 и кон. 17 – нач. 18 вв.) с мемориальной стелой короля Манадевы (464), сады Баледжи с фонтанами (18 в.) и дворцом (19 в.), постройки быв. столичных резиденций Бхактапур, Лалитпур, Киртипур; Нац. музей Непала (1928), Музей естеств. истории (1975). Архит. памятники долины Катманду (более 800) включены в список Всемирного наследия.
Автор статьи: А. И. Воропаев (экономика).
Иллюстрации:
Катманду. Ступа храмового комплекса Сваямбхунатх. 8–9 вв.
Катманду. Храмовый комплекс Пашупатинатх. 13–17 вв.