КАТИЛИНА Луций Сергий

По­ли­тический дея­тель в Древ­нем Ри­ме пе­рио­да позд­ней Рес­пуб­ли­ки.

Из древ­ней, но обед­нев­шей пат­ри­ци­ан­ской се­мьи. В гражд. вой­нах 88–82 был сто­рон­ни­ком Л. Сул­лы, уве­ли­чил своё со­стоя­ние за счёт про­скрип­ций , за­слу­жил ре­пу­та­цию без­нрав­ст­вен­но­го на­гле­ца, при под­держ­ке сул­лан­цев в 67–66 стал про­пре­то­ром, в 68 – пре­то­ром в пров. Аф­ри­ка. Его карь­е­ра бы­ла пре­рва­на из-за об­ви­не­ния в зло­упот­реб­ле­ни­ях и мздо­им­стве. Не­смот­ря на оп­рав­да­ние, К. не смог уча­ст­во­вать в из­би­рат. кам­па­нии на кон­суль­ских вы­бо­рах на 65. Это, воз­мож­но, по­слу­жи­ло по­во­дом не­со­сто­яв­ше­го­ся за­го­во­ра с це­лью за­хва­та вла­сти (66). По со­об­ще­нию не­ко­то­рых ис­точ­ни­ков, в нём уча­ст­во­ва­ли так­же М. Красс и Юлий Це­зарь. В 64 К. ле­ги­тим­но, но тщет­но пы­тал­ся до­бить­ся кон­су­ла­та на 63, а за­тем на 62. Не­уда­чи по­двиг­ли К. на ор­га­ни­за­цию но­во­го за­го­во­ра под ло­зун­гом кас­са­ции дол­гов, в ко­то­рый бы­ли втя­ну­ты ра­зо­рив­шие­ся сул­лан­ские ве­те­ра­ны, об­ни­щав­шие го­ро­жа­не, сель­ские жи­те­ли и знать (пре­ж­де все­го про­мо­тав­шая от­цов­ское на­след­ст­во «зо­ло­тая мо­ло­дёжь»). Наи­бо­лее ак­тив­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми за­го­во­ра бы­ли П. Лен­тул, Г. Це­тег и П. Га­би­ний. За­го­вор был рас­крыт кон­су­лом Ци­це­ро­ном, ко­то­рый вы­сту­пил с че­тырь­мя ра­зо­бла­чи­тель­ны­ми ре­ча­ми (пе­ред се­на­том и пе­ред на­ро­дом), опе­ри­руя фак­та­ми и до­ку­мен­та­ми ал­лоб­ро­гов (гал­лов), ко­то­рых ка­ти­ли­нар­цы пы­та­лись при­влечь к за­го­во­ру. К. об­ви­ня­ли в раз­жи­га­нии гражд. вой­ны, в пла­нах под­жо­га Ри­ма в 12 мес­тах и убий­ст­ва Ци­це­ро­на. К. уда­лил­ся из Ри­ма в Эт­ру­рию, где, ге­рои­че­ски сра­жа­ясь, по­гиб в бит­ве при Пис­то­рии. Его спод­виж­ни­ки бы­ли осу­ж­де­ны се­на­том на смерть и без ре­ше­ния ко­ми­ций каз­не­ны по при­ка­зу Ци­це­ро­на. К. был от­важ­ным вои­ном и ор­га­ни­за­то­ром, от­ли­чал­ся ост­ро­уми­ем и сме­ло­стью. Гл. ис­точ­ни­ком по ис­то­рии за­го­во­ра К., на­ря­ду с Ци­це­ро­ном, бы­ло соч. «За­го­вор Ка­ти­ли­ны» ис­то­ри­ка Сал­лю­стия, от­ме­чав­ше­го яр­кие лич­ные сто­ро­ны его ха­рак­те­ра. По­том­ки оце­ни­ва­ли К. по-раз­но­му: од­ни счи­та­ли его бор­цом за сво­бо­ду и де­мо­кра­тию, дру­гие – стре­мя­щим­ся к еди­но­властию. В рос. нау­ке (Н. А. Маш­кин, С. Л. Ут­чен­ко, Г. М. Лившиц) К. оце­ни­вал­ся как ти­пич­ная фи­гу­ра пе­рио­да кри­зи­са по­лис­ной сис­те­мы цен­но­стей.

Автор статьи: И. Л. Ма­як.