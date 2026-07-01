КАТИЛИНА Луций Сергий
Политический деятель в Древнем Риме периода поздней Республики.
Из древней, но обедневшей патрицианской семьи. В гражд. войнах 88–82 был сторонником Л. Суллы, увеличил своё состояние за счёт проскрипций, заслужил репутацию безнравственного наглеца, при поддержке сулланцев в 67–66 стал пропретором, в 68 – претором в пров. Африка. Его карьера была прервана из-за обвинения в злоупотреблениях и мздоимстве. Несмотря на оправдание, К. не смог участвовать в избират. кампании на консульских выборах на 65. Это, возможно, послужило поводом несостоявшегося заговора с целью захвата власти (66). По сообщению некоторых источников, в нём участвовали также М. Красс и Юлий Цезарь. В 64 К. легитимно, но тщетно пытался добиться консулата на 63, а затем на 62. Неудачи подвигли К. на организацию нового заговора под лозунгом кассации долгов, в который были втянуты разорившиеся сулланские ветераны, обнищавшие горожане, сельские жители и знать (прежде всего промотавшая отцовское наследство «золотая молодёжь»). Наиболее активными участниками заговора были П. Лентул, Г. Цетег и П. Габиний. Заговор был раскрыт консулом Цицероном, который выступил с четырьмя разоблачительными речами (перед сенатом и перед народом), оперируя фактами и документами аллоброгов (галлов), которых катилинарцы пытались привлечь к заговору. К. обвиняли в разжигании гражд. войны, в планах поджога Рима в 12 местах и убийства Цицерона. К. удалился из Рима в Этрурию, где, героически сражаясь, погиб в битве при Пистории. Его сподвижники были осуждены сенатом на смерть и без решения комиций казнены по приказу Цицерона. К. был отважным воином и организатором, отличался остроумием и смелостью. Гл. источником по истории заговора К., наряду с Цицероном, было соч. «Заговор Катилины» историка Саллюстия, отмечавшего яркие личные стороны его характера. Потомки оценивали К. по-разному: одни считали его борцом за свободу и демократию, другие – стремящимся к единовластию. В рос. науке (Н. А. Машкин, С. Л. Утченко, Г. М. Лившиц) К. оценивался как типичная фигура периода кризиса полисной системы ценностей.
Автор статьи: И. Л. Маяк.