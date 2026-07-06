КАТЕНЫ

КАТЕНЫ - вы­держ­ки из тво­ре­ний свя­тых от­цов хри­сти­ан­ской Церк­ви и других древ­них ав­то­ров как ком­мен­та­рии на оп­ре­де­лён­ный фраг­мент Свя­щен­но­го Пи­са­ния, по­ме­щав­шие­ся на по­лях ря­дом с биб­лей­ским тек­стом.

Впер­вые сло­во «катены» в та­ком зна­че­нии бы­ло упот­реб­ле­но в конце XV века в пер­вом пе­чат­ном из­да­нии «Catena Aurea» («Зо­ло­тая цепь») - по­стиш­ном ком­мен­та­рии к Чет­ве­ро­еван­ге­лию Фо­мы Ак­вин­ско­го. Су­ще­ст­ву­ют катены на греческом, латинском, сирийском и армянском язы­ках. Не все до­шед­шие до­ны­не катены над­пи­са­ны име­на­ми ци­ти­руе­мых ав­то­ров.

Пер­вые катены на греческом языке поя­ви­лись в конце V века. Од­ним из круп­ней­ших их со­ста­ви­те­лей был Про­ко­пий Газ­ский (умер около 538 года), соз­дав­ший тол­ко­ва­ния на Пя­ти­кни­жие, кни­ги про­ро­ка Осии, Су­дей и Руфь на ос­но­ве тру­дов Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Нис­ско­го и Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го , а так­же - на все Кни­ги Царств, 1-ю и 2-ю Кни­ги Па­ра­ли­по­ме­нон, Кни­гу про­ро­ка Исайи и Песнь пес­ней. Другие из­вест­ные со­ста­ви­те­ли катен на греческом языке: Олим­пио­дор Алек­сан­д­рий­ский (VI век), Ио­анн Друн­га­рий (VII век), Ан­д­рей Пре­сви­тер (VII-VIII века) и Ни­ки­та Ге­рак­лий­ский (XI - начало XII веков). Пер­вые из­вест­ные катены на латинском языке бы­ли соз­да­ны в 1-й половине VIII века Бе­дой Дос­то­поч­тен­ным . Сре­ди со­ста­ви­те­лей латинских катен VIII-IX веков - Ал­ку­ин, Клав­дий Ту­рин­ский (умер около 827 года), Ра­бан Мавр и Ва­лаф­рид Стра­бон. На­чи­ная с конца IX века поч­ти ка­ж­дый спи­сок Свя­щен­но­го Пи­са­ния на латинском языке со­дер­жал катены. В XI веке на За­па­де на­чал­ся но­вый пе­ри­од ак­тив­но­го со­став­ле­ния катен, дос­тиг­ший куль­ми­на­ции в твор­че­ст­ве Фо­мы Ак­вин­ско­го (XIII век). Из сирийских со­ста­ви­те­лей катен наи­бо­лее из­вест­ны ан­ти­охий­ский мо­нах Се­вер (IX век), митрополит Дио­ни­сий бар-Са­ли­би (XII век).

Зна­чительная часть древ­них ком­мен­та­ри­ев на Свя­щен­ное Пи­са­ние со­хра­ни­лась в ви­де катен, ко­то­рые, таким образом, яв­ля­ют­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по древ­не­хри­сти­ан­ской эк­зе­ге­зе. Кро­ме то­го, изу­че­ние ру­ко­пис­ной тра­ди­ции катен име­ет су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для биб­лей­ской тек­сто­ло­гии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)