КАТЕНЫ
КАТЕНЫ - выдержки из творений святых отцов христианской Церкви и других древних авторов как комментарии на определённый фрагмент Священного Писания, помещавшиеся на полях рядом с библейским текстом.
Впервые слово «катены» в таком значении было употреблено в конце XV века в первом печатном издании «Catena Aurea» («Золотая цепь») - постишном комментарии к Четвероевангелию Фомы Аквинского. Существуют катены на греческом, латинском, сирийском и армянском языках. Не все дошедшие доныне катены надписаны именами цитируемых авторов.
Первые катены на греческом языке появились в конце V века. Одним из крупнейших их составителей был Прокопий Газский (умер около 538 года), создавший толкования на Пятикнижие, книги пророка Осии, Судей и Руфь на основе трудов Василия Великого, Григория Нисского и Кирилла Александрийского, а также - на все Книги Царств, 1-ю и 2-ю Книги Паралипоменон, Книгу пророка Исайи и Песнь песней. Другие известные составители катен на греческом языке: Олимпиодор Александрийский (VI век), Иоанн Друнгарий (VII век), Андрей Пресвитер (VII-VIII века) и Никита Гераклийский (XI - начало XII веков). Первые известные катены на латинском языке были созданы в 1-й половине VIII века Бедой Достопочтенным. Среди составителей латинских катен VIII-IX веков - Алкуин, Клавдий Туринский (умер около 827 года), Рабан Мавр и Валафрид Страбон. Начиная с конца IX века почти каждый список Священного Писания на латинском языке содержал катены. В XI веке на Западе начался новый период активного составления катен, достигший кульминации в творчестве Фомы Аквинского (XIII век). Из сирийских составителей катен наиболее известны антиохийский монах Север (IX век), митрополит Дионисий бар-Салиби (XII век).
Значительная часть древних комментариев на Священное Писание сохранилась в виде катен, которые, таким образом, являются важным источником по древнехристианской экзегезе. Кроме того, изучение рукописной традиции катен имеет существенное значение для библейской текстологии.