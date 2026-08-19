КАТЕНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Русский поэт, драматург, член Российской академии (1833), почетный член Петербургской Академии наук (1841).
Из старинного дворянского рода. Получил домашнее образование.
С 1810 года служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. Входил в первые декабристские организации: Союз спасения (1816-1818) и Военное общество (1817). В 1820 году уволен в отставку; в 1822 году за скандал в театре выслан из Санкт-Петербурга, возвратился в 1825 году. В 1833-1838 годах служил на Кавказе и вышел в отставку в чине генерал-майора, в дальнейшем почти безвыездно жил в родовом имении Шаёво.
Катенин начал печататься в 1810 году; приобрёл известность как автор «простонародных» баллад («Наташа», «Убийца», «Леший»; все 1815). Катенин полемически противопоставил задушевному лиризму и стилистическому изяществу баллад В.А. Жуковского отстранённое изображение русских народных суеверий и быта, социальную и психологическую конкретность героев, точность предметных деталей и «грубый» слог.
«Ольга» (1816) - переложение баллады «Ленора» Г.А. Бюргера, ранее послужившей источником «Людмилы» Жуковского, вызвала полемику между Н.И. Гнедичем и А.С. Грибоедовым, выступившим на стороне Катенина. В теории и на практике Катенин декларировал принципиальный отказ от интимной поэзии самовыражения ради «предмета древнего или чуждого» - классической древности («Софокл», 1818; «Сафо», 1838), древней русской истории («Мстислав Мстиславич», 1819), подлинного (а не романтически переосмысленного) европейского Средневековья («Романсы о Сиде», 1822-1823, опубликованы в 1832; перевод испанских романсов в обработке И.Г. Гердера).
Единственная оригинальная трагедия Катенина - «Андромаха» (1827) не имела успеха из-за её архаичной для романтической эпохи «классицистичности». Катенину принадлежат также написанная в соавторстве с Грибоедовым прозаическая комедия «Студент» (1817), комедия в стихах «Сплетни» (поставлена в 1820, опубликована в 1821; переделка комедии Ж.Б.Л. Грессе «Злой»), отчасти предвосхитившая проблематику «Горя от ума» Грибоедова; а также переводы трагедий Ж. Расина («Эсфирь», 1816), П. Корнеля («Сид», 1822) и др.
Высшими достижениями Катенина-поэта стали: «Княжна Милуша» (1834) - шуточная поэма-сказка из времён князя Владимира, включающая множество авторских отступлений, а также современная «быль» «Инвалид Горев» (1836) о злоключениях русского солдата, возвращающегося из французского плена в родную деревню, написанная редким для русской поэзии размером - пентаметром.
Литературные воззрения Катенина, оказавшие влияние на творчество Грибоедова и А.С. Пушкина, изложены в цикле статей «Размышления и разборы» (1830), опубликованных в «Литературной газете».
Сочинения:
Избранные произведения / Вступительная статья, подготовка текста и примечания Г.В. Ермаковой-Битнер. М.; Л., 1965;
Размышления и разборы / Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания Л.Г. Фризмана. М., 1981.