КАТЕНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский по­эт, дра­ма­тург, член Российской ака­де­мии (1833), почетный член Пе­тербургской Академии наук (1841).

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние.

С 1810 года слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку. Уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов. Вхо­дил в пер­вые де­каб­ри­ст­ские ор­га­ни­за­ции: Со­юз спа­се­ния (1816-1818) и Во­ен­ное общество (1817). В 1820 году уво­лен в от­став­ку; в 1822 году за скан­дал в те­ат­ре вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га, воз­вра­тил­ся в 1825 году. В 1833-1838 годах слу­жил на Кав­ка­зе и вы­шел в от­став­ку в чи­не генерал-май­о­ра, в даль­ней­шем поч­ти без­вы­езд­но жил в ро­до­вом име­нии Шаё­во.

Катенин на­чал пе­ча­тать­ся в 1810 году; при­об­рёл из­вест­ность как ав­тор «про­сто­на­род­ных» бал­лад («На­та­ша», «Убий­ца», «Ле­ший»; все 1815). Катенин по­ле­ми­че­ски про­ти­во­по­ста­вил за­ду­шев­но­му ли­риз­му и сти­ли­стическому изя­ще­ст­ву бал­лад В.А. Жу­ков­ско­го от­стра­нён­ное изо­бра­же­ние русских народных суе­ве­рий и бы­та, со­ци­аль­ную и пси­хо­ло­гическую кон­крет­ность ге­ро­ев, точ­ность пред­мет­ных де­та­лей и «гру­бый» слог.

«Оль­га» (1816) - пе­ре­ло­же­ние бал­ла­ды «Ле­но­ра» Г.А. Бюр­ге­ра, ра­нее по­слу­жив­шей ис­точ­ни­ком «Люд­ми­лы» Жу­ков­ско­го, вы­зва­ла по­ле­ми­ку ме­ж­ду Н.И. Гне­ди­чем и А.С. Гри­бое­до­вым, вы­сту­пив­шим на сто­ро­не Катенина. В тео­рии и на прак­ти­ке Катенин дек­ла­ри­ро­вал прин­ци­пи­аль­ный от­каз от ин­тим­ной по­эзии са­мо­вы­ра­же­ния ра­ди «пред­ме­та древ­не­го или чу­ж­до­го» - клас­сической древ­но­сти («Со­фокл», 1818; «Са­фо», 1838), древ­ней русской ис­то­рии («Мсти­слав Мсти­сла­вич», 1819), под­лин­но­го (а не ро­ман­ти­че­ски пе­ре­ос­мыс­лен­но­го) ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья («Ро­ман­сы о Си­де», 1822-1823, опубликованы в 1832; пере­вод испанских ро­ман­сов в об­ра­бот­ке И.Г. Гер­де­ра).

Един­ст­вен­ная ори­ги­наль­ная тра­ге­дия Катенина - «Ан­дро­ма­ха» (1827) не име­ла ус­пе­ха из-за её ар­ха­ич­ной для ро­ман­тической эпо­хи «клас­си­ци­стич­но­сти». Катенину при­над­ле­жат так­же на­пи­сан­ная в со­ав­тор­ст­ве с Гри­бое­до­вым про­за­ическая ко­ме­дия «Сту­дент» (1817), ко­ме­дия в сти­хах «Сплет­ни» (поставлена в 1820, опубликована в 1821; пе­ре­дел­ка ко­ме­дии Ж.Б.Л. Грес­се «Злой»), от­час­ти пред­вос­хи­тив­шая про­бле­ма­ти­ку «Го­ря от ума» Гри­бое­до­ва; а так­же пе­ре­во­ды тра­ге­дий Ж. Ра­си­на («Эс­фирь», 1816), П. Кор­не­ля («Сид», 1822) и др.

Выс­ши­ми дос­ти­же­ния­ми Катенина-по­эта ста­ли: «Княж­на Ми­лу­ша» (1834) - шу­точ­ная по­эма-сказ­ка из вре­мён князя Вла­ди­ми­ра, вклю­чаю­щая мно­же­ст­во ав­тор­ских от­сту­п­ле­ний, а так­же современная «быль» «Ин­ва­лид Го­рев» (1836) о зло­клю­че­ни­ях русского сол­да­та, воз­вра­ща­ю­ще­го­ся из французского пле­на в род­ную де­рев­ню, на­пи­сан­ная ред­ким для русской по­эзии раз­ме­ром - пен­та­мет­ром.

Литературные воз­зре­ния Катенина, ока­зав­шие влия­ние на твор­че­ст­во Гри­бое­до­ва и А.С. Пуш­ки­на, изло­же­ны в цик­ле ста­тей «Раз­мыш­ле­ния и раз­бо­ры» (1830), опуб­ли­ко­ван­ных в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те».

Сочинения:

Избранные про­из­ве­де­ния / Вступительная статья, под­готовка тек­ста и примечания Г.В. Ер­ма­ко­вой-Бит­нер. М.; Л., 1965;

Раз­мыш­ле­ния и раз­бо­ры / Составление, под­готовка тек­ста, вступительная статья и примечания Л.Г. Фриз­ма­на. М., 1981.