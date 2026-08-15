КАТЕНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Образование и военная карьера

Александр Катенин родился в 1800 г. (по другим данным – в 1803 г.) в с. Клусеево Кинешемского уезда Костромской губернии в дворянской семье.

Отец – Андрей Федорович Катенин, мать – Ирина Юрьевна Лермонтова.

Учился в Горном кадетском корпусе. В 1818 г. начал службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенском полку.

Участник Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг., а также подавления Польского мятежа 1831 г. За участие в штурме Варшавы получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.

Постепенно поднимался по карьерной лестнице: в 1822 г. повышен до прапорщика гвардейской пехоты, с 1832 г. – капитан, с 1835 г. – флигель-адъютант императора Николая I, с 1837 г. – полковник, с 1843 г. – генерал-майор, с 1849 г. – генерал-адъютант, с 1853 г. – генерал-лейтенант.

С 1839 г. А.А. Катенин получил назначение комендантом Императорской главной квартиры, однако в этом же году возглавил штаб 1-го пехотного корпуса на Кавказе. Участвовал в сражениях против горцев. Получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».

С 1842 г. – начальник штаба отдельного гренадерского корпуса, с 1848 г. – командир Лейб-гвардии Преображенского полка, с 1852 г. – дежурный генерал при Главном штабе Его Императорского Величества.

В 1854 г. А.А. Катенину было поручено исполнять обязанности товарища военного министра, при этом он остался в должности дежурного генерала. В связи с ухудшением самочувствия отправлен в отставку в 1856 г.

Гражданская служба

С 7 апреля 1857 по 24 июня 1860 г. А.А. Катенин находился в должности оренбургского и самарского генерал-губернатора. Параллельно исполнял обязанности командира отдельного Оренбургского корпуса. На посту губернатора многое сделал для усмирения киргизов, занимался развитием промышленности и распространением грамотности в крае, построив в форпостах около 80 школ. В 1858 г. А.А. Катенин организовал пароходство по р. Белой, тем самым соединив край с Волгой и Камой.

5 декабря 1858 г. А.А. Катенина избрали почетным членом Российской Академии наук.

Весной 1859 г. при содействии губернатора были подготовлены две научные экспедиции в Среднюю Азию. В задачу первой экспедиции входило завершение исследований Аральского моря и устьев р. Амударьи (руководитель А.И. Бутаков), в задачу второй – описание Мангышлакского берега Каспийского моря (руководитель В.Д. Дандевиль).

По возвращении из поездки по землям Уральского казачьего войска А.А. Катенину стало плохо и 24 июня 1860 г. он скончался от аневризмы. Похоронен в родовой усыпальнице Катениных в с. Клусеево.

Семья

Жена – Варвара Ивановна Вадковская.

Дети: Николай (1844), Андрей (1846), Александр (1849).