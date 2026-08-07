КАТЕХИЗАЦИЯ

Сис­те­ма­тическое обу­че­ние ос­но­вам хри­сти­ан­ской ве­ры и мо­ра­ли.

К. опи­ра­ет­ся на Сим­вол ве­ры, Де­сять за­по­ве­дей Бо­жи­их (Де­ка­лог), гл. хри­сти­ан­ские мо­лит­вы. Яв­ля­ет­ся важ­ной ча­стью пас­тыр­ской и мис­сио­нер­ской ра­бо­ты, тес­но свя­за­на с прак­тич. за­да­ча­ми во­цер­ков­ле­ния, хри­сти­ан­ско­го вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния.

Идея К. ос­но­ва­на на сло­вах Ии­су­са Хри­ста, об­ра­щён­ных к апо­сто­лам: «…иди­те, нау­чи­те все на­ро­ды, кре­стя их во имя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха, уча их со­блю­дать всё, что Я по­ве­лел вам» (Мф. 28:19). Упо­ми­на­ния о на­став­ле­ни­ях пе­ред кре­ще­ни­ем встре­ча­ют­ся уже в Но­вом За­ве­те (напр., Де­ян. 8:36–37). В древ­ней Церк­ви К. про­хо­ди­ли пре­им. взрос­лые, пуб­лич­но вы­ра­зив­шие же­ла­ние стать хри­стиа­на­ми и ус­лов­но при­ня­тые в хри­сти­ан­скую об­щи­ну в зва­нии ог­ла­шен­ных – ка­те­ху­ме­нов (греч. ϰατηχούμενοι ; лат. audientes, auditores, electi и др.). Ог­ла­шен­ные го­то­ви­лись к при­ня­тию та­ин­ст­ва кре­ще­ния и вхо­ж­де­нию в ло­но Цер­к­ви. Этот про­цесс впо­след­ст­вии стал на­зы­вать­ся ка­те­ху­ме­на­том. Ог­ла­шен­ные при­зна­ва­лись хри­стиа­на­ми, име­ли пра­во уча­ст­во­вать в ли­тур­гии ог­ла­шен­ных (но не в ли­тур­гии вер­ных) и в др. мо­лит­вах ме­ст­ной об­щи­ны, быть по-хри­сти­ан­ски по­гре­бён­ны­ми на­рав­не с кре­щё­ны­ми. Они долж­ны бы­ли со­вер­шать де­ла ми­ло­сер­дия (по­се­ще­ние боль­ных, по­мощь бед­ным), что яв­ля­лось ис­пы­та­ни­ем ис­крен­но­сти и глу­би­ны об­ра­ще­ния и важ­ным кри­те­ри­ем го­тов­но­сти к кре­ще­нию. К ру­бе­жу 1–2 вв. от­но­сят­ся пер­вые при­ме­ры письм. фик­са­ции кре­щаль­ной ка­те­хе­зы; впо­след­ст­вии ста­ли соз­да­вать­ся учеб­но-ди­дак­тич. по­со­бия для К. – ка­те­хи­зи­сы.

В древ­ней Церк­ви прак­ти­ко­ва­лось двух­этап­ное обу­че­ние ка­те­ху­ме­нов: 1-й этап – изу­че­ние Свя­щен­но­го Пи­са­ния (ок. 3 лет), 2-й этап – прак­тич. под­го­тов­ка к кре­ще­нию (в те­че­ние не­сколь­ких не­дель). К. на­хо­ди­лась в ве­де­нии епи­ско­па, ко­то­рый час­то лич­но про­во­дил за­ня­тия. Так, со­чи­не­ния свт. Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го «Из­ло­же­ние Сим­во­ла ве­ры», «О та­ин­ст­вах», «О тай­нах», «О по­кая­нии» яв­ля­ют­ся за­пи­сью его ка­те­хи­за­тор­ских вы­сту­п­ле­ний. Кре­ще­ние взрос­лых не­ред­ко бы­ло при­уро­че­но к празд­но­ва­нию Пас­хи. Пред­пас­халь­ная К. – один из ис­точ­ни­ков фор­ми­рова­ния по­ка­ян­ной и ас­ке­тич. прак­ти­ки Ве­ли­ко­го по­ста.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье К. по­сте­пен­но ис­чез­ла вви­ду рас­про­стра­нив­ше­го­ся обы­чая кре­ще­ния мла­ден­цев и де­тей бо­лее стар­ше­го воз­рас­та. Со­хра­ни­лись лишь адап­ти­ро­ван­ные для их во­цер­ков­ле­ния древ­ние ог­ла­си­тель­ные об­ря­ды. Тек­сты ка­те­хе­тич. мо­литв бы­ли пе­ре­не­се­ны в чи­но­пос­ле­до­ва­ние та­ин­ст­ва кре­ще­ния.

В Зап. Ев­ро­пе К. воз­ро­ди­лась в 16 в. в ре­зуль­та­те ре­ше­ний Три­дент­ско­го со­бо­ра и по­лу­чи­ла раз­ви­тие в эпо­ху Контр­ре­фор­ма­ции. По ини­циа­ти­ве кар­ди­на­ла Кар­ла Бор­ро­мео (1538–84) сис­те­ма­тич. К. ста­ла про­во­дить­ся в цер­ков­но-при­ход­ских вос­крес­ных шко­лах Ми­лан­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва. В эпо­ху Про­све­ще­ния в ка­то­лич. стра­нах К. бы­ла вклю­че­на в обя­за­тель­ную школь­ную про­грам­му и ста­ла частью ре­лиг. обу­че­ния. Од­на­ко при­ход­ская К. по-преж­не­му ог­ра­ни­чи­ва­лась под­го­тов­кой детей к пер­вой ис­по­ве­ди и при­час­тию, а К. взрос­лых поч­ти от­сут­ст­во­ва­ла. Но­вая про­грам­ма К. бы­ла про­воз­гла­ше­на Ва­ти­кан­ским II со­бо­ром и по­лу­чи­ла оформ­ле­ние в «Об­щем ка­те­хи­зи­че­ском ру­ко­во­дстве» (1971). В совр. «Ка­те­хи­зи­се Ка­то­ли­че­ской Церк­ви» пред­при­ня­та по­пыт­ка бо­лее ши­ро­ко­го ис­поль­зо­ва­ния ди­дак­тич. ма­те­риа­лов с це­лью со­еди­не­ния в К. биб­лей­ских, бо­го­слов­ских и прак­тич. эле­мен­тов. В тех ев­роп. стра­нах, где К. вклю­че­на в про­грам­му учеб­ных за­веде­ний, она оп­ре­де­ля­ет­ся осо­бы­ми ко­мис­сия­ми при кон­фе­рен­ци­ях ка­то­лич. епи­ско­пов и де­лит­ся на три 4-лет­них цик­ла. В при­хо­дах, об­щи­нах и брат­ст­вах К. про­во­дит­ся во вре­мя бо­го­слу­же­ний, вклю­чая по­сле­дую­щие за­ня­тия со взрос­лы­ми-вос­при­ем­ни­ка­ми, ли­ца­ми, всту­паю­щи­ми в брак, го­то­вя­щи­ми­ся к ми­ро­по­ма­за­нию, суп­ру­га­ми, ро­ди­те­ля­ми.

В Рос­сии К. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась в 18 в. тру­да­ми ар­хи­еп. Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча и митр. Пла­то­на (Лев­ши­на). В 19 в. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние, в осо­бен­но­сти бла­го­да­ря дея­тель­но­сти К. П. По­бедо­нос­це­ва, спо­соб­ст­во­вав­ше­го раз­ви­тию ши­ро­кой се­ти цер­ков­но-при­ход­ских школ. В сов. вре­мя К. на­хо­ди­лась под за­пре­том, од­на­ко мн. пас­ты­ри осу­ще­ст­в­ля­ли ка­те­хе­тич. дея­тель­ность в по­лу­под­поль­ных ус­ло­ви­ях. Но­вый им­пульс К. в Рос­сии об­ре­ла в кон. 20 в. В 1991 в РПЦ был соз­дан си­но­даль­ный От­дел ре­лиг. об­ра­зо­ва­ния и ка­те­хи­за­ции.

Автор статьи: В. А. Ни­ки­тин.

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