КАТЕБ ЯСИН

Алжирский пи­са­тель, жур­на­лист.

Из се­мьи адво­ка­та. Пи­сал пре­им. на франц. яз. В 1941–45 учил­ся в кол­ле­же, от­ку­да был ис­клю­чён за уча­стие в ан­ти­ко­ло­ни­аль­ных вы­сту­п­ле­ни­ях. Член КП Ал­жи­ра (1947). В 1949–51 ре­пор­тёр газ. «Alger Républicain». В 1950-х гг. жил в Па­ри­же. В 1963 вер­нул­ся в Ал­жир, ра­бо­тал жур­на­ли­стом, пред­при­нял пу­те­ше­ст­вия в СССР, Гер­ма­нию, Фран­цию. В 1978 был от­прав­лен в ссыл­ку из-за вы­сту­п­ле­ний в за­щи­ту бер­бе­ров ; в 1980-е гг. жил во Фран­ции. Де­бю­ти­ро­вал сб-ком сти­хов «Раз­го­вор с са­мим со­бой» («So­liloque», 1946). Ан­ти­ко­ло­ни­аль­ный па­фос, по­эти­за­ция ос­во­бо­дит. борь­бы ха­рак­тер­ны для по­эмы «Не­джма» («Nedj­ma», 1948) и од­но­им. ро­ма­на (1956), дра­ма­тич. тет­ра­ло­гии «Коль­цо ре­прес­сий» («Le cercle des représail­les», 1959), пье­сы «Ди­кая жен­щи­на» («La femme sauvage», изд. 1962) и др. В 1970-х гг. К. Я. раз­ви­вал тра­ди­ции нац. те­ат­ра на раз­го­вор­ном язы­ке: пье­сы «Го­лос жен­щин» («La voix des fem­mes», 1972), «Двух­ты­ся­че­лет­няя вой­на» («La guerre de deux mille ans», 1974), «Па­ле­сти­на, ко­то­рую пре­да­ли» («Palestine tra­hie», 1978) и др. Твор­че­ст­во К. Я. от­ме­че­но по­ли­тич. зло­бо­днев­но­стью; его глав­ная те­ма – по­иск эт­нич., нац. и язы­ко­вой иден­тич­но­сти ал­жир­цев в ко­ло­ни­аль­ный и по­стко­ло­ни­аль­ный пе­рио­ды.

Сочинения:

Сек­рет ог­ня // По­эты Ал­жи­ра. М., 1965;

Boucherie de l’espérance: œuvres théâtrales. P., 1999.

Автор статьи: С. В. Па­нов.