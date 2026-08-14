КАТЕБ ЯСИН
Алжирский писатель, журналист.
Из семьи адвоката. Писал преим. на франц. яз. В 1941–45 учился в коллеже, откуда был исключён за участие в антиколониальных выступлениях. Член КП Алжира (1947). В 1949–51 репортёр газ. «Alger Républicain». В 1950-х гг. жил в Париже. В 1963 вернулся в Алжир, работал журналистом, предпринял путешествия в СССР, Германию, Францию. В 1978 был отправлен в ссылку из-за выступлений в защиту берберов; в 1980-е гг. жил во Франции. Дебютировал сб-ком стихов «Разговор с самим собой» («Soliloque», 1946). Антиколониальный пафос, поэтизация освободит. борьбы характерны для поэмы «Неджма» («Nedjma», 1948) и одноим. романа (1956), драматич. тетралогии «Кольцо репрессий» («Le cercle des représailles», 1959), пьесы «Дикая женщина» («La femme sauvage», изд. 1962) и др. В 1970-х гг. К. Я. развивал традиции нац. театра на разговорном языке: пьесы «Голос женщин» («La voix des femmes», 1972), «Двухтысячелетняя война» («La guerre de deux mille ans», 1974), «Палестина, которую предали» («Palestine trahie», 1978) и др. Творчество К. Я. отмечено политич. злободневностью; его главная тема – поиск этнич., нац. и языковой идентичности алжирцев в колониальный и постколониальный периоды.
Сочинения:
Секрет огня // Поэты Алжира. М., 1965;
Boucherie de l’espérance: œuvres théâtrales. P., 1999.
Автор статьи: С. В. Панов.