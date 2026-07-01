КАТАЙСК

КАТАЙСК - го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Кур­ган­ской области, центр Ка­тай­ско­го района.

Население 14,8 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в Среднем За­ура­лье, в мес­те впа­де­ния реки Ка­тай­ка в реку Исеть. Железно-дорожная стан­ция.

Ос­но­ван в 1655 году вер­хо­тур­ским сы­ном бо­яр­ским П.С. Пер­ху­ро­вым как Ка­тай­ский ост­рог . В 1659-1660 годах до­стро­ен, но вско­ре со­жжён баш­ки­ра­ми, по­сле че­го сра­зу же вос­ста­нов­лен. В ию­ле 1662 года вы­дер­жал оса­ду си­бир­ских та­тар и баш­кир. С 1668 года вхо­дил в То­боль­ский уезд. До начала XVIII века не­од­но­крат­но вы­дер­жи­вал на­па­де­ния баш­кир. В XVIII веке по­сте­пен­но по­те­рял во­енное зна­че­ние и пре­вра­тил­ся в се­ло. Жи­те­ли села Ка­тай­ское при­сое­ди­ни­лись к вос­став­шим в хо­де вос­ста­ния Пу­га­чё­ва 1773-1775 годов . В XIX - начале XX веков се­ло - круп­ный центр по про­из-ву зер­на. Про­во­ди­лись две яр­мар­ки - Кре­щен­ская и Спас­ская. В 1913 году че­рез село Ка­тай­ское про­шла железно-дорожная ли­ния Си­нар­ская - Шад­ринск Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в 1918 году, в се­ле сфор­ми­ро­ван пер­вый кре­сть­ян­ский ком­му­ни­стический полк (позд­нее полк «Крас­ных ор­лов»). Ле­том 1918 года в ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ния Че­хосло­вац­ко­го кор­пу­са 1918 года в се­ле ус­та­нов­ле­на власть Ураль­ско­го временного пра­ви­тель­ст­ва, в но­ябре 1918 года - «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В кон­це ию­ля 1919 года се­ло за­ня­то час­тя­ми РККА в хо­де на­сту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919-1920 годов. Рай­он­ный центр Ураль­ской области (1924-1934 годы), Че­ля­бин­ской области (1934-1943 годы), Кур­ган­ской области (1943-1963 годы, с 1965 года). Го­род Катайск с 1944 года. Храм в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех Скор­бя­щих Ра­дость». Ис­то­рический му­зей имени пол­ка «Крас­ных ор­лов» (1973 год).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - на­сос­ный за­вод (соз­дан в 1941 году на ба­зе обо­ру­до­ва­ния эва­куи­ро­ван­но­го Ме­ли­то­поль­ско­го на­сос­но­го за­во­да; вы­пуск неф­тя­ных цен­тро­беж­ных на­со­сов). До­бы­ча бу­то­во­го кам­ня, щеб­ня и др. Центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые, раз­ви­то мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во - круп­ный гу­се­вод­че­ский ком­плекс); пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции.

В ок­ре­ст­но­стях Катайска, в селе Верх­няя Те­ча, - Свя­то-Вве­ден­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1680 году, по другим ис­точ­ни­кам, до 1743 года; воз­ро­ж­дён в 1995 году).

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