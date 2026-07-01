КАТАЙСК
КАТАЙСК - город в России, в северо-западной части Курганской области, центр Катайского района.
Население 14,8 тысяч человек (2007 год). Расположен в Среднем Зауралье, в месте впадения реки Катайка в реку Исеть. Железно-дорожная станция.
Основан в 1655 году верхотурским сыном боярским П.С. Перхуровым как Катайский острог. В 1659-1660 годах достроен, но вскоре сожжён башкирами, после чего сразу же восстановлен. В июле 1662 года выдержал осаду сибирских татар и башкир. С 1668 года входил в Тобольский уезд. До начала XVIII века неоднократно выдерживал нападения башкир. В XVIII веке постепенно потерял военное значение и превратился в село. Жители села Катайское присоединились к восставшим в ходе восстания Пугачёва 1773-1775 годов. В XIX - начале XX веков село - крупный центр по произ-ву зерна. Проводились две ярмарки - Крещенская и Спасская. В 1913 году через село Катайское прошла железно-дорожная линия Синарская - Шадринск Транссибирской магистрали. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в 1918 году, в селе сформирован первый крестьянский коммунистический полк (позднее полк «Красных орлов»). Летом 1918 года в результате выступления Чехословацкого корпуса 1918 года в селе установлена власть Уральского временного правительства, в ноябре 1918 года - «Омского правительства». В конце июля 1919 года село занято частями РККА в ходе наступления Восточного фронта 1919-1920 годов. Районный центр Уральской области (1924-1934 годы), Челябинской области (1934-1943 годы), Курганской области (1943-1963 годы, с 1965 года). Город Катайск с 1944 года. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Исторический музей имени полка «Красных орлов» (1973 год).
Градообразующее предприятие - насосный завод (создан в 1941 году на базе оборудования эвакуированного Мелитопольского насосного завода; выпуск нефтяных центробежных насосов). Добыча бутового камня, щебня и др. Центр сельско-хозяйственного района (выращивают зерновые, развито мясо-молочное скотоводство, птицеводство - крупный гусеводческий комплекс); предприятия по переработке сельско-хозяйственной продукции.
В окрестностях Катайска, в селе Верхняя Теча, - Свято-Введенский женский монастырь (основан в 1680 году, по другим источникам, до 1743 года; возрождён в 1995 году).