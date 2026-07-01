КАТАЯМА, ТЭЦУ

Катаяма, Тэцу (28.07.1887, Танабэ, преф. Вакаяма — 30.05.1978, Фудзисава, преф. Канагава) — японский государственный и политический деятель.

Из семьи юриста. Окончил Токийский университет (1912). Адвокат, автор работ по гражданскому праву, деятель профсоюзного, социал-демократического и христианско-социального движения. Депутат Палаты представителей от ряда социалистических партий (1932—1942, 1946—1948, 1952—1963). С ноября 1945 — генеральный секретарь Социалистической партии Японии, в 1946—1950 — председатель Исполнительного комитета. В бытность К. премьер-министром коалиционного правительства (24 мая 1947 — 10 марта 1948) проведена реформа государственного аппарата, ускорен роспуск монополистических группировок (дзайбацу). После раскола партии в 1950 видный деятель правого лагеря социалистов.