КАТАВ-ИВАНОВСК
КАТАВ-ИВАНОВСК - город в России, в западной части Челябинской области, центр Катав-Ивановского района.
Население 19,0 тысяч человек (2007 год). Расположен на западном склоне Южного Урала, на реке Катав. Железно-дорожная станция.
Возник в 1756 году как посёлок Катав-Ивановский завод при строящемся железоделательном заводе купцов И.Б. Твердышева и И.С. Мясникова (пущен в 1757 году; ныне механический завод). В ноябре 1773 - мае 1774 годов занят повстанцами в ходе восстания Пугачёва 1773-1775 годов; в мае - ноябре 1774 года неоднократно ими осаждался. После 1780 года перешёл во владение наследников И.С. Мясникова - князей Белосельских-Белозерских. В 1880-х годах на заводе в числе первых в России освоено рельсопрокатное производство, он стал одним из крупнейших в России производителей бессемеровской стали. В 1905 году построена железно-дорожная линия Вязовая - поселок Катав-Ивановский завод Самаро-Златоустовской железной дороги. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов находился под контролем Уфимской директории (1918 год), «Омского правительства» (1918-1919 годы), занят частями РККА в ходе наступления Восточного фронта 1919-1920 годов. В 1924-1965 годах центр Катавского района Уральской области (1924-1934 годы), Челябинской области (1935-1963 годы). Город Катав-Ивановский с 1939 года; центр Катав-Ивановского района с 1965 года.
Сохранились памятники промышленной архитектуры XVIII века, в т. ч. плотина заводского пруда, церковь Иоанна Предтечи в стиле неоготики (1824 год). Краеведческий музей (основан в 1975 году, с 1990 года - в бывшем особняке Белосельских-Белозерских).
Среди предприятий города - механический завод (литьё, поковки и др.), приборостроительный завод (создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда оборудования завода штурманских приборов; выпуск навигационного судового и подводного оборудования, магнитных компасов и др.), «Катавский цемент» (1914 год; с 2003 года в составе холдинга «Евроцемент груп»).
Близ Катав-Ивановска - природный парк «Серпиевский пещерный град» (свыше 40 пещер; в Игнатьевской и Колокольной пещерах сохранились наскальные рисунки).