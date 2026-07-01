КАТАВ-ИВАНОВСК

КАТАВ-ИВАНОВСК - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Че­ля­бин­ской области, центр Ка­тав-Ива­нов­ско­го района.

Население 19,0 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на западном скло­не Южного Ура­ла, на реке Ка­тав. Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник в 1756 году как посёлок Ка­тав-Ива­нов­ский за­вод при строя­щем­ся же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де куп­цов И.Б. Твер­ды­ше­ва и И.С. Мяс­ни­ко­ва (пу­щен в 1757 году; ны­не ме­ха­нический за­вод). В но­ябре 1773 - мае 1774 годов за­нят пов­стан­ца­ми в хо­де вос­ста­ния Пу­га­чё­ва 1773-1775 годов ; в мае - но­ябре 1774 года не­од­но­крат­но ими оса­ж­дал­ся. По­сле 1780 года пе­ре­шёл во вла­де­ние на­след­ни­ков И.С. Мяс­ни­ко­ва - кня­зей Бе­ло­сель­ских-Бе­ло­зер­ских. В 1880-х годах на за­во­де в чис­ле пер­вых в Рос­сии ос­вое­но рель­со­про­кат­ное про­изводство, он стал од­ним из круп­ней­ших в Рос­сии про­из­во­ди­те­лей бес­се­ме­ров­ской ста­ли. В 1905 году по­строе­на железно-дорожная ли­ния Вя­зо­вая - поселок Ка­тав-Ива­нов­ский за­вод Са­ма­ро-Зла­то­ус­тов­ской железной дороги. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Уфим­ской ди­рек­то­рии (1918 год) , «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (1918-1919 годы), за­нят час­тя­ми РККА в хо­де на­сту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919-1920 годов . В 1924-1965 годах центр Ка­тав­ско­го района Ураль­ской области (1924-1934 годы), Че­ля­бин­ской области (1935-1963 годы). Го­род Катав-Ивановский с 1939 года; центр Ка­тав-Ива­нов­ско­го района с 1965 года.

Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки промышленной ар­хи­тек­ту­ры XVIII века, в т. ч. пло­ти­на за­во­дско­го пру­да, церковь Ио­ан­на Пред­те­чи в сти­ле нео­го­ти­ки (1824 год). Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1975 году, с 1990 года - в бывшем особ­ня­ке Бе­ло­сель­ских-Бе­ло­зер­ских).

Сре­ди пред­при­ятий го­ро­да - ме­ха­нический за­вод (ли­тьё, по­ков­ки и др.), при­бо­ро­строительный за­вод (соз­дан в 1941 году на ба­зе эва­ку­и­ро­ван­но­го из Ле­нин­гра­да обо­ру­до­ва­ния за­во­да штур­ман­ских при­бо­ров; вы­пуск на­ви­гационного су­до­во­го и под­вод­но­го обо­ру­до­ва­ния, маг­нит­ных ком­па­сов и др.), «Ка­тав­ский це­мент» (1914 год; с 2003 года в со­ста­ве хол­дин­га «Ев­ро­це­мент груп»).

Близ Катав-Ивановска - при­род­ный парк «Сер­пи­ев­ский пе­щер­ный град» (свыше 40 пе­щер; в Иг­нать­ев­ской и Ко­ло­коль­ной пе­ще­рах со­хра­ни­лись на­скаль­ные ри­сун­ки).

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