КАТАРИ, ТУПАК

Катари, Тупак (исп. имя — Хулиан Апаса) (1750, Айо-Айо, Верхнее Перу — 15.11.1781, Ла-Пас) — вождь самого крупного восстания индейцев аймара в колониальном Верхнем Перу, являвшегося частью большого восстания, начатого в 1780 в Куско под руководством Тупак Амару II.

В феврале 1781 возглавил осаду индейцами Ла-Паса, восстание носило расовый характер, индейцы ставили целью полное уничтожение креольско-метисного населения. В марте — октябре 1871 индейцы проводили ежедневные нападения на город, блокировали все связи с внешним миром. В течение 109 дней индейцы не пропускали в город никаких продуктов. Тысячи горожан погибли от голода и болезней. Восстание было подавлено, а К. и его жена Бартолина Сиса были казнены.

Лит.: История Боливии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2015; Serulnikov S. Conflictos sociales e insurgencia en el mundo colonial andino. El norte de Potosí, siglo XVIII. Buenos Aires, 2006.