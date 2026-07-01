КАТАРЦЫ

1) На­се­ле­ние Ка­та­ра. 2) Ка­тар­ские ара­бы, ко­рен­ное на­се­ле­ние Ка­та­ра.

Чис­лен­ность ок. 288,7 тыс. чел. (2008, оцен­ка). Го­во­рят на ара­вий­ском диа­лек­те араб. яз.; рас­про­стра­нён так­же англ. яз. К. в осн. му­суль­ма­не-сун­ни­ты, в при­бреж­ных рай­онах так­же шии­ты.

К. счи­та­ют­ся жи­те­ли Ка­та­ра, жив­шие в стра­не до 1930, и их по­том­ки. Из-за при­то­ка им­ми­гран­тов с на­ча­лом пром. до­бы­чи неф­ти, осо­бен­но с сер. 20 в., со­став­ля­ют мень­шин­ст­во на­се­ле­ния Ка­та­ра. Со­хра­ня­ет­ся де­ле­ние на пле­ме­на, из них круп­ней­шие – бе­ни та­мим (к не­му от­но­сит­ся пра­вя­щая ди­на­стия Ка­та­ра) и бе­ни ат­бан. Тра­диц. за­ня­тия – от­гон­ное, мес­та­ми ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (ов­цы, ко­зы, верб­лю­ды), ры­бо­лов­ст­во и др. мор. про­мыс­лы, оа­зис­ное зем­ле­де­лие, в т. ч. воз­де­лы­ва­ние фи­ни­ко­вой паль­мы. Из ре­мё­сел раз­ви­ты юве­лир­ное и ткац­кое. Муж­чи­ны но­сят длин­но­по­лые ру­ба­хи (диш­да­ша): бе­лые – на за­па­де, бе­же­вые – на вос­то­ке, тём­ные со стоя­чим во­рот­ни­ком – на по­бе­ре­жье. Жен­ские пла­тья свет­лые на се­ве­ре, тём­ные – на юге. На юге и вос­то­ке жен­щи­ны за­кры­ва­ют ли­цо чёр­ной мас­кой (ба­ту­ля) или по­кры­ва­лом (даф­фе).

Автор статьи: М. А. Ро­дио­нов.

Иллюстрация:

Ка­тар­цы. Гон­ки на вер­блю­дах в Аш-Ша­ха­нийя.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)