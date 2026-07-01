КАТАРЦЫ
1) Население Катара. 2) Катарские арабы, коренное население Катара.
Численность ок. 288,7 тыс. чел. (2008, оценка). Говорят на аравийском диалекте араб. яз.; распространён также англ. яз. К. в осн. мусульмане-сунниты, в прибрежных районах также шииты.
К. считаются жители Катара, жившие в стране до 1930, и их потомки. Из-за притока иммигрантов с началом пром. добычи нефти, особенно с сер. 20 в., составляют меньшинство населения Катара. Сохраняется деление на племена, из них крупнейшие – бени тамим (к нему относится правящая династия Катара) и бени атбан. Традиц. занятия – отгонное, местами кочевое скотоводство (овцы, козы, верблюды), рыболовство и др. мор. промыслы, оазисное земледелие, в т. ч. возделывание финиковой пальмы. Из ремёсел развиты ювелирное и ткацкое. Мужчины носят длиннополые рубахи (дишдаша): белые – на западе, бежевые – на востоке, тёмные со стоячим воротником – на побережье. Женские платья светлые на севере, тёмные – на юге. На юге и востоке женщины закрывают лицо чёрной маской (батуля) или покрывалом (даффе).
Автор статьи: М. А. Родионов.
Иллюстрация:
Катарцы. Гонки на верблюдах в Аш-Шаханийя.