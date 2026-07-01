КАТАНИЯ

КАТАНИЯ - го­род в Ита­лии , на восточном по­бе­ре­жье острова Си­ци­лия, административный центр провинции Ка­та­ния.

Население 293,1 тысячи человек (2008 год); вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и эко­но­мическому зна­че­нию го­род Си­ци­лии (по­сле Па­лер­мо). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье залива Ка­та­ния, у под­но­жия вул­ка­на Эт­на (не­од­но­крат­но раз­ру­шал­ся при его из­вер­же­ни­ях; вос­ста­нав­ли­вал­ся). Аэ­ро­порт Фон­та­на­рос­са (4-е ме­сто в стра­не по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту по­сле аэ­ро­пор­тов Ри­ма, Ми­ла­на и Ве­не­ции). Порт (в основном ту­ри­стические су­да). Железно-дорожный узел. Мет­ро­по­ли­тен (начало XXI века; ли­ния свя­за­на с ту­ри­ст­ской железно-дорожной ли­ни­ей, про­ло­жен­ной во­круг под­но­жия Эт­ны).

Го­род ос­но­ван в 729 году до н. э. гре­ка­ми из Хал­ки­ды. Пер­во­на­чаль­но име­но­вал­ся Ка­та­на (греч. Κατάνη или Κατάνα). С V века до н. э. - под вла­стью си­ра­куз­ских ти­ра­нов, в 263 году за­воё­ван рим­ля­на­ми. В 135 году, во вре­мя вос­ста­ния ра­бов на Си­ци­лии, был за­хва­чен вос­став­ши­ми. Силь­но по­стра­дал в 36 году во вре­мя вой­ны ме­жду Ок­та­виа­ном (Ав­гу­стом) и Сек­стом Пом­пе­ем . В 21 году до н. э. по­лу­чил ста­тус римской ко­ло­нии. В V веке н. э., как и вся Си­ци­лия, Катания под­вер­глась на­ше­ст­вию вар­вар­ских пле­мён. В середине VI века пе­ре­шла под власть Ви­зан­тии. В 827 году го­род за­воё­ван ара­ба­ми, в 1071/72 году - нор­ман­на­ми. В конце XI века на­се­ле­ние Катании вос­ста­ло про­тив германского императора Ген­ри­ха IV Са­лия , а в 1232 году - про­тив императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, за что го­род два­ж­ды был раз­ру­шен императорскими вой­ска­ми. В 1240 году Катания при­зна­на ком­му­ной. С 1282 года - под вла­стью Ара­гон­ской ди­на­стии. В 1402-1416 годах сто­ли­ца Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1861 году во­шла в со­став Итальянского ко­ро­лев­ст­ва.

Со­хра­ни­лись руи­ны древне-греческих и римских со­ору­же­ний (гран­ди­оз­ный ам­фи­те­атр - II век до н. э., оде­он, фо­рум и др.). По­сле зем­ле­тря­се­ния 1693 года го­род вос­ста­нав­ли­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну: длин­ные ши­ро­кие пря­мые ули­цы, пар­ки (Вил­ла Бел­ли­ни, Бо­та­нический сад - от­крыт в 1950-е годы, и др.), пло­ща­ди; многие по­строй­ки в сти­ле си­ци­лий­ско­го ба­рок­ко воз­ве­де­ны по про­ек­там архитектора Дж. Б. Вак­ка­ри­ни. В ис­то­рическом цен­тре го­ро­да - квад­рат­ный в пла­не за­мок Кас­тел­ло-Ур­си­но, воз­двиг­ну­тый императором Фрид­ри­хом II Штау­фе­ном в 1239-1250 годах (с 1934 года Городской му­зей; соб­ра­ние ан­тич­но­го, средне-векового и ви­зантийского искусства, га­ле­рея жи­во­пи­си и др.). Од­на из главных пло­ща­дей Катании - Пьяц­ца дель-Дуо­мо, на ко­то­рую вы­хо­дят фа­са­ды со­бо­ра Святой Ага­ты (стро­ил­ся с 1092 года, пе­ре­стро­ен в 1169 году и в XVII веке) и Ра­ту­ши; в цен­тре пло­ща­ди - «Фон­тан сло­на» (1735-1736 годы, архитектор Вак­ка­ри­ни; скульп­ту­ра сло­на из ла­вы, под­дер­жи­ваю­ще­го древне-египетский обе­лиск, пред­по­ло­жи­тель­но римской эпо­хи). Сре­ди других со­ору­же­ний - Во­ро­та Га­ри­баль­ди (1768 год, архитектор Ф. Бат­та­лья).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт хи­мии и тех­но­ло­гии по­ли­ме­ров, Ас­т­ро­фи­зическая об­сер­ва­то­рия, Вул­ка­но­ло­гический институт. Университет (1434 год). Ар­хив Катании (1854 год), биб­лио­те­ка (1931 год; ра­нее биб­лио­те­ка Бе­не­дик­тин­ско­го монастыря, ос­но­ва­на в 1755 году, в 1867 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на, 210 тысяч то­мов). Ху­дожественная га­ле­рея (ра­бо­ты ху­дож­ни­ков Южной Ита­лии XV-XIX веков). Ми­не­ра­ло­гический му­зей. До­ма-му­зеи В. Бел­ли­ни, Дж. Вер­ги, Э. Гре­ко - уро­жен­цев го­ро­да.

Центр музыкальной жиз­ни - опер­ный те­атр «Мас­си­мо Бел­ли­ни» (от­крыт в 1890 году; ар­хи­тек­то­ры А. Ска­ла и К. Са­да), ко­то­рый слу­жит основной кон­церт­ной пло­щад­кой го­ро­да. С 2002 года при те­ат­ре функ­цио­ни­ру­ет Фи­лар­мо­нический ор­кестр. Кон­цер­ты ка­мер­ной му­зы­ки, опе­рет­ты, дра­ма­тические спек­так­ли про­хо­дят в «Те­ат­ро Сан­джор­джи» (2002 год). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Му­зы­каль­ное ле­то Ка­та­нии» (1985 год). Музыкально-об­ра­зо­вательныеуч­ре­ж­де­ния: Музыкальный институт имени В. Бел­ли­ни (1951 год), Музыкальный институт имени С. Га­нас­си (с уг­луб­лён­ным изу­че­ни­ем ста­рин­ной му­зы­ки и музыкального ис­пол­ни­тель­ст­ва).

В 1994 году про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по шос­сей­ным ве­ло­гон­кам. Жен­ский клуб по вод­но­му по­ло «Ориз­зон­те» (бас­сейн «Не­зи­ма ди Ка­та­нья», 1 тысяча мест) - 16-крат­ный чем­пи­он Ита­лии (1992-2008 годы), 7-крат­ный по­бе­ди­тель Ли­ги чем­пио­нов (1994, 1998, 2001-2002, 2004-2006 годы).

Катания - центр ту­риз­ма (яхт-клу­бы, морской от­дых, гор­но­лыж­ный спорт; аг­ро­ту­ризм) и тор­гов­ли (в т. ч. роз­нич­ной; мно­го­численные мод­ные бу­ти­ки). Еже­год­но про­во­дит­ся сельско-хозяйственная яр­мар­ка «Fiera Agrumaria». Важ­ный промышленный центр; большая часть пред­при­ятий - мел­кие и сред­ние. Су­до­ре­монт, ре­монт железно-дорожного под­виж­но­го со­ста­ва, про­изводство железно-дорожного обо­ру­до­ва­ния, сельско-хозяйственной тех­ни­ки. Пред­при­я­тия чёр­ной ме­тал­лур­гии, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и неф­те­хи­мической, фар­ма­цев­тической, элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной (в т. ч. авиа­ци­он­ное обо­ру­до­ва­ние - ком­па­ния «Agusta S. p. A.»), це­мент­ной промышленности. Пи­ще­вая промышленность (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка то­ма­тов, оли­вок, та­ба­ка; про­изводство фрук­то­вых кон­сер­вов); про­изводство обо­ру­до­ва­ния для пе­ре­ра­бот­ки сельско-хозяйственной про­дук­ции. Про­изводство ке­ра­мических из­де­лий, тра­диционное из­го­тов­ле­ние щип­ко­вых музыкальных ин­ст­ру­мен­тов.

Иллюстрации:

Ка­та­ния. Со­бор Свя­той Ага­ты (стро­ил­ся с 1092 года, пе­ре­ст­ро­ен в 1169 году и в XVII веке) и «Фон­тан сло­на» (1735-1736 годы, ар­хи­тек­тор Дж. Б. Вак­ка­ри­ни) на Пьяц­ца дель-Дуо­мо.

Ка­та­ния. Опер­ный театр «Мас­си­мо Бел­ли­ни». 1890 год. Ар­хи­тек­то­ры А. Ска­ла, К. Са­да.

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