КАТАНИЯ
КАТАНИЯ - город в Италии, на восточном побережье острова Сицилия, административный центр провинции Катания.
Население 293,1 тысячи человек (2008 год); второй по численности населения и экономическому значению город Сицилии (после Палермо). Расположен на побережье залива Катания, у подножия вулкана Этна (неоднократно разрушался при его извержениях; восстанавливался). Аэропорт Фонтанаросса (4-е место в стране по пассажирообороту после аэропортов Рима, Милана и Венеции). Порт (в основном туристические суда). Железно-дорожный узел. Метрополитен (начало XXI века; линия связана с туристской железно-дорожной линией, проложенной вокруг подножия Этны).
Город основан в 729 году до н. э. греками из Халкиды. Первоначально именовался Катана (греч. Κατάνη или Κατάνα). С V века до н. э. - под властью сиракузских тиранов, в 263 году завоёван римлянами. В 135 году, во время восстания рабов на Сицилии, был захвачен восставшими. Сильно пострадал в 36 году во время войны между Октавианом (Августом) и Секстом Помпеем. В 21 году до н. э. получил статус римской колонии. В V веке н. э., как и вся Сицилия, Катания подверглась нашествию варварских племён. В середине VI века перешла под власть Византии. В 827 году город завоёван арабами, в 1071/72 году - норманнами. В конце XI века население Катании восстало против германского императора Генриха IV Салия, а в 1232 году - против императора Фридриха II Штауфена, за что город дважды был разрушен императорскими войсками. В 1240 году Катания признана коммуной. С 1282 года - под властью Арагонской династии. В 1402-1416 годах столица Сицилийского королевства. В 1861 году вошла в состав Итальянского королевства.
Сохранились руины древне-греческих и римских сооружений (грандиозный амфитеатр - II век до н. э., одеон, форум и др.). После землетрясения 1693 года город восстанавливался по регулярному плану: длинные широкие прямые улицы, парки (Вилла Беллини, Ботанический сад - открыт в 1950-е годы, и др.), площади; многие постройки в стиле сицилийского барокко возведены по проектам архитектора Дж. Б. Ваккарини. В историческом центре города - квадратный в плане замок Кастелло-Урсино, воздвигнутый императором Фридрихом II Штауфеном в 1239-1250 годах (с 1934 года Городской музей; собрание античного, средне-векового и византийского искусства, галерея живописи и др.). Одна из главных площадей Катании - Пьяцца дель-Дуомо, на которую выходят фасады собора Святой Агаты (строился с 1092 года, перестроен в 1169 году и в XVII веке) и Ратуши; в центре площади - «Фонтан слона» (1735-1736 годы, архитектор Ваккарини; скульптура слона из лавы, поддерживающего древне-египетский обелиск, предположительно римской эпохи). Среди других сооружений - Ворота Гарибальди (1768 год, архитектор Ф. Батталья).
Среди научных учреждений - Институт химии и технологии полимеров, Астрофизическая обсерватория, Вулканологический институт. Университет (1434 год). Архив Катании (1854 год), библиотека (1931 год; ранее библиотека Бенедиктинского монастыря, основана в 1755 году, в 1867 году национализирована, 210 тысяч томов). Художественная галерея (работы художников Южной Италии XV-XIX веков). Минералогический музей. Дома-музеи В. Беллини, Дж. Верги, Э. Греко - уроженцев города.
Центр музыкальной жизни - оперный театр «Массимо Беллини» (открыт в 1890 году; архитекторы А. Скала и К. Сада), который служит основной концертной площадкой города. С 2002 года при театре функционирует Филармонический оркестр. Концерты камерной музыки, оперетты, драматические спектакли проходят в «Театро Санджорджи» (2002 год). Международный фестиваль «Музыкальное лето Катании» (1985 год). Музыкально-образовательныеучреждения: Музыкальный институт имени В. Беллини (1951 год), Музыкальный институт имени С. Ганасси (с углублённым изучением старинной музыки и музыкального исполнительства).
В 1994 году проходил чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Женский клуб по водному поло «Ориззонте» (бассейн «Незима ди Катанья», 1 тысяча мест) - 16-кратный чемпион Италии (1992-2008 годы), 7-кратный победитель Лиги чемпионов (1994, 1998, 2001-2002, 2004-2006 годы).
Катания - центр туризма (яхт-клубы, морской отдых, горнолыжный спорт; агротуризм) и торговли (в т. ч. розничной; многочисленные модные бутики). Ежегодно проводится сельско-хозяйственная ярмарка «Fiera Agrumaria». Важный промышленный центр; большая часть предприятий - мелкие и средние. Судоремонт, ремонт железно-дорожного подвижного состава, производство железно-дорожного оборудования, сельско-хозяйственной техники. Предприятия чёрной металлургии, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, фармацевтической, электротехнической и электронной (в т. ч. авиационное оборудование - компания «Agusta S. p. A.»), цементной промышленности. Пищевая промышленность (в т. ч. переработка томатов, оливок, табака; производство фруктовых консервов); производство оборудования для переработки сельско-хозяйственной продукции. Производство керамических изделий, традиционное изготовление щипковых музыкальных инструментов.
Иллюстрации:
Катания. Собор Святой Агаты (строился с 1092 года, перестроен в 1169 году и в XVII веке) и «Фонтан слона» (1735-1736 годы, архитектор Дж. Б. Ваккарини) на Пьяцца дель-Дуомо.
Катания. Оперный театр «Массимо Беллини». 1890 год. Архитекторы А. Скала, К. Сада.