КАТАНГА

Катанга — непризнанное государство на юге Республики Конго (Леопольдвиль) во время конголезского кризиса.

Выразителем сепаратистских настроений стала Конфедерация ассоциаций Катанги (КОНАКАТ), политическая организация народа лунда. Основную помощь КОНАКАТ получала от бельгийской «Юнион Миньер дю Катанга», которая осуществляла в К. 60 % мировой добычи кобальта, 10 % меди, платила 20 % всех собираемых в Конго налогов. 11 июля 1960 председатель провинциального правительства Моиз Чомбе в соответствии с разработанной бельгийцами конституцией объявил о независимости К. Налоги стали целиком поступать в казну К., местную жандармерию возглавили бельгийские офицеры, ее ряды пополнили белые наемники. Поначалу успешное наступление федеральных войск на К. при советской поддержке транспортными средствами стало главной причиной смещения премьер-министра П. Лумумбы 5 сентября 1960. Силовое подавление катангского сепаратизма войсками ООН блокировались западными державами. Генеральный секретарь ООН Д. Хаммаршельд погиб в авиакатастрофе 17 сентября 1961, направляясь на переговоры с Чомбе. Катангские формирования были окончательно разбиты войсками ООН в декабре 1962. 14 января 1963 Чомбе признал, что с отделением К. покончено.

Лит.: Винокуров Ю. Н., Орлова А. С., Субботин В. А. История Заира в новое и новейшее время. М., 1982; Мазов С. В. Холодная война в «сердце Африки». СССР и конголезский кризис, 1960—1964. М., 2015; Gérard-Libois J. Katanga Secession. London, 1966.