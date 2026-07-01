КАТАНДЗАРО

КАТАНДЗАРО - го­род на Юге Ита­лии , административный центр области Ка­лаб­рия и провинции Ка­танд­за­ро.

Население 93,7 тысчи человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в 8 км от залива Ску­ил­ла­че Ио­ни­че­ско­го моря; аван­порт Катандзаро - Ма­ри­на-ди-Ка­танд­за­ро. Железно-дорожный узел. Мост (од­но­про­лёт­ный виа­дук) че­рез реку Фью­ма­рел­ла (1962 год, архитектор Р. Мо­ран­ди) - один из са­мых круп­ных в ми­ре и круп­ней­ший в Ев­ро­пе (высота 110 м, дли­на свыше 468 м, ши­ри­на ар­ки у ос­но­ва­ния 231 м). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ла­ме­ция-Тер­ме.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, во 2-й половине IX века ви­зан­тий­ца­ми не­по­да­лёку от ан­тич­но­го города Скил­ле­ти­он (Ски­ла­ки­он) (греческое Σϰυλ­λήτιον, Σϰυλαϰιον; латинское Scylacium). Со­глас­но пре­да­нию, стра­дав­ших от на­бе­гов са­ра­цин жи­те­лей Ски­ла­циу­ма при­ве­ли на но­вое ме­сто жи­тель­ст­ва ви­зантийские пол­ко­вод­цы Кат­та­ро и Дза­ро; но­вый го­род был на­зван в их честь. В начале X века за­во­ё­ван ара­ба­ми, в 1060 году - нор­ман­на­ми. Император Фрид­рих II Штау­фен объявил Катандзаро не­по­сред­ст­вен­ным вла­де­ни­ем ко­ро­ны, пе­ре­дав управ­ле­ние го­ро­дом не­сколь­ким знат­ным семь­ям. С XV века Катандзаро на­хо­дил­ся под вла­стью Ара­гон­ской ди­на­стии. Из­вест­ный центр про­изводства шёл­ка (около 1470 года тка­чи из Катандзаро бы­ли при­гла­ше­ны во французские го­ро­да Тур и Ли­он). Во вре­мя Италь­ян­ских войн Катандзаро, вер­ный императору Кар­лу V, в 1528 году вы­дер­жал оса­ду французских войск. В XVII веке го­род по­стра­дал от чу­мы. Рас­по­ло­жен­ный в сейс­ми­че­ски опас­ной зо­не, раз­ру­шал­ся зем­ле­тря­се­ния­ми в 1638, 1783, 1832 годах. В 1861 году Катандзаро во­шёл в со­став Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. С 1970 года административный центр области Ка­лаб­рия.

В цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лась средне-вековая пла­ни­ров­ка. Большая часть зда­ний XII-XVIII веков не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лась. Руи­ны нор­манн­ско­го зам­ка (около 1060 года, раз­ру­шен в 1461 году), ка­фед­раль­ный со­бор (1121 год, вос­ста­нов­лен в 1960 году); церк­ви: Им­ма­ко­ла­та (Не­по­роч­но­го за­ча­тия; середина XIII века, пе­ре­страи­ва­лась в XVIII-XX веках), Сан­тис­си­мо-Ро­са­рио (XV-XVI века, не­од­но­крат­но пе­рестраи­ва­лась), Сан-Джо­ван­ни-Бат­ти­ста (1532 год), Сан-Рок­ко (середина XVIII века) и другие. Ака­де­мия изо­бра­зительного искусства (1972 год), Университет (1998 год), Государственная промышленная шко­ла (1907 год). Биб­лио­те­ки: му­ни­ци­паль­ная имени Ф. Де Но­би­ли (из­да­ния XVI века, ин­ку­на­бу­лы), Тор­го­вой па­ла­ты и другое. Му­зеи: провинции Ка­танд­за­ро (1879 год; с 1887 года на­хо­дит­ся в Городском пар­ке Вил­ла Трие­сте; со­б­ра­ние ан­тич­но­го, ви­зантийского искусства, май­о­ли­ки, ке­ра­ми­ки, бо­га­тая ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция - свыше 8 тысяч мо­нет), епар­хи­аль­ный, ка­рет, шёл­ка и другое. Те­ат­ры: «Мас­кь­я­ри»; «По­ли­теа­ма» (2002 год, архитектор П. Пор­то­ге­зи).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, гос­ти­нич­ное де­ло, де­ло­вые ус­лу­ги). За Катандзаро со­хра­ня­ет­ся сла­ва «шёл­ко­вой сто­ли­цы Ита­лии» (искусство шёл­ко­тка­че­ст­ва бы­ло ос­но­вой эко­но­мического рас­цве­та го­ро­да в сред­ние ве­ка и эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния; в середине 2000-х годов пред­став­ле­но в основном из­го­тов­ле­ни­ем су­ве­нир­ных из­де­лий из шёл­ка). Пред­при­ятия пи­ще­вой, ви­но­дельческой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической, тек­стиль­ной промышленности, ма­ши­но­строе­ния. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ин­вен­та­ря для охо­ты, рыб­ной лов­ли и под­вод­ной охо­ты («Armeria Posella», «Mister Fish» и ряд других не­боль­ших ком­па­ний). Тра­диционное ре­мес­лен­ное из­го­тов­ле­ние ко­ва­ных ме­тал­лических из­де­лий, ке­ра­ми­ки.

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