КАТАНДЗАРО
КАТАНДЗАРО - город на Юге Италии, административный центр области Калабрия и провинции Катандзаро.
Население 93,7 тысчи человек (2008 год). Расположен в 8 км от залива Скуиллаче Ионического моря; аванпорт Катандзаро - Марина-ди-Катандзаро. Железно-дорожный узел. Мост (однопролётный виадук) через реку Фьюмарелла (1962 год, архитектор Р. Моранди) - один из самых крупных в мире и крупнейший в Европе (высота 110 м, длина свыше 468 м, ширина арки у основания 231 м). Международный аэропорт Ламеция-Терме.
Основан, вероятно, во 2-й половине IX века византийцами неподалёку от античного города Скиллетион (Скилакион) (греческое Σϰυλλήτιον, Σϰυλαϰιον; латинское Scylacium). Согласно преданию, страдавших от набегов сарацин жителей Скилациума привели на новое место жительства византийские полководцы Каттаро и Дзаро; новый город был назван в их честь. В начале X века завоёван арабами, в 1060 году - норманнами. Император Фридрих II Штауфен объявил Катандзаро непосредственным владением короны, передав управление городом нескольким знатным семьям. С XV века Катандзаро находился под властью Арагонской династии. Известный центр производства шёлка (около 1470 года ткачи из Катандзаро были приглашены во французские города Тур и Лион). Во время Итальянских войн Катандзаро, верный императору Карлу V, в 1528 году выдержал осаду французских войск. В XVII веке город пострадал от чумы. Расположенный в сейсмически опасной зоне, разрушался землетрясениями в 1638, 1783, 1832 годах. В 1861 году Катандзаро вошёл в состав Итальянского королевства. С 1970 года административный центр области Калабрия.
В центре города сохранилась средне-вековая планировка. Большая часть зданий XII-XVIII веков неоднократно перестраивалась. Руины норманнского замка (около 1060 года, разрушен в 1461 году), кафедральный собор (1121 год, восстановлен в 1960 году); церкви: Иммаколата (Непорочного зачатия; середина XIII века, перестраивалась в XVIII-XX веках), Сантиссимо-Росарио (XV-XVI века, неоднократно перестраивалась), Сан-Джованни-Баттиста (1532 год), Сан-Рокко (середина XVIII века) и другие. Академия изобразительного искусства (1972 год), Университет (1998 год), Государственная промышленная школа (1907 год). Библиотеки: муниципальная имени Ф. Де Нобили (издания XVI века, инкунабулы), Торговой палаты и другое. Музеи: провинции Катандзаро (1879 год; с 1887 года находится в Городском парке Вилла Триесте; собрание античного, византийского искусства, майолики, керамики, богатая нумизматическая коллекция - свыше 8 тысяч монет), епархиальный, карет, шёлка и другое. Театры: «Маскьяри»; «Политеама» (2002 год, архитектор П. Портогези).
Основа городской экономики - сфера услуг (торговля, гостиничное дело, деловые услуги). За Катандзаро сохраняется слава «шёлковой столицы Италии» (искусство шёлкоткачества было основой экономического расцвета города в средние века и эпоху Возрождения; в середине 2000-х годов представлено в основном изготовлением сувенирных изделий из шёлка). Предприятия пищевой, винодельческой, деревообрабатывающей, химической, текстильной промышленности, машиностроения. Производство стройматериалов, инвентаря для охоты, рыбной ловли и подводной охоты («Armeria Posella», «Mister Fish» и ряд других небольших компаний). Традиционное ремесленное изготовление кованых металлических изделий, керамики.