КАТАЛОНСКОЕ МОРСКОЕ ПРАВО

Каталонское морское право — историографическое обозначение совокупности норм морского и торгового права в Арагонской Короне в Средние века.

В наиболее пространной редакции кодифицировано к концу XIV в. в манускрипте на каталанском языке «Книга Морского совета» (или «Книга Морского консульства», «Llibre del Consolat de Mar», первое печатное издание- инкунабула в 1484), базирующемся на более ранних сборниках и документах: например, барселонские «Морские обычаи» («Costumes de la Mar», середина XIII в.), «Обычаи Тортосы» («Costumes de Tortosa», 1270-е), отдельные положения валенсийских фуэрос (1261), различные постановления арагонских королей касательно морской торговли и т. п. Среди предшественников «Книги», написанных за пределами Арагонской Короны, в историографии выделяются отдельные итальянские источники по морскому праву, в частности пизанские «Constitutum usus» и «Breve consulum maris» (составлены в 1160-е).

«Книга Морского совета» включила в себя правовые установления, которыми руководствовались корабельщики и торговцы Арагонской Короны, уже с XI в. активно соперничавшие в Средиземноморье с мусульманскими и итальянскими купцами. Со 2-й половины XIII в. каталонцы начали формировать особые торгово-правовые объединения, напоминавшие средневековые гильдии — морские советы (ConsolatS de Mar, 1258 или 1282 — в Барселоне, 1283 — в Валенсии, 1326 — на Мальорке). В «Книге» собраны главным образом каталонские правовые акты (преимущественно барселонского Морского совета) с отдельными вкраплениями генуэзских, венецианских, пизанских и марсельских документов. Материал в источнике (свыше 330 глав) расположен без определенного порядка, принцип изложения — казуистический. Представленные в кодексе нормы регулировали правила торговли и навигации, устанавливали порядок кредитования, а также страхования жизни и товаров, определяли положения таможенной политики, гарантировали неприкосновенность жизни и имущества каталонских купцов и моряков. Встречались и отдельные бытовые предписания. Например, на корабле для борьбы с грызунами в обязательном порядке было необходимо держать котов (главы 67—68), которых покупали или заманивали на борт рыбой. Если судно оказывалось «заражено крысами» (gastat per rates) и на нем не было котов, то его капитан должен был компенсировать ущерб владельцам перевозимого товара.

Свод К. м. п., «Книга Морского совета», ознаменовала «золотой век» (XIV—XV вв.) каталонской морской торговли и экспансии, став на долгое время основой для взаимоотношений и образцом для создания других подобных законодательств средиземноморского торгового региона. Неоднократно переводилась на многие европейские языки: итальянский (1519, всего на протяжении XVI в. в итальянских землях опубликовано 8 переводов), испанский (1539), французский (1577) и др. Для каталонских земель «Книга» оставалась главным источником морского и торгового права вплоть до 1829, когда она была заменена общеиспанским торговым кодексом, испытавшем на себе значительное французское влияние.

Ист.: Llibre del Consolat de Mar / Ed. G. Colón i Domènech, A. Garcia i Sanz. 2ª ed. Lleida, 2008.

Лит.: История Испании. Т. 1 / Отв. ред. В. А. Ведюшкин, Г. А. Попова. М., 2012; Chiner Gimeno J. J., Galiana Chacón J. P. Del «Consolat de mar» al «Libro llamado Consulado de mar»: aproximación histórica // Libro llamado Consulado de mar (Valencia, 1539). Valencia, 2003; Montagut i Estragués T. El «Llibre de Consolat de Mar» y el ordenamiento jurídico del mar // Anuario de historia del derecho español. № 67. Madrid, 1997. Р. 201—218.