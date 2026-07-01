МОРСКОЕ ПРАВО
МОРСКОЕ ПРАВО - отрасль международного публичного права, определяющая правовой статус морских пространств, порядок пользования ими, а также режим эксплуатации морских ресурсов в мирных целях.
Морское право - одна из старейших отраслей международного права, а этапы его становления связаны с развитием экономических отношений и мирового рынка.
Первоначально нормы Морского права формировались как закрепление обычаев, сложившихся в странах и портах определённых морских регионов. Так, в VII-XVI веках действовали своды Морских правил, например византийский кодекс «Василики», Законы Висби на Балтике, «Олеронские свитки» на атлантическом побережье, Родосский морской кодекс, Кодекс Ганзы в Ганзейском союзе, «Консолато дель Маре» в Средиземноморье и др., касавшиеся в основном частноправовых аспектов Морского права.
Активные притязания государств на ресурсы и пространства Мирового океана в XX веке подтолкнули ООН к необходимости кодификации на международном уровне обычных норм Морского права и разработки новых универсальных норм, учитывающих развитие научно-технического прогресса и разнообразные интересы государств.
В 1958 году первая Женевская конференция по морскому праву одобрила 4 конвенции: об открытом море, о территориальном море и прилежащей зоне, о континентальном шельфе, о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря, а также Факультативный протокол, касающийся обязательного разрешения споров.
Вторая конференция ООН по морскому праву (1960 год) не смогла принять решения о ширине территориального моря и ширине зон рыболовной юрисдикции.
Третья конференция ООН по морскому праву разработала и одобрила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Более 300 универсальных, региональных и двусторонних договоров регулируют вопросы судоходства, рыболовства, предотвращения загрязнения морской среды, морских научных исследований, разработки минеральных ресурсов морского дна, безопасности мореплавания и др. Наряду с Конвенцией 1982 года, все они являются источниками международного морского права.
Специальные принципы морского права: свобода открытого моря, рациональное использование морских ресурсов, предотвращение загрязнения морской среды, безопасность мореплавания, необходимость морских научных исследований и др.
Нормы морского права определяют статус основных морских пространств: внутренних морских вод государства, территориального моря, прилежащей зоны, международных проливов, архипелажных вод, исключительной экономической зоны, континентального шельфа, открытого моря, замкнутых или полузамкнутых морей, морского дна.
Нормы морского права устанавливают порядок рыболовства, проведения научных исследований в Мировом океане, защиты Мирового океана от загрязнения и урегулирования споров, в т.ч. с помощью Международного трибунала по морскому праву и арбитражей по рыболовству, судоходству, защите и сохранению морской среды, морским научнымисследованиям.