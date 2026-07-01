МОРСКОЕ ПРАВО

МОРСКОЕ ПРАВО - от­расль ме­ж­ду­на­род­но­го пуб­лич­но­го пра­ва , оп­ре­де­ляю­щая пра­во­вой ста­тус морских про­странств, по­ря­док поль­зо­ва­ния ими, а так­же ре­жим экс­плуа­та­ции морских ре­сур­сов в мир­ных це­лях.

Морское право - од­на из ста­рей­ших от­рас­лей ме­ж­ду­народного пра­ва, а эта­пы его ста­нов­ле­ния свя­за­ны с раз­ви­ти­ем эко­но­мических от­но­ше­ний и ми­ро­во­го рын­ка.

Пер­во­на­чаль­но нор­мы Морского права фор­ми­ро­ва­лись как за­кре­п­ле­ние обы­ча­ев, сло­жив­ших­ся в стра­нах и пор­тах оп­ре­де­лён­ных морских ре­гио­нов. Так, в VII-XVI веках дей­ст­во­ва­ли сво­ды Морских пра­вил, например ви­зантийский ко­декс «Ва­си­ли­ки», За­ко­ны Вис­би на Бал­ти­ке, «Оле­рон­ские свит­ки» на ат­лан­ти­че­ском по­бе­ре­жье, Ро­дос­ский морской ко­декс, Ко­декс Ган­зы в Ган­зей­ском сою­зе, «Кон­со­ла­то дель Ма­ре» в Сре­ди­зем­но­мо­рье и др., ка­сав­шие­ся в основном ча­ст­но­пра­во­вых ас­пек­тов Морского права.

Ак­тив­ные при­тя­за­ния го­су­дарств на ре­сур­сы и про­стран­ст­ва Ми­ро­во­го океана в XX веке под­толк­ну­ли ООН к не­об­хо­ди­мо­сти ко­ди­фи­ка­ции на ме­ж­ду­народном уров­не обыч­ных норм Морского права и раз­ра­бот­ки но­вых уни­вер­саль­ных норм, учи­ты­ваю­щих раз­ви­тие на­учно-тех­нического про­грес­са и раз­но­об­раз­ные ин­те­ре­сы го­су­дарств.

В 1958 году пер­вая Же­нев­ская кон­фе­рен­ция по мор­ско­му пра­ву одоб­ри­ла 4 кон­вен­ции: об от­кры­том мо­ре, о тер­ри­то­ри­аль­ном мо­ре и при­ле­жа­щей зо­не, о кон­ти­нен­таль­ном шель­фе, о ры­бо­лов­ст­ве и ох­ра­не жи­вых ре­сур­сов от­кры­то­го мо­ря, а так­же Фа­куль­та­тив­ный про­то­кол, ка­саю­щий­ся обя­за­тель­но­го раз­ре­ше­ния спо­ров.

Вто­рая кон­фе­рен­ция ООН по мор­ско­му пра­ву (1960 год) не смог­ла при­нять ре­ше­ния о ши­ри­не тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря и ши­ри­не зон ры­бо­лов­ной юрис­дик­ции.

Тре­тья кон­фе­рен­ция ООН по мор­ско­му пра­ву раз­ра­бо­та­ла и одоб­ри­ла Кон­вен­цию ООН по мор­ско­му пра­ву 1982 года.

Бо­лее 300 уни­вер­саль­ных, ре­гио­наль­ных и дву­сто­рон­них до­го­во­ров ре­гу­ли­ру­ют во­про­сы су­до­ход­ст­ва, ры­бо­лов­ст­ва, пре­дот­вра­ще­ния за­гряз­не­ния морской сре­ды, морских на­учных ис­сле­до­ва­ний, раз­ра­бот­ки минеральных ре­сур­сов морского дна, безо­пас­но­сти море­пла­ва­ния и др. На­ря­ду с Кон­вен­ци­ей 1982 года, все они яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ка­ми ме­ж­ду­народного мор­ско­го пра­ва.

Спе­ци­аль­ные прин­ци­пы морского права: сво­бо­да от­кры­то­го мо­ря, ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние морских ре­сур­сов, пре­дот­вра­ще­ние за­гряз­не­ния морской сре­ды, безо­пас­ность мо­ре­пла­ва­ния, не­об­хо­ди­мость морских на­учных ис­сле­до­ва­ний и др.

Нор­мы морского права оп­ре­де­ля­ют ста­тус основных морских про­странств: внут­рен­них морских вод го­су­дар­ст­ва, тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря, при­ле­жа­щей зо­ны, ме­ж­ду­народных про­ли­вов, ар­хи­пе­лаж­ных вод, ис­клю­чи­тель­ной эко­но­мической зо­ны, кон­ти­нен­таль­но­го шель­фа, от­кры­то­го мо­ря, замк­ну­тых или по­лу­замк­ну­тых мо­рей, морского дна.

Нор­мы морского права ус­та­нав­ли­ва­ют по­ря­док ры­бо­лов­ст­ва, про­ве­де­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний в Ми­ро­вом океане, за­щи­ты Ми­ро­во­го океана от за­гряз­не­ния и уре­гу­ли­ро­ва­ния спо­ров, в т.ч. с по­мо­щью Ме­ж­ду­народного три­бу­на­ла по мор­ско­му пра­ву и ар­бит­ра­жей по ры­бо­лов­ст­ву, су­до­ход­ст­ву, за­щи­те и со­хра­не­нию морской сре­ды, морским на­учнымис­сле­до­ва­ни­ям.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)