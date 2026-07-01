КАТАЛОНСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКА

Группа каталонских наемников, действовавшая в Византии в 1303 – 1311 годах под руководством итальянского кондотьера Рожера де Флора.

В начале XIV века турки представляли серьезную угрозу для Византийской империи, и для борьбы с ними император Андроник II Палеолог решил привлечь западных наемников.

В 1302 г. после подписания Кальтабеллотского мира между Педро III Арагонским и Карлом I Анжуйским , завершившего войну за Южно-Итальянские земли, на Аппенинском полуострове было собрано большое количество воинов, которые искали новой службы, в основном каталонского происхождения.

Император Андроник II обратился к кондотьеру Рожеру де Флору, который набрал войско из каталонцев (по разным оценкам от 5500 до 10000 воинов) и отправился в Византию. На первых порах каталонским наемникам удалось одержать несколько побед над турками. В 1303 году Рожер даже женился на племяннице императора и получил титул Великого Дукса. Его войска удачно действовали в Малой Азии, однако мародерство и грабежи быстро изменили отношение к ним византийцев.

В 1305 г. Рожер был убит в Адрианополе. Соправитель Андроника II Михаил IX Палеолог напал на отряды наемников в Галлиполи, после чего уцелевшие воины Каталонской Компании переправились на Балканы. Там, под командованием нового предводителя, Де Рокафора, в союзе с болгарами они опустошали провинции Македонию и Фракию в течении двух лет. В 1306 – 1311 гг. солдаты компании несколько раз нападали на Афонский монастырь.

В 1310 году наемников пригласил к себе на службу герцог Афинский Готье V. Однако после невыплаты им жалования, каталонцы подняли бунт и в 1311 г. разгромили войско герцога, а сам он был убит. Новым правителем Афин был избран Де Рокафор, а Афинское герцогство стало вассалом Арагона вплоть до 1379 года.

Исторические источники :

Chronica, o descripcio dels fets, e hazanyes del inclyt Rey don Jaume Primer. Valencia, 1558.

Автор статьи: Крылов К.Е.