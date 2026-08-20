КАТАЛОНИЯ (исп. Cataluña, кат. Catalunya, лат. Catalonia)

Исторический регион на северо-востоке Пиренейского полуострова, в настоящее время автономная область в Испании. На севере Каталония граничит с Францией и Андоррой, на западе с регионом Арагоном, на юго-западе с Валенсией. Автономная область Каталония разделяется на 4 провинции: Барселона, Таррагона, Льейда, Жирона. Барселона является столицей Каталонии. Площадь Каталонии составляет более 32 тыс. км2, а население превосходит 7 млн. человек.

Название «Каталония», предположительно, происходит от топонима «Готалуния» (страна готов), обозначающему Таррагонскую провинцию римской Испании. Эти земли были предоставлены вестготам в начале V в.

Первоначально территория Каталонии была заселена иберами, выходцами из Северной Африки, которые обосновались на побережье. С VII в. до н. э. на севере Пиренейского полуострова начинают появляться греки, благодаря греческому импульсу возводились новые города, возникали колонии. В III в. до н. э. на территории будущей Каталонии оказываются карфагеняне. Несмотря на значительное внешнее воздействие, иберийская культура развивалась самостоятельно. В III в до н. э. начинается активная романизация Пиренейского полуострова, карфагеняне были вытеснены римлянами. Была основана провинция Тарраконесис (или Ближняя Испания). Как и метрополия, римская Испания в V в. н. э. подвергается набегам аланов, вандалов, вестготов. В период упадка Западной Римской империи территория Каталонии входила в состав Королевства вестготов. Однако в начале VII в. происходит новое вторжение на Пиренейский полуостров, на сей раз мавры захватывают Каталонию. В 713 г. пала Барселона. Арабское владычество продлилось в регионе не долго, в 785 – 801 гг. большая часть территории области была отвоевана франками. Таким образом, Каталония вошла в состав Испанской марки . В конце IX в. практически все каталонские земли были переданы Карлом Лысым в наследство Вильфреду Волосатому. Обретение Каталонией независимости относится к X в. В 988 г. граф Барселоны Баррель II отказался присягнуть новой династии Капетингов .

Каталонские правители активно стремились к расширению своих владений. Графу Раймонду Беренгарию III в 1112 г. с помощью династического брака удалось заполучить Прованс . Позднее, при графе Раймонде Беренгарие IV вновь с помощью династического брака к Каталонии присоединяется Арагон. В XII в. была завершена Реконкиста Каталонии, что позволило начать экспансионистскую политику, которая, однако, не увенчалась успехом на севере, и каталонские правители вынуждены были отказаться от всех территорий за Пиренеями. На юге же каталонцам удалось завоевать Валенсию, Мурсию и Балеарские острова. После покорения Сицилии отношения Каталонии с папой римским и Францией осложнились. Каталонцы успешно развивались в области торговли. Однако в конце XIV – начале XV в. наблюдались кризисные явления в экономической жизни региона. Противоречия между короной и кортесами привели к крупномасштабному восстанию, в результате которого Каталония была объединена с Арагонской короной и потеряла свое экономическое и политическое влияние.

Начиная с XVII в. в Каталонии зародилось мощное сепаратистское движение. Во время войны за испанское наследство каталонцы выступали на стороне Бурбонов, однако Филипп V Бурбон в 1714 г. отменил важнейшие каталонские вольности. Новое административное деление Испании, вступившее в силу в 1833 г., упразднило Каталонию как цельную территорию, что вызвало новый подъем сепаратизма. Спустя сто лет, в период республики, Каталония получила статус автономии и собственный парламент. Победа диктатуры Франко в гражданской войне привела к ликвидации каталонской автономии и подавлению национальных движений.

После смерти Франко в Каталонии был восстановлен Женералитат, а в 1979 г. Каталония вновь получила автономный статус. Каталонский стал официальным языком в регионе наравне с испанским, активно начала возрождаться культура. В 1992 г. в Барселоне прошли летние Олимпийские игры. В конце XX – начале XXI в. наблюдается новая волна каталонского сепаратизма. Многие каталонцы выступают не только за расширение автономии, но и за полное отделение от Испании.

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Флаг Каталонии.

Автор статьи: Медведь А.О.