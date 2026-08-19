КАТАЛОНИЯ
КАТАЛОНИЯ - историческая область на северо-востоке Пиренейского полуострова; административно-территориальная единица (автономное сообщество) Испании.
Площадь 32,1 тысяч км2. Население 7,4 миллиона человек (2008 год). Состоит из 4 провинций - Барселоны, Таррагоны, Лериды, Жероны. Главный город - Барселона.
В древности была населена иберами. В VII веке до н. э. территорию Каталонии стали осваивать греки [крупнейшая колония Эмпорион (’Εμπόριον) основана в VI веке]. В период 2-й Пунической войны Каталония попала под власть римлян, входила в состав провинции Испания Ближняя, со времён императора Августа - провинция Таррагона. Около 415 года н. э. захвачена вестготами, в 713-714 годах - арабами. В 785-811 годах отвоёвана франками, земли Каталонии образовали Испанскую марку. К концу IX века правители графств Испанской марки добились фактической независимости от франкских королей, началось их объединение вокруг Барселонского графства. В 1137 году в результате брака Рамона Беренгера IV с арагонской принцессой Петронилой Барселонское графство объединилось на основе личной унии с королевством Арагон. В 1162 году королём Арагона стал сын Рамона Беренгера IV - Альфонсо II Целомудренный, Каталония вошла в состав Арагона. Тогда же в официальных документах появилось название «Каталония», служившее для обозначения территории Барселонского графства и примыкавших к нему земель. После присоединения к Арагону Каталония сохранила значительную политическую самостоятельность, являлась наиболее экономически развитой частью королевства. С 1479 года одна из провинций объединённых королевств Кастилия и Арагон. Централизаторская политика испанского правительства стала причиной восстания, начавшегося в Каталонии в 1640 году, в ходе которого французский король Людовик XIII был провозглашён графом Барселонским. В 1652 году испанское правительство подавило восстание, однако было вынуждено подтвердить привилегии Каталонии. В период войны за Испанское наследство Каталония поддержала претендента от Габсбургов - эрцгерцога Карла. После воцарения Бурбонов испанское правительство в 1714 году фактически отменило основные каталонские вольности (закреплено указом 1716 года). В 1808 году Каталония оккупирована французскими войсками Наполеона I Бонапарта, в 1812-1814 годах аннексирована Францией. Пострадала в ходе карлистских войн. В конце XIX века в Каталонии оформилось политическое движение за предоставление области особых прав. В 1914 году в Каталонии был создан единый орган местного самоуправления - Манкомунидад (в 1925 году ликвидирован диктатором М. Примо де Риверой). После установления Испанской республики (смотрите Испанская революция 1931-1939 годов) испанские Учредительные кортесы приняли статут об автономии Каталонии (09.09.1932 года), в соответствии с которым 20.11.1932 года был избран каталонский парламент и сформировано местное правительство. В октябре 1934 года в Каталонии произошло вооруженное восстание против вхождения в состав испанского правительства представителей правых сил. После его подавления каталонское автономное управление было фактически ликвидировано. В 1936 году с победой Народного фронта на выборах в кортесы автономия Каталонии была восстановлена. В феврале 1939 года захвачена франкистами и лишена статуса автономии. В 1979 году в соответствии с принятой Конституцией Испании 1978 года получила статус автономии. В 2006 году был принят новый Статут Каталонии, признавший каталонцев нацией, обладающей суверенитетом в вопросах внутренней политики, культуры и пр.