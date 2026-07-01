КАТАЛОНЦЫ
КАТАЛОНЦЫ - народ на северо-востоке Испании, основное население Каталонии.
Численность около 7 миллионов человек (2007 год, оценка). Живут также на юго-востоке Франции (в основном в департаменте Восточные Пиренеи - в так называемой Северной Каталонии; свыше 200 тысяч человек, 2008 год, оценка), в Италии (в основном в городе Альгеро на Сардинии - около 20 тысяч человек), Германии (около 50 тысяч человек), а также в Аргентине (180 тысяч человек), Бразилии (70 тысяч человек), Мексике (свыше 50 тысяч чел.) и других странах. В Каталонии 74,5% каталонцев владеют каталанским языком (2001 год, перепись); 41,7% каталонцев называют родным каталанский язык, 55,3% - испанский; 0,1% (6,7 тысяч человек в области Валь д’Аран на северо-западе Каталонии) владеют гасконским аранским языком, признанным в Каталонии официальным языком. По языковой принадлежности к каталонцам многие авторы причисляют также андоррцев, валенсийцев, балеарцев и часть арагонцев, хотя для них основным является местное (областное) самосознание, отрицающее общекаталонское единство. Верующие - католики.
Предки каталонцев - иберы, испытавшие кельтское, греческое и финикийское влияние, во время римского господства подвергшиеся романизации. В формировании каталонии важную роль сыграли франкское завоевание конца VIII века и связи с Южной Францией. После 1714 года усилилась кастилизация каталонцев, каталанский язык был вытеснен из официальной сферы. С 1840-х годов развернулось национальное движение каталонцев. С обретением Каталонией в 1979 году автономии проходит процесс лингвистической каталанизации.
Для традиционного сельского хозяйства каталонцев характерно развитие виноградарства, для художественного ремесла - производство стекла, фаянса и изразцов-асулехос (таулель), особый стиль ковки (форжа каталана). В центральной и приморской Каталонии распространены преимущественно хутора (мас), в Пиренейской области - деревни. Жилище (мазиа) - каменное, белёное, двухэтажное, с чердаком, часто с наружной галереей с полукруглыми арками. Традиционная женская одежда - короткая юбка с передником, кофта с короткими рукавами, шаль с перекрещёнными на груди концами, ажурные нарукавники (манготс). Для мужской одежды характерны красный колпак с широкой загнутой вперёд верхушкой (барретина) и чёрный плащ или клетчатый плед, ажурные головные сетки (гандайя). Традиционное блюдо - варёное мясо разных сортов (говядина, свинина, птица) или колбаса с картофелем и фасолью (корнадалья) и оставшийся от их варки бульон с лапшой (эскуделья). Каталонци отмечают день падения Барселоны в 1714 году (11 сентября - Национальный день Каталонии). Среди общественных обычаев - посещение монастыря Монсеррат, «и́гры цветов» - проводившиеся в средние века и возобновлённые в 1859 году состязания на лучшее литературное произведение на каталанском языке. Традиционное домохозяйство (каза) возглавляется старшим мужчиной (кап де каза) и его женой (местресса), наследуется старшими сыном (эреу) или дочерью (пубилья); остальные наследники в обязательном порядке выделяются после заключения брака. Система терминов родства линейного типа.
Устное творчество. Среди вокальных жанров преобладают баллады (с традиционной и современной местной тематикой), религиозные песни гоч (посвящены Деве Марии или местным святым). Основной танец - круговой сардана; сопровождается игрой ансамбля, называемого кобла (обычно состоит из 10 мужчин - главным образом исполнителей на разных духовых инструментах, может включать флейтиста с малым барабаном, контрабасиста). Национальная мужская акробатическая игра эльс кастельс - построение 6-7-рядной пирамиды - сопровождается игрой гральеров (исполнителей на духовом язычковом инструменте гралья). Некоторые танцы связаны с христианской тематикой. В 1-й половине XX века были распространены сельские балы и праздники с музыкой, в которых нередко принимали участие бродячие музыканты с мандолинами, гитарами, смычковыми инструментами (например, с корпусом из высушенной тыквы), мембранофонами.
Иллюстрация:
Каталонцы. На улицах Барселоны.