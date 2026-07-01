КАТАЛОНЦЫ

КАТАЛОНЦЫ - на­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ис­па­нии, основное на­се­ле­ние Ка­та­ло­нии .

Чис­лен­ность около 7 миллионов человек (2007 год, оцен­ка). Жи­вут так­же на юго-вос­то­ке Фран­ции (в основном в департаменте Восточные Пи­ре­неи - в так называемой Северной Ка­та­ло­нии; свыше 200 тысяч человек, 2008 год, оцен­ка), в Ита­лии (в основном в городе Аль­ге­ро на Сар­ди­нии - около 20 тысяч человек), Гер­ма­нии (около 50 тысяч человек), а так­же в Ар­ген­ти­не (180 тысяч человек), Бра­зи­лии (70 тысяч человек), Мек­си­ке (свыше 50 тысяч чел.) и других стра­нах. В Ка­та­ло­нии 74,5% каталонцев вла­де­ют ка­та­лан­ским язы­ком (2001 год, пе­ре­пись); 41,7% каталонцев на­зы­ва­ют род­ным ка­та­лан­ский язык, 55,3% - ис­пан­ский; 0,1% (6,7 тысяч человек в области Валь д’Аран на се­ве­ро-за­па­де Ка­та­ло­нии) вла­де­ют гас­кон­ским аран­ским язы­ком, при­знан­ным в Ка­та­ло­нии официальным язы­ком. По язы­ко­вой при­над­леж­но­сти к каталонцам многие ав­то­ры при­чис­ля­ют так­же ан­дорр­цев, ва­лен­сий­цев, ба­ле­ар­цев и часть ара­гон­цев, хо­тя для них ос­нов­ным яв­ля­ет­ся ме­ст­ное (об­ла­ст­ное) са­мо­соз­на­ние, от­ри­цаю­щее об­ще­ка­та­лон­ское един­ст­во. Ве­рую­щие - ка­то­ли­ки.

Пред­ки каталонцев - ибе­ры, ис­пы­тав­шие кельт­ское , греческое и фи­ни­кий­ское влия­ние, во вре­мя римского гос­под­ства под­верг­шие­ся ро­ма­ни­за­ции. В фор­ми­ро­ва­нии каталонии важ­ную роль сыг­ра­ли франк­ское за­вое­ва­ние конца VIII века и свя­зи с Южной Фран­ци­ей. По­сле 1714 года уси­ли­лась кас­ти­ли­за­ция каталонцев, ка­та­лан­ский язык был вы­тес­нен из официальной сфе­ры. С 1840-х годов раз­вер­ну­лось национальное дви­же­ние каталонцев. С об­ре­те­ни­ем Ка­та­ло­ни­ей в 1979 году ав­то­но­мии про­хо­дит про­цесс лин­гвис­тической ка­та­ла­ни­за­ции.

Для тра­диционного сельского хозяйства каталонцев ха­рак­тер­но раз­ви­тие ви­но­гра­дар­ст­ва, для ху­дожественного ре­мес­ла - про­изводство стек­ла, фа­ян­са и из­раз­цов-асу­ле­хос (тау­лель), осо­бый стиль ков­ки (фор­жа ка­та­ла­на). В центральной и при­мор­ской Ка­та­ло­нии рас­про­ст­ра­не­ны пре­имущественно ху­то­ра (мас), в Пи­ре­ней­ской об­лас­ти - де­рев­ни. Жи­ли­ще (ма­зиа) - ка­мен­ное, бе­лё­ное, двух­этаж­ное, с чер­да­ком, час­то с на­руж­ной га­ле­ре­ей с по­лу­круг­лы­ми ар­ка­ми. Тра­диционная жен­ская оде­ж­да - ко­рот­кая юб­ка с пе­ред­ни­ком, коф­та с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми, шаль с пе­ре­кре­щён­ны­ми на гру­ди кон­ца­ми, ажур­ные на­ру­кав­ни­ки (ман­готс). Для муж­ской оде­ж­ды ха­рак­тер­ны крас­ный кол­пак с ши­ро­кой за­гну­той впе­рёд вер­хуш­кой (бар­ре­ти­на) и чёр­ный плащ или клет­ча­тый плед, ажур­ные го­лов­ные сет­ки (ган­дайя). Тра­диционное блю­до - ва­рё­ное мя­со раз­ных сор­тов (го­вя­ди­на, сви­ни­на, пти­ца) или кол­ба­са с кар­то­фе­лем и фа­со­лью (кор­на­да­лья) и ос­тав­ший­ся от их вар­ки буль­он с лап­шой (эс­ку­де­лья). Каталонци от­ме­ча­ют день па­де­ния Бар­се­ло­ны в 1714 году (11 сентября - Национальный день Ка­та­ло­нии). Сре­ди об­щественных обы­ча­ев - по­се­ще­ние монастыря Мон­сер­рат, «и́г­ры цве­тов» - про­во­див­шие­ся в сред­ние ве­ка и во­зоб­нов­лён­ные в 1859 году со­стя­за­ния на луч­шее литературное про­из­ве­де­ние на ка­та­лан­ском языке. Тра­диционное до­мо­хо­зяй­ст­во (ка­за) воз­глав­ля­ет­ся стар­шим муж­чи­ной (кап де ка­за) и его же­ной (ме­ст­рес­са), на­сле­ду­ет­ся стар­ши­ми сы­ном (эреу) или до­че­рью (пу­би­лья); ос­таль­ные на­след­ни­ки в обя­зательном по­ряд­ке вы­де­ля­ют­ся пос­ле за­клю­че­ния бра­ка. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па.

Уст­ное твор­че­ст­во. Сре­ди во­каль­ных жан­ров пре­об­ла­да­ют бал­ла­ды (с тра­диционной и современной ме­ст­ной те­ма­ти­кой), ре­лигиозные пес­ни гоч (по­свя­ще­ны Де­ве Ма­рии или ме­ст­ным свя­тым). Основной та­нец - кру­го­вой сар­да­на; со­про­во­ж­да­ет­ся иг­рой ан­самб­ля, на­зы­вае­мо­го коб­ла (обыч­но со­сто­ит из 10 муж­чин - главным образом ис­пол­ни­те­лей на раз­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах, мо­жет вклю­чать флей­ти­ста с ма­лым ба­ра­ба­ном, кон­тра­ба­си­ста). Национальная муж­ская ак­ро­ба­тическая иг­ра эльс кас­тельс - по­строе­ние 6-7-ряд­ной пи­ра­ми­ды - со­про­во­ж­да­ет­ся иг­рой граль­е­ров (ис­пол­ни­те­лей на ду­хо­вом языч­ко­вом ин­ст­ру­мен­те гра­лья). Не­ко­то­рые тан­цы свя­за­ны с хри­сти­ан­ской те­ма­ти­кой. В 1-й половине XX века бы­ли рас­про­стра­не­ны сель­ские ба­лы и празд­ни­ки с му­зы­кой, в ко­то­рых не­ред­ко при­ни­ма­ли уча­стие бро­дя­чие му­зы­кан­ты с ман­до­ли­на­ми, ги­та­ра­ми, смыч­ко­вы­ми ин­ст­ру­мен­та­ми (например, с кор­пу­сом из вы­су­шен­ной ты­к­вы), мем­бра­но­фо­на­ми.

Иллюстрация:

Ка­та­лон­цы. На ули­цах Бар­се­ло­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)