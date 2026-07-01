В закладки
КАТАЛЕКТИКА
КАТАЛЕКТИКА - подраздел стиховедения, учение о клаузулах (окончаниях) стиха, особенно о случаях несовпадения конца стиха и конца стопы.
Так, акаталектическими (полномерными) считаются мужские окончания в ямбах и анапестах, женские в хореях и амфибрахиях, дактилические в дактилях; каталектическими (усечёнными) - мужские окончания в хореях, амфибрахиях, дактилях, женские в дактилях; гиперкаталектическими (наращёнными) - женские окончания в ямбах и анапестах, дактилические в ямбах, анапестах, хореях и амфибрахиях. В русском стиховедении эта терминология малоупотребительна.
38