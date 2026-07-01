КАТАЛЕКТИКА

КАТАЛЕКТИКА - под­раз­дел сти­хо­ве­де­ния, уче­ние о клау­зу­лах (окон­ча­ни­ях) сти­ха, осо­бен­но о слу­ча­ях не­сов­па­де­ния кон­ца сти­ха и кон­ца сто­пы.

Так, ака­та­лек­ти­че­ски­ми (пол­но­мер­ны­ми) счи­та­ют­ся муж­ские окон­ча­ния в ям­бах и ана­пе­стах, жен­ские в хо­ре­ях и ам­фиб­ра­хи­ях, дак­ти­ли­че­ские в дак­ти­лях ; ка­та­лек­ти­че­ски­ми (усе­чён­ны­ми) - муж­ские окон­ча­ния в хо­ре­ях, ам­фиб­ра­хи­ях, дак­ти­лях, жен­ские в дак­ти­лях; ги­пер­ка­та­лек­ти­че­ски­ми (на­ра­щён­ны­ми) - жен­ские окон­ча­ния в ям­бах и ана­пе­стах, дак­ти­ли­че­ские в ям­бах, ана­пе­стах, хо­ре­ях и ам­фиб­ра­хи­ях. В русском сти­хо­ве­де­нии эта тер­ми­но­ло­гия ма­ло­упот­ре­би­тель­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)