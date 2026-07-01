КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ (лат. campi Catalaunici, от catalauni, названия племени каталавнов)

Равнина на р. Марна, современная Шампань.

Равнину населяло кельтское племя каталавнов, главный город – Дурокаталаун. В июне 451 г. на Каталаунских полях произошла битва между союзными войсками Западной Римской империи и вестготов и гуннами и германцами под началом Аттилы. Римско-вестготcким войском командовали Флавий Аэций, Теодорих и присоединившийся к ним алан Сангибан.

Сражение описал Иордан в «О происхождении и деяниях гетов». Ночью, вероятно, на встречном марше, столкнулись франки (союзники римлян) и гепиды из войска Аттилы и завязалась беспорядочная резня. На утро диспозиция прояснилась: римлян и Аттилу разделял высокий холм посреди поля, который успели занять первые. На левом фланге римлян стояли войска Аэция, в центре Сангибана, на правом – Теодориха. Аттила занимал центр, остготы занимали левый фланг. Сражение началось во второй половине дня. Гунны безуспешно атаковали вершину холма, позже Аттила возглавил атаку самостоятельно, битва длилась до глубокой ночи. Ночью погиб Теодорих, был ранен его сын Торисмунд, но вестготы смогли запереть гуннов в их лагере. На следующий день римляне решили взять Аттилу измором, но после обнаружения тела Теодориха Торисмунд был избран войском королем и отправился в Тулузу, чтобы утвердить там свою власть.

Вестготы покинули поле боя, а позже беспрепятственно ушли и гунны. Общие потери сторон составили более 150 000 человек. Аттила не был разгромлен, но оставил поле битвы и был вынужден до следующего года оставить Галлию.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев