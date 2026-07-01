КАТАЛАНСКИЙ ЯЗЫК

КАТАЛАНСКИЙ ЯЗЫК - язык ка­та­лон­цев .

Один из официальных язы­ков ав­то­ном­ных об­лас­тей Ка­та­ло­ния, Ва­лен­сия, Ба­ле­ар­ские острова (Ис­па­ния) и государства Ан­дор­ра. Рас­про­стра­нён так­же в соседних рай­онах Арагона и Мурсии, во Фран­ции (ис­то­рическая об­ласть Рус­силь­он), в городе Аль­ге­ро (остров Сар­ди­ния, Ита­лия), на ча­сти тер­ри­то­рии Ара­го­на (Ис­па­ния). Общее чис­ло го­во­ря­щих 9,9 миллиона человек (2001 год, оценка), в т. ч. в Ис­па­нии 9,5 миллионов человек, во Фран­ции 125 тысяч человек; ещё около 2,3 миллионов человек понимают каталанский язык.

Каталанский язык от­но­сит­ся к западным ро­ман­ским язы­кам (окситано-романская подгруппа). Име­ет 2 груп­пы диа­лек­тов : вос­точ­ную (центральный, ба­ле­ар­ский, рус­силь­он­ский, аль­гер­ский) и за­пад­ную [северо-западный, южный (переходный к ва­ленсийскому), валенсийский]. В об­лас­ти фо­не­тики ха­рак­те­ри­зу­ет­ся слож­ным кон­со­нан­тиз­мом, ва­риа­тив­но­стью реа­ли­за­ций фо­нем в ре­чи. В мор­фо­ло­гии и лек­си­ке бли­зок к ок­си­тан­ско­му язы­ку. От­ли­чительная чер­та каталанского языка - на­ли­чие пе­ри­фра­стичечкого пре­те­ри­та ин­ди­ка­ти­ва (изъ­явительного на­кло­не­ния): vaig cantar ‘я пел’. В син­так­си­се и лек­си­ке ве­ли­ко влия­ние испанского язы­ка.

Литературный каталанский язык раз­ви­ва­ет­ся с середины XIII века. Современный литературный язык (в его ос­но­ве ле­жит цен­траль­ный диа­лект) сло­жил­ся в ре­зуль­та­те пе­ре­ра­бот­ки пи­са­те­ля­ми XIX-XX веков язы­ка клас­сической средне-вековой литературы. Су­ще­ст­ву­ют так­же ре­гио­наль­ные ва­ри­ан­ты литературного язы­ка (ва­лен­сий­ский, ба­ле­ар­ский, рус­силь­он­ский) с не­зна­чительными от­ли­чия­ми в фо­не­ти­ке и мор­фо­ло­гии. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та. Пер­вые па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти от­но­сят­ся к XI-XII векам, в т. ч. пе­ре­вод ко­дек­са вест­гот­ских за­ко­нов (конек XII века) и «Ho­mi­lies d’Or­ga­nyà» (сбор­ник про­по­ве­дей из це­рк­ви в городе Ор­га­нья; конец XII - начало XIII веков).

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