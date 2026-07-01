КАТАЛАНСКИЙ ЯЗЫК
КАТАЛАНСКИЙ ЯЗЫК - язык каталонцев.
Один из официальных языков автономных областей Каталония, Валенсия, Балеарские острова (Испания) и государства Андорра. Распространён также в соседних районах Арагона и Мурсии, во Франции (историческая область Руссильон), в городе Альгеро (остров Сардиния, Италия), на части территории Арагона (Испания). Общее число говорящих 9,9 миллиона человек (2001 год, оценка), в т. ч. в Испании 9,5 миллионов человек, во Франции 125 тысяч человек; ещё около 2,3 миллионов человек понимают каталанский язык.
Каталанский язык относится к западным романским языкам (окситано-романская подгруппа). Имеет 2 группы диалектов: восточную (центральный, балеарский, руссильонский, альгерский) и западную [северо-западный, южный (переходный к валенсийскому), валенсийский]. В области фонетики характеризуется сложным консонантизмом, вариативностью реализаций фонем в речи. В морфологии и лексике близок к окситанскому языку. Отличительная черта каталанского языка - наличие перифрастичечкого претерита индикатива (изъявительного наклонения): vaig cantar ‘я пел’. В синтаксисе и лексике велико влияние испанского языка.
Литературный каталанский язык развивается с середины XIII века. Современный литературный язык (в его основе лежит центральный диалект) сложился в результате переработки писателями XIX-XX веков языка классической средне-вековой литературы. Существуют также региональные варианты литературного языка (валенсийский, балеарский, руссильонский) с незначительными отличиями в фонетике и морфологии. Письменность на основе латинского алфавита. Первые памятники письменности относятся к XI-XII векам, в т. ч. перевод кодекса вестготских законов (конек XII века) и «Homilies d’Organyà» (сборник проповедей из церкви в городе Органья; конец XII - начало XIII веков).