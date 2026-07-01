КАТАЛАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КАТАЛАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра ка­та­лон­цев .

Раз­ви­ва­ет­ся на ка­та­лан­ском языке в Ис­па­нии (ис­то­рической об­лас­ти Ка­та­ло­ния, Ва­лен­сия, Ба­ле­ар­ские острова) и Фран­ции (ис­то­рическая область Рус­силь­он). В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья су­ще­ст­во­ва­ла пре­имущественно в фор­ме уст­но­го народного твор­че­ст­ва, не­мно­го­численные за­пи­си отдельных про­из­ве­де­ний бы­ли сде­ла­ны позд­нее на латинском языке. Древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся литературный па­мят­ник на ка­та­лан­ском языке - сборник про­по­ве­дей из церкви в городе Ор­га­нья (конец XII - начало XIII веков). На­ря­ду с ре­лигиозной литературой в XII-XIII веках раз­ви­ва­лась ры­цар­ская по­эзия на про­вансском языке (близ­ком ка­та­лан­ско­му), пред­став­лен­ная твор­че­ст­вом тру­ба­ду­ров Б. де Па­ло­ля, Г. де Бер­га­ды, Г. де Ка­бе­ста­ня и других. С середины XIII века по­лу­чил рас­про­стра­нение жанр хро­ни­ки на ка­та­лан­ском языке (Джау­ме I, Б. Деск­лот, Р. Мун­та­нер и др.). Р. Лул­лий про­сла­вил­ся как по­эт, а так­же как ав­тор пер­во­го ро­ма­на на ка­та­лан­ском языке («Кни­га о Блан­кер­не», конец XIII века). В XIV веке по­лу­чи­ла раз­ви­тие мо­ра­ли­стическая про­за (А. де Ви­ла­но­ва, Б. Мед­же, Ф. Эши­ме­нис и др.). В твор­че­ст­ве по­этов Д. Мар­ка, П. Мар­ка, Б. де Со, А. Тур­ме­ды и других ощу­ти­мо влия­ние ли­ри­ки про­ванских тру­ба­ду­ров и ро­ма­нов бре­тон­ско­го цик­ла. На ре­нес­санс­ные итальянские об­раз­цы ори­ен­ти­ро­ва­но твор­че­ст­во Ж. де Сан-Джор­ди, А. Феб­ре­ра и др. По­эзия А. Мар­ка ста­ла вер­ши­ной ре­нес­санс­ной ка­та­лан­ской ли­ри­ки. Пуб­ли­ка­ция ры­цар­ско­го ро­ма­на «Ти­рант Бе­лый» Ж. Мар­ту­ре­ля и М. де Галь­бы (1490 год) вы­зва­ла мас­со­вый ин­те­рес к это­му жан­ру не толь­ко в Ка­та­ло­нии и Ва­лен­сии, но и во всей Ис­па­нии.

В XVI-XVIII веках каталанская литература пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од упад­ка, её воз­ро­ж­де­ние на­блю­да­ет­ся в начале XIX века. «Ода к ро­ди­не» Б.К. Ари­бау (1833 год) ста­ла од­ним из пер­вых про­яв­ле­ний ро­ман­тиз­ма в каталанской литературе, пред­став­лен­но­го так­же твор­че­ст­вом В. Ба­ла­ге­ра, Ж. Вер­да­ге­ра-и-Сан­та­ло (по­эма «Ат­лан­ти­да», 1877 год, и др.), Дж. Ру­био-и-Ор­са, А. Блан­ка и др. В каталанской литературе 2-й половины XIX века до­ми­ни­ро­ва­ла про­за. Ис­то­рический ро­ман «Си­рот­ка из Ме­нар­ге­са, или Аго­ни­зи­рую­щая Ка­та­ло­ния» А. де Бо­фа­ру­ля (1862 год) от­ра­зил влия­ние В. Скот­та. Кос­тум­бризм яр­ко про­явил­ся в твор­че­ст­ве Н. Оль­е­ра и др. На­ту­ра­ли­стические тен­ден­ции за­мет­ны в про­зе Р. Ка­зель­яса, П. Ко­ро­ми­не­са, В. Ка­та­ла (псевдоним К. Аль­берт) и др. На ру­бе­же XIX-XX веков ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся те­атр; наи­бо­лее зна­чительный дра­ма­тург это­го вре­ме­ни - А. Ги­ме­ра, в твор­че­ст­ве ко­то­ро­го со­еди­ня­ют­ся тра­ди­ции реа­лиз­ма и сим­во­лиз­ма (дра­мы «Ма­рия Ро­за», 1894 год, «До­ли­на», 1897 год, и др.).

За­мет­ным яв­ле­ни­ем литературной жиз­ни ру­бе­жа XIX-XX веков ста­ла дея­тель­ность груп­пы «но­усен­ти­стов», твор­че­ст­во ко­то­рых оз­на­ме­но­ва­ло по­яв­ле­ние мо­дер­низ­ма в каталанской литературе: Дж. Ма­ра­галь (по­этический сборник «Ви­де­ния и пес­ни», 1900 год, и др.), Дж.М. де Са­гар­ра, Дж. Кар­нер (по­этический сборник «На­прас­ный дар», 1924 год, и др.), Дж. Аль­ко­вер, К. Ри­ба и др. В 1920-х годах за­ро­дил­ся аван­гар­дизм (твор­че­ст­во А. Эск­ла­зан­са, Дж.В. Фо­ша, Дж. Сал­ва­та Па­па­сей­та и др.). Реа­ли­стическое на­прав­ле­ние пред­став­ле­но про­из­ве­де­ния­ми про­заи­ков Т. Гар­се­са, К. Саль­ва­до­ра, Дж. Пла и др. По­сле ут­вер­жде­ния фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма каталанская литература пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од упад­ка, толь­ко в конце 1950-х годов вновь на­ча­ли из­да­вать­ся кни­ги и прес­са на ка­та­лан­ском языке. В 1950-1980-х годах раз­ви­ва­лась про­ник­ну­тая пси­хо­ло­гиз­мом реа­ли­стическая про­за (М. Ро­де­ре­да, М. Ари­мань, Ф. Валь­вер­ду, Р. Фольш-и-Ка­ма­рас, М. Ройг и др.). По­эзия пред­став­ле­на име­на­ми С. Эс­приу (по­этический сборник «Шку­ра бы­ка», 1960 год, и др.), Пе­ре Куар­та (настоящее имя Ж. Оли­вер; по­этический сборник «Оп­ла­чен­ные ка­ни­ку­лы», 1960 год, и др.), Дж. Тек­си­до­ра, Х. Брос­сы, Х. Ко­ло­ми­не­са, Г. Фер­ра­те­ра, Л. Аль­пе­ра, П. Жим­фер­ре­ра и др. В конце XX - начале XXI веков на­блю­да­ет­ся ин­тен­сив­ное раз­ви­тие ка­та­лан­ской сло­вес­но­сти; сре­ди из­вест­ных пи­са­те­лей - К. Мон­зо, Х. Мон­ка­да, К. Рие­ра, Н. Ко­ма­ди­ра, М. Фор­ка­но, В.А. Эс­тел­лес, Б. Бо­нет, А.С. Пинь­оль (ро­ма­ны «В пья­ня­щей ти­ши­не», 2002 год, «Пан­до­ра в Кон­го», 2005 год).

Издания:

Огонь и ро­зы. Из со­вре­мен­ной ка­та­лон­ской по­эзии. М., 1981;

Из ка­та­лон­ской по­эзии. Л., 1984;

Literatura catalana medieval. Barce­lona, 1985;

Рас­ска­зы пи­са­те­лей Ка­та­ло­нии. М., 1987;

Бар­се­лон­ские пре­мье­ры: Пье­сы. М., 1994;

Тень дру­го­го мо­ря. Со­вре­мен­ная ка­та­лон­ская по­эзия. СПб., 2000;

Вре­мя вер­ных зер­кал. Два­дцать ка­та­лон­ских по­этесс XX сто­ле­тия. СПб., 2001;

40 по­сле 39: ан­то­ло­гия со­вре­мен­ной ка­та­лон­ской по­эзии. СПб., 2002.

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