КАТАЛАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАТАЛАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература каталонцев.
Развивается на каталанском языке в Испании (исторической области Каталония, Валенсия, Балеарские острова) и Франции (историческая область Руссильон). В период раннего Средневековья существовала преимущественно в форме устного народного творчества, немногочисленные записи отдельных произведений были сделаны позднее на латинском языке. Древнейший сохранившийся литературный памятник на каталанском языке - сборник проповедей из церкви в городе Органья (конец XII - начало XIII веков). Наряду с религиозной литературой в XII-XIII веках развивалась рыцарская поэзия на провансском языке (близком каталанскому), представленная творчеством трубадуров Б. де Палоля, Г. де Бергады, Г. де Кабестаня и других. С середины XIII века получил распространение жанр хроники на каталанском языке (Джауме I, Б. Десклот, Р. Мунтанер и др.). Р. Луллий прославился как поэт, а также как автор первого романа на каталанском языке («Книга о Бланкерне», конец XIII века). В XIV веке получила развитие моралистическая проза (А. де Виланова, Б. Медже, Ф. Эшименис и др.). В творчестве поэтов Д. Марка, П. Марка, Б. де Со, А. Турмеды и других ощутимо влияние лирики прованских трубадуров и романов бретонского цикла. На ренессансные итальянские образцы ориентировано творчество Ж. де Сан-Джорди, А. Фебрера и др. Поэзия А. Марка стала вершиной ренессансной каталанской лирики. Публикация рыцарского романа «Тирант Белый» Ж. Мартуреля и М. де Гальбы (1490 год) вызвала массовый интерес к этому жанру не только в Каталонии и Валенсии, но и во всей Испании.
В XVI-XVIII веках каталанская литература переживала период упадка, её возрождение наблюдается в начале XIX века. «Ода к родине» Б.К. Арибау (1833 год) стала одним из первых проявлений романтизма в каталанской литературе, представленного также творчеством В. Балагера, Ж. Вердагера-и-Сантало (поэма «Атлантида», 1877 год, и др.), Дж. Рубио-и-Орса, А. Бланка и др. В каталанской литературе 2-й половины XIX века доминировала проза. Исторический роман «Сиротка из Менаргеса, или Агонизирующая Каталония» А. де Бофаруля (1862 год) отразил влияние В. Скотта. Костумбризм ярко проявился в творчестве Н. Ольера и др. Натуралистические тенденции заметны в прозе Р. Казельяса, П. Короминеса, В. Катала (псевдоним К. Альберт) и др. На рубеже XIX-XX веков активно развивается театр; наиболее значительный драматург этого времени - А. Гимера, в творчестве которого соединяются традиции реализма и символизма (драмы «Мария Роза», 1894 год, «Долина», 1897 год, и др.).
Заметным явлением литературной жизни рубежа XIX-XX веков стала деятельность группы «ноусентистов», творчество которых ознаменовало появление модернизма в каталанской литературе: Дж. Марагаль (поэтический сборник «Видения и песни», 1900 год, и др.), Дж.М. де Сагарра, Дж. Карнер (поэтический сборник «Напрасный дар», 1924 год, и др.), Дж. Альковер, К. Риба и др. В 1920-х годах зародился авангардизм (творчество А. Эсклазанса, Дж.В. Фоша, Дж. Салвата Папасейта и др.). Реалистическое направление представлено произведениями прозаиков Т. Гарсеса, К. Сальвадора, Дж. Пла и др. После утверждения франкистского режима каталанская литература переживала период упадка, только в конце 1950-х годов вновь начали издаваться книги и пресса на каталанском языке. В 1950-1980-х годах развивалась проникнутая психологизмом реалистическая проза (М. Родереда, М. Аримань, Ф. Вальверду, Р. Фольш-и-Камарас, М. Ройг и др.). Поэзия представлена именами С. Эсприу (поэтический сборник «Шкура быка», 1960 год, и др.), Пере Куарта (настоящее имя Ж. Оливер; поэтический сборник «Оплаченные каникулы», 1960 год, и др.), Дж. Тексидора, Х. Броссы, Х. Коломинеса, Г. Ферратера, Л. Альпера, П. Жимферрера и др. В конце XX - начале XXI веков наблюдается интенсивное развитие каталанской словесности; среди известных писателей - К. Монзо, Х. Монкада, К. Риера, Н. Комадира, М. Форкано, В.А. Эстеллес, Б. Бонет, А.С. Пиньоль (романы «В пьянящей тишине», 2002 год, «Пандора в Конго», 2005 год).
Издания:
Огонь и розы. Из современной каталонской поэзии. М., 1981;
Из каталонской поэзии. Л., 1984;
Literatura catalana medieval. Barcelona, 1985;
Рассказы писателей Каталонии. М., 1987;
Барселонские премьеры: Пьесы. М., 1994;
Тень другого моря. Современная каталонская поэзия. СПб., 2000;
Время верных зеркал. Двадцать каталонских поэтесс XX столетия. СПб., 2001;
40 после 39: антология современной каталонской поэзии. СПб., 2002.