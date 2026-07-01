КАТАКОМБНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАТАКОМБНОЕ ДВИЖЕНИЕ - в СССР в XX веке, собирательное название нелегальных православных общин, находившихся в оппозиции к советской власти, а зачастую и к священноначалию Русской православной церкви Московского патриархата.
Первые нелегальные общины возникли в Центральном Черноземье в ходе крестьянских выступлений Гражданской войны 1917-1922 годов. Временный захват церковной власти в 1922 году деятелями обновленчества стал причиной появления Катакомбного движения во многих районах страны. Тогда же фиксируется первое употребление термина «катакомбы» для противопоставления нелегальных богослужений сторонников Всероссийского патриарха Тихона (Белавина) легальным службам обновленцев. В 1920-е годы значительная часть Катакомбного движения составляли секты эсхатологической направленности, обожествлявшие отдельных лиц (иоанниты, стефановцы, фёдоровцы и др.).
«Декларация» 1927 года о лояльности к советской власти, изданная Высшим управлением РПЦ, перемещения архиереев по политическим мотивам и другие акты стали причиной появления широкой церковной оппозиции (сначала легальной, но вскоре ушедшей в подполье) - т. н. движения непоминающих [не поминавших за богослужением государственной власти и заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского)]. Первоначально насчитывалось свыше 40 архиереев, занявших критическую позицию по отношению к митрополиту Сергию, но большинство из них не были связаны между собой.
Наиболее многочисленной и сплочённой явилась иосифлянская группа, названная по имени её руководителя - митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), который в начале 1928 года для обозначения участников движения ввёл определение Истинно-православной церкви (ИПЦ). Центром этого движения стал Ленинград, где 26.12.1927 года епископы Гдовский Димитрий (Любимов) и Нарвский Сергий (Дружинин), часть пресвитеров и мирян, в т. ч. влиятельные в церковных кругах протоиереи В. Верюжский, В. Добронравов, С. и А. Тихомировы, подписали акт отхода от митрополита Сергия (Страгородского). Значительное распространение ИПЦ получила также в Вятской, Вотской (Воткинской), Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Краснодарской, Киевской и Харьковской епархиях. Общая численность движения составляла 2400-2700 приходов и около 3500 священников и монахов, но в условиях антицерковной государственной политики оно было обречено на поражение. В 1930-е годы в результате репрессий погибли все руководители движения: митрополит Иосиф, архиепископ (с 1929 года) Димитрий (Любимов), епископы Алексий (Буй), Виктор (Островидов), Сергий (Дружинин), Нектарий (Трезвинский), профессор М.А. Новосёлов и другие. К середине 1940-х годов ИПЦ фактически перестала существовать. Часть выживших в лагерях иосифлян примирилась с Московским патриархатом, непримирившаяся часть осталась на нелегальном положении и составила особую традицию Катакомбного движения, которая прослеживается до 1980-х годов.
К 1927-1928 годам возникли даниловское, мечёвское, украинское, андреевское течения «непоминающих». Даниловская группа включала около 10 архиереев и возглавлялась настоятелем московского Данилова монастыря архиепископом Феодором (Поздеевским). Мечёвцы назывались по фамилии московского протоирея Сергия Мечёва, к ним относились 5-6 архиереев. В украинскую группу входили иерархи, проживавшие в Киевской и ближайших епархиях (4-5 человек), во главе со схиархиепископом Антонием (Абашидзе). Значительное число священнослужителей являлось андреевцами - сторонниками епископа Андрея (Ухтомского), резко выступившего против «Декларации» 1927 года. «Непоминающие» архиереи существовали и вне этих течений, например митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), епископ Варнава (Беляев). Большинство «непоминающих», не порывая молитвенного общения, старалось обособиться от митрополита Сергия и находиться в стороне от церковной жизни. Тактику активного противодействия выбрали часть даниловцев и андреевцы. Важную роль в создании Катакомбного движения сыграл епископ Андрей (Ухтомский), рукоположивший более 10 тайных архиереев. Именно он ввёл в широкое употребление для обозначения верующих, сознательно ушедших в 1920-е годы в «катакомбы», существовавший и ранее термин «истинно-православные христиане» (ИПХ). В 1933 году среди ИПХ возникло движение «беспаспортников»; отказ от паспорта порой трактовался как отрицание печати антихриста и объявление себя не гражданином СССР. В конце 1920-х годов в подполье находились в основном ИПХ и часть ИПЦ, но с середины 1930-х годов, после закрытия почти всех православных храмов, бо́льшую часть Катакомбного движения составили верующие, не порывавшие с митрополитом Сергием. Они ушли в подполье вынужденно, но когда положение изменилось, восстановили связь с избранным в 1943 году патриархом Сергием. В «катакомбы» ушли и умеренные группы «непоминающих», считавшие отход от Московского патриархата временным явлением.
Улучшение отношения государственной власти к Московскому патриархату в период Великой Отечественной войны сопровождалось попыткой властей произвести в 1943-1946 годах разгром Катакомбного движения. Большинство выявленных в Европейской части СССР ИПХ было выслано или заключено в лагеря. Появившиеся возможности легальной церковной жизни способствовали возвращению в Московский патриархат его паствы, ушедшей в 1930-х годах в подполье, а также части иосифлян (ИПЦ) и большинства других «непоминающих». Во 2-й половине 1940-х годов в «катакомбах» остались в основном ИПХ и часть ИПЦ, началось формирование собственной катакомбной религиозной субкультуры, для которой характерны оппозиционность Московскому патриархату, антисоветская ориентация и изоляционизм.
Во 2-й половине 1940-х годов в результате ужесточения государственной церковной политики наблюдался определённый рост Катакомбного движения (особенно в Центр. Черноземье), однако в результате гонений 1950-1953 годов их численность сократилась почти вдвое. Новая активизация Катакомбного движения началась в середине 1950-х годов, когда из лагерей вышли многие из не признававших Московский патриархат верующих. В 1950-1960-е годы существовало 5 основных районов деятельности ИПХ: Центральное Черноземье и соседние области Украины; Ростовская область, Краснодарский край и Северный Кавказ; Поволжье - от Чувашской АССР до Саратовской области; Ивановская, Ярославская, Горьковская, Костромская и Владимирская области; Алтайский край и соседние области. Отдельные группы существовали и в других регионах СССР. На оживление деятельности ИПХ власти отреагировали гонениями в 1958-1964 годах, включив ИПХ в число запрещённых сект. В результате репрессий число ИПХ вновь сократилось, однако Катакомбное движение в целом в начале1960-х годов заметно выросло: после закрытия в этот период многих храмов Московского патриархата около 4 тысяч священников остались без мест, многие из них продолжили служить нелегально. Только в РСФСР на 01.06.1962 года было выявлено 684 нелегальных прихода. В последние годы «хрущёвских гонений» некоторые иерархи РПЦ начали рукополагать тайных священников.
В 1960-е годы, как и в 1930-е годы, усиление гонений сблизило все православные течения. Преследования, которым подвергалась РПЦ, подняли её авторитет даже среди непримиримо настроенных церковных группировок. В результате в Катакомбном движении в 1960-1980-е годы произошли качественные изменения: оформилось несколько имевших иерархическое руководство группировок, в т. ч. на базе ИПХ. Почти все они не имели канонические общения между собой. Различались они и по своему отношению к Московскому патриархату - от признания его юрисдикции до полного отрицания таинств, совершаемых его священниками. Доля традиционных ИПХ в Катакомбном движении сокращалась. Последние проявления открытого неподчинения властям среди ИПХ произошли в 1981 году в связи с обменом паспортов. На 1980-1984 годы пришлась заключительная волна гонений на катакомбные общины. История катакомбных групп 1970-1980-х годов слабо или сомнительно документирована. В 1990-е годы большинство катакомбников легализовало свою деятельность.
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