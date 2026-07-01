КАТАКОМБНОЕ ДВИЖЕНИЕ

КАТАКОМБНОЕ ДВИЖЕНИЕ - в СССР в XX веке, со­би­ра­тель­ное на­зва­ние не­ле­галь­ных пра­во­слав­ных об­щин, на­хо­див­ших­ся в оп­по­зи­ции к советской вла­сти, а за­ча­стую и к свя­щен­но­на­ча­лию Русской пра­во­слав­ной церк­ви Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та .

Пер­вые не­ле­галь­ные об­щи­ны воз­ник­ли в Центральном Чер­но­зе­мье в хо­де кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Временный за­хват цер­ков­ной вла­сти в 1922 году дея­те­ля­ми об­нов­лен­че­ст­ва стал при­чи­ной по­яв­ле­ния Катакомбного движения во мно­гих рай­онах стра­ны. То­гда же фик­си­ру­ет­ся пер­вое упот­реб­ле­ние тер­ми­на «ка­та­ком­бы» для про­ти­во­пос­тав­ле­ния не­ле­галь­ных бо­го­слу­же­ний сто­рон­ни­ков Все­рос­сий­ско­го пат­ри­ар­ха Ти­хо­на (Бе­ла­ви­на) ле­галь­ным служ­бам об­нов­лен­цев. В 1920-е годы зна­чительная часть Катакомбного движения со­став­ля­ли сек­ты эс­ха­то­ло­гической на­прав­лен­но­сти, обо­же­ст­в­ляв­шие отдельных лиц (ио­ан­ни­ты, сте­фа­нов­цы, фё­до­ров­цы и др.).

«Дек­ла­ра­ция» 1927 года о ло­яль­но­сти к советской вла­сти, из­дан­ная Выс­шим управ­ле­ни­ем РПЦ, пе­ре­ме­ще­ния ар­хие­ре­ев по по­ли­тическим мо­ти­вам и другие ак­ты ста­ли при­чи­ной по­яв­ле­ния ши­ро­кой цер­ков­ной оп­по­зи­ции (сна­ча­ла ле­галь­ной, но вско­ре ушед­шей в под­по­лье) - т. н. дви­же­ния не­по­ми­наю­щих [не по­ми­нав­ших за бо­го­слу­же­ни­ем государственной вла­сти и за­мес­ти­те­ля пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­те­ля митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го)]. Пер­во­на­чаль­но на­счи­ты­ва­лось свыше 40 ар­хие­ре­ев, за­няв­ших кри­тическую по­зи­цию по от­но­ше­нию к митрополиту Сер­гию, но боль­шин­ст­во из них не бы­ли свя­за­ны ме­ж­ду со­бой.

Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ной и спло­чён­ной яви­лась ио­сиф­лян­ская груп­па, на­зван­ная по име­ни её ру­ко­во­ди­те­ля - митрополита Ле­нин­град­ско­го Ио­си­фа (Пет­ро­вых), ко­то­рый в начале 1928 года для обо­зна­че­ния участ­ни­ков дви­же­ния ввёл оп­ре­де­ле­ние Ис­тин­но-пра­во­слав­ной церк­ви (ИПЦ). Цен­тром это­го дви­же­ния стал Ле­нин­град, где 26.12.1927 года епи­ско­пы Гдов­ский Ди­мит­рий (Лю­би­мов) и Нарв­ский Сер­гий (Дру­жи­нин), часть пре­сви­те­ров и ми­рян, в т. ч. влия­тель­ные в цер­ков­ных кру­гах про­тои­е­реи В. Ве­рюж­ский, В. Доб­ро­нра­вов, С. и А. Ти­хо­ми­ро­вы, под­пи­са­ли акт от­хо­да от митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го). Зна­чительное рас­про­стра­не­ние ИПЦ по­лу­чи­ла так­же в Вят­ской, Вот­ской (Вот­кин­ской), Во­ро­неж­ской, Там­бов­ской, Нов­го­род­ской, Крас­но­дар­ской, Ки­ев­ской и Харь­ков­ской епар­хи­ях. Об­щая чис­лен­ность дви­же­ния со­став­ля­ла 2400-2700 при­хо­дов и около 3500 свя­щен­ни­ков и мо­на­хов, но в ус­ло­ви­ях ан­ти­цер­ков­ной государственной по­ли­ти­ки оно бы­ло об­ре­че­но на по­ра­же­ние. В 1930-е годы в ре­зуль­та­те ре­прес­сий по­гиб­ли все ру­ко­во­ди­те­ли дви­же­ния: митрополит Ио­сиф, ар­хи­епископ (с 1929 года) Ди­мит­рий (Лю­би­мов), епи­ско­пы Алек­сий (Буй), Вик­тор (Ост­ро­ви­дов), Сер­гий (Дру­жи­нин), Нек­та­рий (Трез­вин­ский), профессор М.А. Но­во­сё­лов и другие. К середине 1940-х годов ИПЦ фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать. Часть вы­жив­ших в ла­ге­рях ио­сиф­лян при­ми­ри­лась с Московским пат­ри­ар­ха­том, не­при­ми­рив­шая­ся часть ос­та­лась на не­ле­галь­ном по­ло­же­нии и со­ста­ви­ла осо­бую тра­ди­цию Катакомбного движения, ко­то­рая про­сле­жи­ва­ет­ся до 1980-х годов.

К 1927-1928 годам воз­ник­ли да­ни­лов­ское, ме­чёв­ское, ук­ра­ин­ское, ан­д­ре­ев­ское те­че­ния «не­по­ми­наю­щих». Да­ни­лов­ская груп­па вклю­ча­ла около 10 ар­хие­ре­ев и воз­глав­ля­лась на­стоя­те­лем московского Да­ни­ло­ва мо­на­сты­ря ар­хи­епископом Фео­до­ром (По­зде­ев­ским). Ме­чёв­цы на­зы­ва­лись по фа­ми­лии московского протоирея Сер­гия Ме­чё­ва, к ним от­но­си­лись 5-6 ар­хие­ре­ев. В украинскую груп­пу вхо­ди­ли ие­рар­хи, про­жи­вав­шие в Ки­ев­ской и бли­жай­ших епар­хи­ях (4-5 человек), во гла­ве со схи­ар­хие­пи­ско­пом Ан­то­ни­ем (Аба­ши­д­зе). Зна­чительное чис­ло свя­щен­но­слу­жи­те­лей яв­ля­лось ан­д­ре­ев­ца­ми - сто­рон­ни­ка­ми епископа Ан­д­рея (Ух­том­ско­го), рез­ко вы­сту­пив­ше­го про­тив «Дек­ла­ра­ции» 1927 года. «Не­по­ми­наю­щие» ар­хие­реи су­ще­ст­во­ва­ли и вне этих те­чений, например митрополит Ка­зан­ский Ки­рилл (Смир­нов), епископ Вар­на­ва (Бе­ля­ев). Боль­шин­ст­во «не­по­ми­наю­щих», не по­ры­вая мо­лит­вен­но­го об­ще­ния, ста­ра­лось обо­со­бить­ся от митрополита Сер­гия и на­хо­дить­ся в сто­ро­не от цер­ков­ной жиз­ни. Так­ти­ку ак­тив­но­го про­ти­во­дей­ст­вия вы­бра­ли часть да­ни­лов­цев и ан­д­ре­ев­цы. Важ­ную роль в соз­да­нии Катакомбного движения сыг­рал епископ Ан­д­рей (Ух­том­ский), ру­ко­по­ло­жив­ший бо­лее 10 тай­ных ар­хие­ре­ев. Имен­но он ввёл в ши­ро­кое упо­треб­ле­ние для обо­зна­че­ния ве­рую­щих, соз­на­тель­но ушед­ших в 1920-е годы в «ка­та­ком­бы», су­ще­ст­во­вав­ший и ра­нее тер­мин «ис­тин­но-пра­во­слав­ные хри­стиа­не» (ИПХ). В 1933 году сре­ди ИПХ воз­ник­ло дви­же­ние «бес­пас­порт­ни­ков»; от­каз от пас­пор­та по­рой трак­то­вал­ся как от­ри­ца­ние пе­ча­ти ан­ти­хри­ста и объ­яв­ле­ние се­бя не гра­ж­да­ни­ном СССР. В конце 1920-х годов в под­по­лье на­хо­ди­лись в ос­нов­ном ИПХ и часть ИПЦ, но с середины 1930-х годов, по­сле за­кры­тия поч­ти всех пра­во­слав­ных хра­мов, бо́льшую часть Катакомбного движения со­ста­ви­ли ве­рую­щие, не по­ры­вав­шие с митрополитом Сер­ги­ем. Они уш­ли в под­по­лье вы­ну­ж­ден­но, но ко­гда по­ло­же­ние из­ме­ни­лось, вос­ста­но­ви­ли связь с из­бран­ным в 1943 году пат­ри­ар­хом Сер­ги­ем. В «ка­та­ком­бы» уш­ли и уме­рен­ные груп­пы «не­по­ми­наю­щих», счи­тав­шие от­ход от Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та вре­мен­ным яв­ле­ни­ем.

Улуч­ше­ние от­но­ше­ния государственной вла­сти к Мо­с­ков­ско­му пат­ри­ар­ха­ту в пе­ри­од Великой Отечественной вой­ны со­про­во­ж­да­лось по­пыт­кой вла­стей про­из­ве­сти в 1943-1946 годах раз­гром Катакомбного движения. Боль­шин­ст­во вы­яв­лен­ных в Ев­ропейской час­ти СССР ИПХ бы­ло вы­сла­но или за­клю­че­но в ла­ге­ря. Поя­вив­шие­ся воз­мож­но­сти ле­галь­ной цер­ков­ной жиз­ни спо­соб­ст­во­ва­ли воз­вра­ще­нию в Мо­с­ков­ский пат­ри­ар­хат его па­ст­вы, ушед­шей в 1930-х годах в под­по­лье, а так­же час­ти ио­сиф­лян (ИПЦ) и боль­шин­ст­ва дру­гих «не­по­ми­наю­щих». Во 2-й половине 1940-х годов в «ка­та­ком­бах» ос­та­лись в ос­нов­ном ИПХ и часть ИПЦ, на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние собственной ка­та­комб­ной ре­лигиозной суб­куль­ту­ры, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны оп­по­зи­ци­он­ность Мо­с­ков­ско­му пат­ри­ар­ха­ту, ан­ти­со­вет­ская ори­ен­та­ция и изо­ля­цио­низм.

Во 2-й половине 1940-х годов в ре­зуль­та­те уже­сто­че­ния государственной цер­ков­ной по­ли­ти­ки на­блю­дал­ся оп­ре­де­лён­ный рост Катакомбного движения (осо­бен­но в Центр. Чер­но­земье), од­на­ко в ре­зуль­та­те го­не­ний 1950-1953 годов их чис­лен­ность со­кра­ти­лась поч­ти вдвое. Но­вая ак­ти­ви­за­ция Катакомбного движения на­ча­лась в середине 1950-х годов, ко­гда из ла­ге­рей вы­шли мно­гие из не при­зна­вав­ших Мо­с­ков­ский пат­ри­ар­хат ве­рую­щих. В 1950-1960-е годы су­ще­ст­во­ва­ло 5 основных рай­онов дея­тель­но­сти ИПХ: Центральное Чер­но­зе­мье и со­сед­ние об­лас­ти Ук­раи­ны; Рос­тов­ская область, Крас­но­дар­ский край и Северный Кав­каз; По­вол­жье - от Чу­вашской АССР до Са­ра­тов­ской области; Ива­нов­ская, Яро­слав­ская, Горь­ков­ская, Ко­ст­ром­ская и Вла­ди­мир­ская об­лас­ти; Ал­тай­ский край и со­сед­ние об­лас­ти. Отдельные груп­пы су­ще­ст­во­ва­ли и в других ре­гио­нах СССР. На ожив­ле­ние дея­тель­но­сти ИПХ вла­сти от­реа­ги­ро­ва­ли го­не­ния­ми в 1958-1964 годах, вклю­чив ИПХ в чис­ло за­пре­щён­ных сект. В ре­зуль­та­те ре­прес­сий чис­ло ИПХ вновь со­кра­ти­лось, од­на­ко Катакомбное движение в це­лом в начале1960-х годов за­мет­но вы­росло: по­сле за­кры­тия в этот пе­ри­од многих хра­мов Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та около 4 тысяч свя­щен­ни­ков ос­та­лись без мест, мно­гие из них про­дол­жи­ли слу­жить не­ле­галь­но. Толь­ко в РСФСР на 01.06.1962 года бы­ло вы­яв­ле­но 684 не­ле­галь­ных при­хо­да. В по­след­ние го­ды «хру­щёв­ских го­не­ний» не­ко­то­рые ие­рар­хи РПЦ на­ча­ли ру­ко­по­ла­гать тай­ных свя­щен­ни­ков.

В 1960-е годы, как и в 1930-е годы, уси­ле­ние го­не­ний сбли­зи­ло все пра­во­слав­ные те­че­ния. Пре­сле­до­ва­ния, ко­то­рым под­вер­га­лась РПЦ, под­ня­ли её ав­то­ри­тет да­же сре­ди не­при­ми­ри­мо на­ст­ро­ен­ных цер­ков­ных груп­пи­ро­вок. В ре­зуль­та­те в Катакомбном движении в 1960-1980-е годы про­изош­ли ка­че­ст­вен­ные из­ме­не­ния: офор­ми­лось не­сколь­ко имев­ших ие­рар­хическое ру­ко­во­дство груп­пи­ро­вок, в т. ч. на ба­зе ИПХ. Поч­ти все они не име­ли ка­но­нические об­ще­ния ме­ж­ду со­бой. Раз­ли­ча­лись они и по сво­ему от­но­ше­нию к Мо­с­ков­ско­му пат­ри­ар­ха­ту - от при­зна­ния его юрис­дик­ции до пол­но­го от­ри­ца­ния та­инств, со­вер­шае­мых его свя­щен­ни­ка­ми. До­ля тра­ди­ци­он­ных ИПХ в Катакомбном движении со­кра­ща­лась. По­след­ние про­яв­ле­ния от­кры­то­го не­под­чи­не­ния вла­стям сре­ди ИПХ про­изош­ли в 1981 году в свя­зи с об­ме­ном пас­пор­тов. На 1980-1984 годы при­шлась за­клю­чи­тель­ная вол­на го­не­ний на ка­та­комб­ные об­щи­ны. Ис­то­рия ка­та­комб­ных групп 1970-1980-х годов сла­бо или со­мни­тель­но до­ку­мен­ти­ро­ва­на. В 1990-е годы боль­шин­ство ка­та­комб­ни­ков ле­га­ли­зо­ва­ло свою дея­тель­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)