КАТАКОМБА
КАТАКОМБА - тип подземного погребального сооружения; представляет собой камеру, в стене которой сделан ход во входную яму (дромос, шахту и т. п.).
Входная яма прямоугольная, трапециевидная, реже овальная или округлая в плане; вход арочной, прямоугольной или округлой формы; у противоположной входу в камеру стенки входной ямы бывают ступеньки; камера, как правило, прямоугольная или овальная в плане; входная яма и камера могли соединяться узким коротким коридором; вход в камеру перекрывался каменной плитой, деревом и др., что предохраняло её от попадания грунта, засыпаемого во входную яму. Глубина катакомбы иногда достигает 12 м. Катакомбы различаются по взаиморасположению длинных осей входной ямы и камеры, которые могут быть перпендикулярны, параллельны, лежать на одной оси; существует также ряд редких разновидностей катакомб (например, многокамерные).
Самые ранние катакомбы появились, вероятно, как подражания захоронениям в пещерах в культурах раннего бронзового века (2-я половина IV-го тысячелетия до н. э.) Восточного Средиземноморья (Иерихон, окрестности Библа, Баб-эд-Дра) и у скотоводов Северного Причерноморья в период энеолита. Катакомбы были основной формой погребальных сооружений в катакомбной культуре, известны в культурах бронзового века Кавказа (например, Великентский комплекс), юга Средней Азии и на территории Ирана (Пархай, Шахр-и-Сохте).
Следующий период распространения катакомб связан с культурами раннего железного века. Наиболее древние катакомбы этого круга (VI век до н. э.) зафиксированы в скифской археологической культуре Северного Причерноморья; в V веке они появились в савроматской археологической культуре Южного Приуралья. Близкие по конструкции могилы, называемые земляными склепами, известны в некрополях античных городов Северного Причерноморья с IV века. Катакомбы использовались в сарматских археологических культурах Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Подонья, Предкавказья, Северного Причерноморья в III-I веках до н. э.; ряд катакомб Причерноморья и Подонья можно отнести к I веку н. э. Со II века до н. э. катакомбы широко распространяются в центральных районах Северного Кавказа и в Крыму (в варварских некрополях); здесь они сохранялись до XII века н. э., в значительной степени определяя облик этих культур. Для культур аланов Северного Кавказа катакомбы являются одним из «диагностических» признаков. Известны катакомбы также в культурах римского времени и раннего Средневековья на территории Дагестана, в меотской археологической культуре Кубани и Нижнего Дона, на Золотом кладбище на Кубани. Во 2-й половине III-IV веков н. э. катакомбы использовало население бассейна Нижнего Дона (восходят к северо-кавказским прототипам) и Днестро-Дунайского междуречья. Катакомбы, связанные с аланской культурой Северного Кавказа, в VIII-X веках н. э. характерны для лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры. В Средней Азии катакомбы вновь появились со II века до н. э. (связываются с раннесарматской культурной традицией Южного Приуралья) и исчезли после арабских завоеваний (для некоторых культур, например культуры Каунчи, катакомбы могут служить «диагностическим» признаком). Катакомбы античного времени известны также на территории Северного Ирана (Норузмахал, Дайламан и др.) и Азербайджана (Мингечаур и др.).
Особое культурно-историческое явление представляют собой античные катакомбы.
Иллюстрация:
Катакомба из кургана 1 могильника Экажево 1 (Ингушетия): 1 - камера; 2 - коридор; 3 - входная яма (дромос); 4 - ступеньки; 5 - камень, закрывающий вход в камеру (по В.Ю. Малашеву).