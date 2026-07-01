КАТАКОМБА

КАТАКОМБА - тип под­зем­но­го по­гре­баль­но­го со­ору­же­ния; пред­став­ля­ет со­бой ка­ме­ру, в сте­не ко­то­рой сде­лан ход во вход­ную яму (дро­мос, шах­ту и т. п.).

Вход­ная яма пря­мо­уголь­ная, тра­пе­цие­вид­ная, ре­же оваль­ная или ок­руг­лая в пла­не; вход ароч­ной, пря­мо­уголь­ной или ок­руг­лой фор­мы; у про­ти­во­по­лож­ной вхо­ду в ка­ме­ру стен­ки вход­ной ямы бы­ва­ют сту­пень­ки; ка­ме­ра, как пра­ви­ло, пря­мо­уголь­ная или оваль­ная в пла­не; вход­ная яма и ка­ме­ра мог­ли со­единять­ся уз­ким коротким ко­ри­до­ром; вход в ка­ме­ру пе­ре­кры­вал­ся ка­мен­ной пли­той, де­ре­вом и др., что пре­до­хра­ня­ло её от по­па­да­ния грун­та, за­сы­пае­мо­го во вход­ную яму. Глу­би­на катакомбы ино­гда дос­ти­га­ет 12 м. Катакомбы раз­ли­ча­ют­ся по взаи­мо­рас­по­ло­же­нию длин­ных осей вход­ной ямы и ка­ме­ры, ко­то­рые мо­гут быть пер­пен­ди­ку­ляр­ны, па­рал­лель­ны, ле­жать на од­ной оси; су­ще­ст­ву­ет так­же ряд ред­ких раз­но­вид­но­стей катакомб (например, мно­го­ка­мер­ные).

Са­мые ран­ние катакомбы поя­ви­лись, ве­ро­ят­но, как под­ра­жа­ния за­хо­ро­не­ни­ям в пе­ще­рах в куль­ту­рах ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (2-я половина IV-го тысячелетия до н. э.) Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья (Ие­ри­хон, ок­ре­ст­но­сти Биб­ла, Баб-эд-Дра) и у ско­то­во­дов Северного При­чер­но­мо­рья в пе­ри­од эне­о­ли­та . Катакомбы бы­ли основной фор­мой по­гре­баль­ных со­ору­же­ний в ка­та­комб­ной куль­ту­ре , из­вест­ны в куль­ту­рах брон­зо­во­го ве­ка Кав­ка­за (например, Ве­ли­кент­ский ком­плекс), юга Средней Азии и на тер­ри­то­рии Ира­на (Пар­хай, Шахр-и-Со­хте).

Сле­дую­щий пе­ри­од рас­про­стра­не­ния катакомб свя­зан с куль­ту­ра­ми ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. Наи­бо­лее древ­ние катакомбы это­го кру­га (VI век до н. э.) за­фик­си­ро­ва­ны в скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре Северного При­чер­но­мо­рья; в V веке они поя­ви­лись в сав­ро­мат­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре Южного При­ура­лья. Близ­кие по кон­ст­рук­ции мо­ги­лы, на­зы­вае­мые зем­ля­ны­ми скле­па­ми, из­вест­ны в нек­ро­по­лях ан­тич­ных го­ро­дов Северного При­чер­но­мо­рья с IV века. Катакомбы ис­поль­зо­ва­лись в сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­ту­рах Южного При­ура­лья, Ниж­не­го По­вол­жья и По­до­нья, Пред­кав­ка­зья, Северного При­чер­но­мо­рья в III-I веках до н. э.; ряд катакомб При­чер­но­мо­рья и По­до­нья мож­но от­не­сти к I веку н. э. Со II века до н. э. катакомбы ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся в центральных рай­онах Северного Кав­ка­за и в Кры­му (в вар­вар­ских нек­ро­по­лях); здесь они со­хра­ня­лись до XII века н. э., в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ляя об­лик этих куль­тур. Для куль­тур ала­нов Северного Кав­ка­за катакомбы яв­ля­ют­ся од­ним из «ди­аг­но­сти­че­ских» при­зна­ков. Из­вест­ны катакомбы так­же в куль­ту­рах римского вре­ме­ни и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья на тер­ри­то­рии Да­ге­ста­на, в ме­от­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре Ку­ба­ни и Ниж­не­го До­на, на Зо­ло­том клад­би­ще на Ку­ба­ни. Во 2-й половине III-IV веков н. э. катакомбы ис­поль­зо­ва­ло на­се­ле­ние бас­сей­на Ниж­не­го До­на (вос­хо­дят к северо-кавказским про­то­ти­пам) и Дне­ст­ро-Ду­най­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. Катакомбы, свя­зан­ные с алан­ской куль­ту­рой Северного Кав­ка­за, в VIII-X веках н. э. ха­рак­тер­ны для ле­со­степ­но­го ва­ри­ан­та сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры. В Средней Азии катакомбы вновь поя­ви­лись со II века до н. э. (свя­зы­ва­ют­ся с ран­не­сар­мат­ской куль­тур­ной тра­ди­ци­ей Южного При­ура­лья) и ис­чез­ли по­сле араб­ских за­вое­ва­ний (для не­ко­то­рых куль­тур, например куль­ту­ры Ка­ун­чи, катакомбы мо­гут слу­жить «ди­аг­но­сти­че­ским» при­зна­ком). Катакомбы ан­тич­но­го вре­ме­ни из­вест­ны так­же на тер­ри­то­рии Северного Ира­на (Но­руз­ма­хал, Дай­ла­ман и др.) и Азер­бай­джа­на (Мин­ге­ча­ур и др.).

Осо­бое куль­тур­но-ис­то­ри­че­ское яв­ле­ние пред­став­ля­ют со­бой ан­тич­ные ка­та­ком­бы.

Иллюстрация:

Ка­та­ком­ба из кур­га­на 1 мо­гиль­ни­ка Эка­же­во 1 (Ин­гу­ше­тия): 1 - ка­ме­ра; 2 - ко­ри­дор; 3 - вход­ная яма (дро­мос); 4 - сту­пень­ки; 5 - ка­мень, за­кры­ваю­щий вход в ка­ме­ру (по В.Ю. Ма­ла­ше­ву).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)