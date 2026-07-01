КАТАКХАЛИ, КАТХАКАЛИ

КАТАКХАЛИ, КАТХАКАЛИ - индийская тан­це­валь­ная дра­ма, воз­ник­шая в XVII веке в шта­те Ке­ра­ла.

Вос­хо­дит к пред­став­лени­ям хра­мо­вых ак­тё­ров (ча­киа­ров), опи­рав­ших­ся на трак­тат «Нать­я­ша­ст­ра» («Нау­ка о те­ат­ре», около I-II веков). Ис­пол­ни­те­ли - муж­чи­ны. Обу­че­ние искусству катакхали на­чи­на­ет­ся в 10-лет­нем воз­рас­те и про­дол­жа­ет­ся 20 лет. Катакхали ос­но­ва­на на сим­во­ли­че­ских, вы­ве­рен­ных дви­же­ни­ях, опи­сан­ных в ру­ко­во­дстве «Хас­та Лак­ша­на Ди­пи­ка» (XVIII век), объ­е­ди­ня­ет язык жес­тов (24 по­зи­ции паль­цев) и ми­мическую иг­ру гла­за­ми, бро­вя­ми и ве­ка­ми (8 ва­ри­ан­тов взгля­дов, 9 дви­же­ний гла­за­ми, 7 - бро­вя­ми, 9 - ве­ка­ми). По­ве­ст­во­вательные эпи­зо­ды сме­ня­ют­ся так называемым чис­тым тан­цем, рас­кры­ваю­щим внутренний мир персо­на­жа. Катакхали ис­пол­ня­ют но­чью на террито­рии ин­дуи­ст­ских хра­мов. Пред­став­ле­ние ра­зыг­ры­ва­ют на плат­фор­ме без де­ко­ра­ции, зад­ни­ка и ку­лис. Един­ст­вен­ным ре­к­ви­зи­том яв­ля­ет­ся та­бу­рет­ка (вы­пол­ня­ет роль тро­на, де­ре­ва и т. д.). Пе­ред по­яв­ле­ни­ем пер­со­на­жа и при сме­не сцен рас­тя­ги­ва­ют яр­кий за­на­вес-шир­му (тхе­рас­си­ла). Ак­тёр (вид­ны толь­ко но­ги и го­лов­ной убор) ис­пол­ня­ет за шир­мой мо­лит­ву и та­нец в честь бо­же­ст­ва. Музыкальный ан­самбль со­сто­ит из 2 пев­цов-рас­сказ­чиков и 3 ис­пол­ни­телей на ба­ра­банах ченда (вер­ти­каль­ный ци­лин­д­ри­ческий), мад­да­лам (раз­но­вид­ность мри­дан­га) и эдак­ка (в фор­ме пе­соч­ных часов; со­про­вож­да­ет по­яв­ле­ние жен­ских пер­со­на­жей). Ха­рак­тер му­зы­ки определяет главный пе­вец, уда­ряю­щий по ме­тал­лическому диску ченгала. Вто­рой пе­вец от­би­ва­ет ритм па­рой ме­тал­лических та­ре­лок. На пе­ред­ней час­ти сце­ны ус­та­нов­лен мас­ля­ный све­тиль­ник (све­то­тень ис­поль­зу­ет­ся в пред­став­ле­нии).

Пер­со­на­жи катакхали де­лят­ся на три ти­па (гу­ны): сат­тва, рад­жас и та­мас. Сат­тви­че­ские пер­со­на­жи - бла­го­род­ные ге­рои, бо­ги и ца­ри (Ин­д­ра, Бхи­ма, Криш­на, Ши­ва, Брах­ма и др.). Их при­знак - яр­ко-зе­лё­ный грим (пак­ка). От под­бо­род­ка до ушей ук­ре­п­ля­ют­ся боль­шие бе­лые пла­сти­ны (чут­ти; тра­ди­ци­он­но из ри­со­вой пас­ты, сей­час не­ред­ко бу­маж­ные). Гу­бы кра­сят ро­зо­вой крас­кой, изо­бра­жая в угол­ках два кру­га. Гла­за под­чёр­ки­вают чёр­ным кон­ту­ром, на лбу ри­су­ют ри­ту­аль­ный знак (на­ман). За­гри­ми­ро­вав­шись, ак­тёр за­кла­ды­ва­ет в гла­за не­боль­шое се­меч­ко, при­даю­щее бел­ку яр­ко-алый тон. Грим до­пол­ня­ют бо­га­тые кос­тю­мы с крас­ны­ми ру­баш­ка­ми, ог­ром­ны­ми юб­ка­ми, на­груд­ны­ми пла­сти­на­ми, брас­ле­та­ми и лен­та­ми на за­пя­сть­ях, а так­же не­сколь­ки­ми ря­да­ми ко­ло­коль­чи­ков на щи­ко­лот­ках и ик­рах. На го­лове - длин­ные ис­кусственные во­ло­сы и яр­ко ук­ра­шен­ные круг­лые го­лов­ные убо­ры (ки­ри­ды). Пер­со­на­жи ти­па рад­жас - ге­рои-ан­та­го­ни­сты, в ко­то­рых со­вме­ща­ют­ся от­ри­цательные и по­ло­жительные чер­ты (Дурь­од­ха­на, Ра­ва­на и др.). Их грим (катт­хи) име­ет зе­лё­ную ос­но­ву с яр­ко-крас­ны­ми ли­ния­ми на лбу, но­су и ще­ках, на лбу и кон­чи­ке но­са кре­пят­ся два яр­ко-бе­лых ша­ри­ка из мя­ко­ти рас­те­ний. Ге­рои ти­па рад­жас яр­че, эмо­цио­наль­нее и экс­прес­сив­нее по­ло­жительных пер­со­на­жей, по­это­му их ис­пол­ня­ют наи­бо­лее та­лант­ли­вые ак­тёры. Дей­ст­вую­щие ли­ца ти­па та­мас - су­гу­бо от­ри­цательные пер­со­на­жи, злоб­ные и жес­то­кие. Основной цвет их гри­ма - чёр­ный, по­кры­ва­ет об­ласть глаз и большую часть лба. Вме­сто бе­лой пла­сти­ны на­кла­ды­ва­ют­ся круп­ные бо­ро­ды и усы. Ниж­няя часть ли­ца - крас­но­го цве­та (вы­де­ля­ют­ся чёр­ные гу­бы, с не­боль­ши­ми бе­лы­ми клы­ка­ми в угол­ках). При­зна­ком сви­ре­по­сти слу­жат боль­шие бе­лые ша­ри­ки на лбу и на но­су. По­ми­мо крас­но­бо­ро­дых (ча­ван­ду тха­ди) в пред­став­ле­нии уча­ст­ву­ют чер­но­бо­ро­дые (ка­рут­та тха­ди) - не­обуз­дан­ные де­мо­ны и де­мо­ни­цы урод­ли­вой внеш­но­сти, оли­це­тво­ряю­щие низ­кие ка­че­ст­ва. Их ли­ца це­ли­ком вы­кра­ше­ны в чёр­ный цвет (с ак­цен­та­ми крас­но­го и бе­ло­го), го­лов­ной убор чёр­но­го цве­та - длин­ный, рас­ши­ряю­щий­ся квер­ху. Осо­бый грим име­ют пред­во­ди­те­ли обезь­ян - Ба­ли, Суг­ри­ва и Ха­ну­ман, го­ло­ву ко­то­ро­го ук­ра­ша­ет ку­по­ло­об­раз­ная ко­ро­на. Про­стой грим жёл­то­го цве­та у пер­со­на­жей ми­нак­ку; это муж­чи­ны хруп­ко­го те­ло­сло­же­ния, ис­пол­няю­щие жен­ские ро­ли (Си­та, Пар­ва­ти и Драу­па­ди), а так­же ро­ли брах­ма­нов и муд­ре­цов. Их кос­тю­мы реа­ли­стич­ны, го­ло­вы по­кры­ты по­кры­ва­лом. У муд­ре­цов - бо­ро­да и со­б­ран­ные в пу­чок во­ло­сы; жен­ские чер­ты и ма­не­ра дер­жать­ся слег­ка ут­ри­ру­ют­ся. В катакхали ред­ко ра­зыг­ры­ва­ет­ся це­лая пье­са, ча­ще - это ряд сцен из «Ра­мая­ны», «Ма­хаб­ха­ра­ты» или пу­ран во­круг куль­ми­на­ции-бит­вы. В ос­но­ве дей­ст­вия - им­про­ви­за­ция с боль­шим ар­се­на­лом изо­бра­зит. приё­мов.

Пе­ре­жив рас­цвет в XVIII веке, к 1-й четверти XX века искусство катакхали при­шло в упа­док. В 1930 году по­эт В.Н. Ме­нон ос­но­вал Центр обу­че­ния («Ке­ра­ла Ка­ла­ман­да­лам»), что спас­ло катакхали от пол­но­го ис­чез­но­ве­ния. В нём пре­по­да­ва­ли Ра­вун­ни Ме­нон, Кунд­жу Ку­руп, Криш­на Наир, Чат­ту­ни Пан­ни­кар и др. В Ке­ра­ле дей­ст­ву­ют несколько цен­тров катакхали (в т. ч. центр катакхали в Ко­чи­не и центр «Мар­ги» в Три­ван­д­ра­ме). Шко­лы по изу­че­нию это­го сти­ля от­кры­ты во мно­гих круп­ных го­ро­дах Ин­дии.

Иллюстрации:

Ак­тё­ры в гри­ме ца­ря и де­мо­ни­цы в сце­не из спек­так­ля ка­так­ха­ли. Центр «Мар­ги» в Три­ван­д­ра­ме.

Ак­тё­ры в гри­ме брах­ма­на и его же­ны в сце­не из спек­так­ля ка­так­ха­ли. Центр «Мар­ги» в Три­ван­д­ра­ме.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)