КАТАКХАЛИ, КАТХАКАЛИ
КАТАКХАЛИ, КАТХАКАЛИ - индийская танцевальная драма, возникшая в XVII веке в штате Керала.
Восходит к представлениям храмовых актёров (чакиаров), опиравшихся на трактат «Натьяшастра» («Наука о театре», около I-II веков). Исполнители - мужчины. Обучение искусству катакхали начинается в 10-летнем возрасте и продолжается 20 лет. Катакхали основана на символических, выверенных движениях, описанных в руководстве «Хаста Лакшана Дипика» (XVIII век), объединяет язык жестов (24 позиции пальцев) и мимическую игру глазами, бровями и веками (8 вариантов взглядов, 9 движений глазами, 7 - бровями, 9 - веками). Повествовательные эпизоды сменяются так называемым чистым танцем, раскрывающим внутренний мир персонажа. Катакхали исполняют ночью на территории индуистских храмов. Представление разыгрывают на платформе без декорации, задника и кулис. Единственным реквизитом является табуретка (выполняет роль трона, дерева и т. д.). Перед появлением персонажа и при смене сцен растягивают яркий занавес-ширму (тхерассила). Актёр (видны только ноги и головной убор) исполняет за ширмой молитву и танец в честь божества. Музыкальный ансамбль состоит из 2 певцов-рассказчиков и 3 исполнителей на барабанах ченда (вертикальный цилиндрический), маддалам (разновидность мриданга) и эдакка (в форме песочных часов; сопровождает появление женских персонажей). Характер музыки определяет главный певец, ударяющий по металлическому диску ченгала. Второй певец отбивает ритм парой металлических тарелок. На передней части сцены установлен масляный светильник (светотень используется в представлении).
Персонажи катакхали делятся на три типа (гуны): саттва, раджас и тамас. Саттвические персонажи - благородные герои, боги и цари (Индра, Бхима, Кришна, Шива, Брахма и др.). Их признак - ярко-зелёный грим (пакка). От подбородка до ушей укрепляются большие белые пластины (чутти; традиционно из рисовой пасты, сейчас нередко бумажные). Губы красят розовой краской, изображая в уголках два круга. Глаза подчёркивают чёрным контуром, на лбу рисуют ритуальный знак (наман). Загримировавшись, актёр закладывает в глаза небольшое семечко, придающее белку ярко-алый тон. Грим дополняют богатые костюмы с красными рубашками, огромными юбками, нагрудными пластинами, браслетами и лентами на запястьях, а также несколькими рядами колокольчиков на щиколотках и икрах. На голове - длинные искусственные волосы и ярко украшенные круглые головные уборы (кириды). Персонажи типа раджас - герои-антагонисты, в которых совмещаются отрицательные и положительные черты (Дурьодхана, Равана и др.). Их грим (каттхи) имеет зелёную основу с ярко-красными линиями на лбу, носу и щеках, на лбу и кончике носа крепятся два ярко-белых шарика из мякоти растений. Герои типа раджас ярче, эмоциональнее и экспрессивнее положительных персонажей, поэтому их исполняют наиболее талантливые актёры. Действующие лица типа тамас - сугубо отрицательные персонажи, злобные и жестокие. Основной цвет их грима - чёрный, покрывает область глаз и большую часть лба. Вместо белой пластины накладываются крупные бороды и усы. Нижняя часть лица - красного цвета (выделяются чёрные губы, с небольшими белыми клыками в уголках). Признаком свирепости служат большие белые шарики на лбу и на носу. Помимо краснобородых (чаванду тхади) в представлении участвуют чернобородые (карутта тхади) - необузданные демоны и демоницы уродливой внешности, олицетворяющие низкие качества. Их лица целиком выкрашены в чёрный цвет (с акцентами красного и белого), головной убор чёрного цвета - длинный, расширяющийся кверху. Особый грим имеют предводители обезьян - Бали, Сугрива и Хануман, голову которого украшает куполообразная корона. Простой грим жёлтого цвета у персонажей минакку; это мужчины хрупкого телосложения, исполняющие женские роли (Сита, Парвати и Драупади), а также роли брахманов и мудрецов. Их костюмы реалистичны, головы покрыты покрывалом. У мудрецов - борода и собранные в пучок волосы; женские черты и манера держаться слегка утрируются. В катакхали редко разыгрывается целая пьеса, чаще - это ряд сцен из «Рамаяны», «Махабхараты» или пуран вокруг кульминации-битвы. В основе действия - импровизация с большим арсеналом изобразит. приёмов.
Пережив расцвет в XVIII веке, к 1-й четверти XX века искусство катакхали пришло в упадок. В 1930 году поэт В.Н. Менон основал Центр обучения («Керала Каламандалам»), что спасло катакхали от полного исчезновения. В нём преподавали Равунни Менон, Кунджу Куруп, Кришна Наир, Чаттуни Панникар и др. В Керале действуют несколько центров катакхали (в т. ч. центр катакхали в Кочине и центр «Марги» в Тривандраме). Школы по изучению этого стиля открыты во многих крупных городах Индии.
Иллюстрации:
Актёры в гриме царя и демоницы в сцене из спектакля катакхали. Центр «Марги» в Тривандраме.
Актёры в гриме брахмана и его жены в сцене из спектакля катакхали. Центр «Марги» в Тривандраме.